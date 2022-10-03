Алтай из-за бедности хотят приравнять к Дальнему Востоку по льготной ипотеке

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг во время парламентских слушаний в Совфеде предложил распространить «Дальневосточную ипотеку» на десять регионов с наименьшей бюджетной обеспеченностью. Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, что в число этих регионов входят Республика Алтай и Алтайский край. Для таких субъектов разработаны индивидуальные программы социально-экономического развития.

Ховалыг заявил, что предварительная проработка данного проекта уже ведётся.

Он также добавил, что важно дать этим регионам подняться, для чего нужно продлить действие особых программ на пять лет.

Отметим, что «Дальневосточная ипотека» предусматривает выдачу займов на покупку жилья под два процента.

Её выдают семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту — участникам программы «Дальневосточный гектар» и гражданам, переехавшим на Дальний Восток по региональным программам.

Также после расширения на льготную ипотеку смогут рассчитывать врачи и педагоги, которые отработали в регионе не менее пяти лет.