Небольшие дожди и +14. Какая погода ждет Алтайский край 14 мая

Порывы ветра достигнут 14 м/с

14 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

До +14 градусов похолодает в Алтайском крае днем 14 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +9...+14 градусов. На большей части территории небольшие дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается +9...+11 градусов. Во второй половине дня небольшой дождь. Ветер северный, 4–9 м/с.