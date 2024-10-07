Как в Монако и Турции. Премиальный фитнес-клуб мирового уровня откроют в Барнауле

Посетители смогут оценить высококлассный сервис и эксклюзивные возможности

07 октября 2024, 07:20, ИА Амител

Генеральный директор сети фитнес-клубов World Class Александр Солодовников, генеральный директор ООО "Каспий" Максим Соклаков, ведущий менеджер проектов World Class Евгений Данин / Фото предоставлено компанией

Крупнейшая российская сеть премиальных фитнес-клубов World Class заходит в Барнаул. И делает это масштабно: в городе запланировано открытие сразу двух спортцентров. Один из них появится в ЖК на площади Сахарова и будет относиться к классу "премиум". Второй клуб заработает в квартале "Широта". Соглашение об открытии спортцентров накануне в Москве подписали генеральный директор ООО "Каспий" Максим Соклаков и генеральный директор сети фитнес-клубов World Class Александр Солодовников.

Уникальное наполнение

Высокотехнологичность, инновационность, эксклюзивный сервис – так лаконично можно описать фитнес-клубы World Class. Поэтому далеко не каждая локация отвечает критериям сети. Однако площадка в будущем ЖК на площади Сахарова идеально подошла под требования компании: просторные помещения, высокие потолки, панорамное остекление, обеспеченность всей инженерной инфраструктурой. Кроме того, площадь Сахарова – центр города.

"Мы позитивно оцениваем локацию будущего фитнес-клуба, как и сам Барнаул, что также подтверждают наши маркетинговые исследования. Ранее World Class не был представлен в алтайской столице, так как не было достойного партнера, который бы развивал этот город вместе с нами", – отметила руководитель отдела маркетинга World Class Анастасия Кобзева в разговоре с amic.ru.



Проект фитнес-центра World Class в ЖК Shartava Pool House, Тбилиси / Фото предоставлено компанией

Площадь спортцентра составит 4,7 тыс. квадратных метров. Он будет оформлен по авторскому дизайн-проекту в стиле современной, "простой" классики. Натуральные материалы, близость к природе, аутентичность, атмосферность – эти принципы лягут в основу оформления площадки.

Сердцем фитнес-клуба станет аквазона с 25-метровым бассейном на пять дорожек, сауной и хаммамом. Также в спортцентре откроется spa-салон, где клиентам предоставят медицинские и косметологические процедуры для лица и тела.

В спортивной зоне посетителям будут доступны десятки групповых и индивидуальных программ.

"В World Class большое количество эксклюзивных программ. Какие из них будут представлены, сейчас говорить еще рано. Мы примем решение по этому вопросу перед открытием, когда будем формировать программную линейку", – отметила Анастасия Кобзева.

Проект фитнес-центра World Class в ЖК Shartava Pool House, Тбилиси / Фото предоставлено компанией

Также в числе услуг барнаульского премиального World Class – детский фитнес, кардиотеатр (просторное помещение с тренажерами, напротив которых установлен большой киноэкран), игровой зал и многие другие. А на крыше центра запроектирована зона для мягкого фитнеса. Она подходит для тех, кто только начинает заниматься.

Все занятия будут проходить по лицензированным и эксклюзивным программам World Class, а доступ в клуб будет возможен с помощью умного браслета Mуwellness band. Он хранит всю информацию о занятиях посетителя, а воспользоваться им можно в любом центре сети. В том числе – за границей.

Справка

World Class – крупнейшая российская фитнес-корпорация и лидер по оказанию фитнес-услуг в сегментах "люкс" и "премиум". В ее состав уже входит более 150 клубов в 40 городах и 10 странах, в том числе России, Казахстане, Грузии, Киргизии, Белоруссии, Турции. В Сибири World Class работает в Новосибирске, Иркутске и Красноярске.