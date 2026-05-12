А погода, судя по всему, не собирается врываться в лето с жары

12 мая 2026, 13:20, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

После выходных, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Алтайский край пришло похолодание. Столбики термометров опустятся до +8...+9 градусов, а по ночам будет около нуля. И такая погода, как ожидается, продлится почти неделю. Впрочем, и потом особой жары не обещают. Об этом говорят данные сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

До пятницы, 15 мая, дневные температуры будут меньше +10 градусов. Какое-то потепление начнется в конце недели: на выходных, 16 и 17 мая, прогнозируется +15...+18 градусов.

До +20 градусов столбики термометров доползут лишь к 20 мая. 23 мая ожидается даже +23 градуса. А после опять небольшое похолодание до +16 градусов, которое продержится около пяти дней.

До конца мая будет в районе +16...+20 градусов. В начале июня — то же самое. Так что погода не собирается врываться в лето с жары.

Gismeteo

Данный прогноз почти идентичен предыдущему: до пятницы будет холодно, потом придет небольшое потепление, потом опять похолодание.

Разница в том, что, если верить этим данным, в регионе ожидается дождливая погода — почти каждый день лить будет как из ведра. В этом вопросе какой-то согласованности в двух прогнозах нет, так что посмотрим ближе к датам, как будет на самом деле.