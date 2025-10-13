Эксперт рассказал, чем чреват тренд зумеров на отдых в психбольницах
Как минимум всех попавших в лечебницу, если она государственная, поставят на учет
13 октября 2025, 15:50, ИА Амител
Среди зумеров набирает обороты неординарная тенденция – "релаксация" в психиатрических стационарах. Традиционным путешествиям они предпочитают добровольную изоляцию от гаджетов и регулярный прием медикаментов в стенах лечебных учреждений. Однако подобное экстравагантное увлечение может нести в себе риски, предостерегает психиатр-нарколог и психотерапевт Алексей Казанцев в интервью для 360.ru.
Прежде всего, доктор акцентирует внимание на том, что госпитализация в психиатрическую больницу не может быть произвольной – для этого необходимы определенные основания и характерные признаки. Особую обеспокоенность, по мнению Казанцева, вызывает "хвастовство" молодежи полученным диагнозом. Зачастую, владея официальным заключением, они начинают заниматься самолечением, употребляя различные препараты.
Комментируя тягу юного поколения к пребыванию в психиатрической клинике, он напомнил, что если речь идет о государственной больнице, то такие пациенты в обязательном порядке становятся на диспансерный учет.
«Люди, попавшие в государственное учреждение с психиатрическим диагнозом, непременно будут находиться под наблюдением психиатра. И исключение из списка учета произойдет не ранее чем через несколько лет», – подчеркнул специалист.
Он напомнил, что речь идет о больнице, где проходят лечение пациенты с серьезными расстройствами, зачастую в острой фазе. Такое соседство может оказать отрицательное воздействие на человека и ухудшить его состояние, предупредил Казанцев.
16:02:45 13-10-2025
Лишь бы не работать.
16:18:09 13-10-2025
Гость (16:02:45 13-10-2025) Лишь бы не работать.... от армии косят
16:11:41 13-10-2025
а вот в наше время - психушка считалась "зашкваром"
19:32:19 13-10-2025
Шинник (16:11:41 13-10-2025) а вот в наше время - психушка считалась "зашкваром"... Я лежал в психушке в 1983 году полтора месяца, ничего так понравилось, ну и на дальнейшей жизни никак не отразилось
16:22:15 13-10-2025
О чем я в предыдущей статье и писал. Зумер = идиот. Но какой - то, якобы "взрослый" человек, меня попытался обвинить в агрессии. Зумеры, вперед на отдых!!! Отдыхайте побольше ребятишки.
16:37:08 13-10-2025
А я то думаю почему зумеры животные звуки издают? Так легче под дурачка косить.
16:51:43 13-10-2025
Гость (16:37:08 13-10-2025) А я то думаю почему зумеры животные звуки издают? Так легче ... это проблемы с ЖКТ
18:02:25 13-10-2025
Хе-хе, испугали кота колбасой
18:15:17 13-10-2025
зумерьЕ - само по себе негативный тренд, в планетарном масштабе