Эксперт рассказал, чем чреват тренд зумеров на отдых в психбольницах

13 октября 2025, 15:50, ИА Амител

В больнице / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Среди зумеров набирает обороты неординарная тенденция – "релаксация" в психиатрических стационарах. Традиционным путешествиям они предпочитают добровольную изоляцию от гаджетов и регулярный прием медикаментов в стенах лечебных учреждений. Однако подобное экстравагантное увлечение может нести в себе риски, предостерегает психиатр-нарколог и психотерапевт Алексей Казанцев в интервью для 360.ru.

Прежде всего, доктор акцентирует внимание на том, что госпитализация в психиатрическую больницу не может быть произвольной – для этого необходимы определенные основания и характерные признаки. Особую обеспокоенность, по мнению Казанцева, вызывает "хвастовство" молодежи полученным диагнозом. Зачастую, владея официальным заключением, они начинают заниматься самолечением, употребляя различные препараты.

Комментируя тягу юного поколения к пребыванию в психиатрической клинике, он напомнил, что если речь идет о государственной больнице, то такие пациенты в обязательном порядке становятся на диспансерный учет.

«Люди, попавшие в государственное учреждение с психиатрическим диагнозом, непременно будут находиться под наблюдением психиатра. И исключение из списка учета произойдет не ранее чем через несколько лет», – подчеркнул специалист.

Он напомнил, что речь идет о больнице, где проходят лечение пациенты с серьезными расстройствами, зачастую в острой фазе. Такое соседство может оказать отрицательное воздействие на человека и ухудшить его состояние, предупредил Казанцев.