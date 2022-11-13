100 тыс. рублей за ночь. Аренда «новогодних» коттеджей в Барнауле подорожала, но спрос остаётся высоким

В Барнауле аренда коттеджей на новогодние праздники за год выросла на 20%. Об этом amic.ru сообщили собственники бизнеса. По их словам, первые брони на декабрь-январь поступили ещё в июне, а сейчас свободных коттеджей уже не найти. При этом спросом пользуются как бюджетные варианты, так и дорогие, от 80 тыс. рублей за сутки.

Брони с июня

В базе объявлений Барнаула можно найти более 50 предложений о сдаче коттеджей посуточно. Стоимость начинается от 10 тыс. рублей в сутки. В новогодние праздники тариф поднимают в три-четыре раза, иногда и больше.

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В этом году, сообщили amic.ru арендодатели, с конца декабря сутки будут стоить от 25 тыс. рублей. Новогодняя ночь — от 30-35 тыс. рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее. Максимальный тариф на 31 декабря — 1 января, как удалось выяснить корреспонденту amic.ru, составляет 100 тыс. рублей. Правда, свободных вариантов уже не найти — практически все коттеджи (и бюджетные, и дорогие варианты) давно забронированы.

«Первая бронь на новогодние праздники поступила ещё в июне. Компания отмечала в коттедже праздник, была довольна обстановкой, обслуживанием, поэтому решила сразу зарезервировать дом на Новый год. В прошлом году спрос был высокий, сейчас он примерно на том же уровне», — сообщил арендодатель коттеджа на Змеиногорском тракте.

«Эхо» февраля

Рост цен собственники объектов объясняют выросшими затратами на содержание недвижимости. Так, за год подорожали и электроэнергия, и вода, и отопление. Кроме того, арендные дома требуют частых косметических ремонтов, замены техники. А все строительные, отделочные материалы, а также электроника за год подорожали минимум на 25%. В том числе, говорят арендаторы, новогодние праздники — это способ закрыть незапланированные годовые издержки и покрыть потенциальные риски на следующий год.

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При этом весной 2022 года из-за ситуации в стране аренда коттеджей просела: спрос был минимальный. В сентябре, после объявления частичной мобилизации, ситуация повторилась. Правда, новогодние бронирования арендаторы не отменяли.

«Новогодние праздники приносят доход на полгода, вплоть до майских праздников. Надо понимать, что спрос на аренду коттеджа не ежедневный, в основном мы сдаём его на выходные. Но с февраля по апрель 2022 года был период застоя по понятным причинам. Тогда мы сдали дом всего раза три-четыре. Было много отмен броней, например, на 8 Марта, майские праздники. С лета ситуация выровнялась, вошла в привычно русло. В сентябре снова был провал. Мы ожидали, что снова „посыплются“ отмены броней на новогодние каникулы, но этого не произошло», — рассказала amic.ru собственница дома в Казённой Заимке Елена.

Как в сказке

Цена на арендные коттеджи во многом зависит от площади объекта, его расположения, ремонта, наличия мебели, бытовой техники. В «люксовых» домах арендаторы могут воспользоваться бассейном, сауной, караоке-залом, а в некоторых коттеджах — spa-центром с массажным креслом. При этом, по словам арендодателей, за последние годы требования барнаульцев к съёмным вариантам выросли.

«Если раньше арендаторам было достаточно нескольких спальных мест и кухни со всей утварью, то теперь барнаульцы хотят сауну, бассейн, баню, закрытую зону барбекю. В доме обязательно должен быть хороший ремонт. Мы под эти требования подстраиваемся, разумеется. Но и арендную плату поднимаем», — отметил арендодатель коттеджа на Горе Константин.

Ещё несколько лет назад в Барнауле предложений о посуточной сдаче коттеджей в аренду было больше. Но многие варианты ушли с рынка как раз из-за того, что они не отвечали запросам арендаторов.

«Стоит полупустой коттедж в 500 „квадратов“. Минимум мебели и бытовой техники, ремонт 20-летней давности. Но цена — 30 тыс. рублей в сутки. За что? Естественно, спроса на такой объект не будет. Люди теперь предпочитают более компактные варианты — 100-120 „квадратов“, но зато со всей „начинкой“. Чем интереснее, современнее и стильнее коттедж, тем дороже его можно сдать», — сообщил Константин.