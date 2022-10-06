Импульсивные продажи и снижение цен. Что ещё ждёт рынок жилья Барнаула в конце года

Октябрь может стать последним активным месяцем на рынке недвижимости Барнаула в 2022 году. По словам риелторов, сейчас завершаются цепочки купли-продажи, начатые до 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию. А затем возможен спад и по количеству сделок, и по спросу, и по ценам. При этом количество горячих предложений может резко вырасти.

Волю эмоциям

Спустя две недели после введения в России частичной мобилизации рынок недвижимости Барнаула ещё оживлён. Горожане покупают и продают квартиры, спрос на недвижимость остаётся высокий: некоторые варианты уходят за несколько часов. Однако риелторы считают, что эта тенденция уже скоро завершится.

«Рынок ещё не встал. Несколько дней назад продавцы выставили квартиру и через день за неё уже передали задаток. Ещё идут ипотечные сделки, которые были одобрены в сентябре. Риелторы доделывают цепочки, которые были составлены ранее. Но рынок упадёт, это однозначно. Октябрь — последний активный месяц, если ничего не поменяется. Будет падение и по ценам, и по спросу, и по объёмам продаж», — считает руководитель агентства недвижимости «Ключ-Риэлт» Константин Никитеев.

Сохранение спроса на рынке подтверждает и руководитель агентства недвижимости «Гнездо» Ольга Гросс. Если барнаульцам до 21 сентября банки одобрили ипотеку, то эти люди сейчас либо в поиске жилья, либо уже выходят на сделки. Видна другая тенденция на рынке: мобилизованные граждане (или те, кто считает, что их призовут) решают юридические вопросы, чтобы их семьи могли совершать операции с недвижимостью.

«Люди, которые уже точно знают, что призваны как мобилизованные, решают возникшие вопросы. Мы заранее делаем доверенности. По нескольким сделкам уже сделали. Также делаем дополнительные документы в органы опеки, согласие отцов. Это такая подстраховка, ведь люди не перестают решать жилищные вопросы. Но есть и клиенты, которые просят подождать две-три недели», — отмечает эксперт.

Без перекосов

Однако уже в ноябре на рынке недвижимости, по мнению риелторов, возможен спад. Стоимость отдельных вариантов может снизиться до 30% — на такую скидку пойдут барнаульцы, которым нужно будет срочно продать квартиру и уехать. И такие прецеденты уже есть, говорит Константин Никитеев:

«Звонят, говорят, что нужно срочно продать квартиру и уехать. Эти варианты будут продаваться с большим дисконтом. Но это импульсные продажи, на эмоциях, на страхах, часто необоснованных. В этих случаях собственники могут многое потерять».

Срочные продажи характерны для барнаульцев, которые уехали или планируют уехать на длительное время (или навсегда) за рубеж: в Казахстан, Турцию, Армению, страны Европы. Барнаульские риелторы рекомендуют повременить с продажей жилья на родине.

«Пока в Казахстане не выдают приезжих (уклоняющихся от мобилизации, — прим. ред.), но завтра всё может измениться. Со странами Евросоюза то же самое. В Турции, например, жильё есть, турки пока благосклонно относятся к россиянам. Но я бы рекомендовал быть осторожными с Турцией: это страна НАТО, у который колоритный руководитель, который быстро может поменять позицию. И так по всем странам. Черногория, Чехия, Хорватия уже думают об изъятии недвижимости россиян. Зачем подвергать себя риску?» — говорит эксперт.

Новости

Недвижимость На паузе. Банки массово отказывают барнаульцам в выдаче ипотеки

Спрос на барнаульском рынке жилья также может упасть из-за ограничений в выдаче ипотеки. Руководитель агентства недвижимости «Династия24» Дмитрий Дворядкин 28 сентября на кругом столе, посвящённом развитию стройотрасли, заявил, что банки отказываются выдавать ипотеку мужчинам от 18 до 55 лет. Причин кредитные организации не называют. По словам Константина Никитеева, некоторые банки всё же готовы выдавать ипотеку этой категории покупателей. Но под больший процент.

«Покупателей на рынке будет однозначно меньше, ипотеку мужчинам призывного возраста банки либо будут выдавать дороже, что уже начали делать, либо не будут выдавать вообще под разными предлогами. Соответственно, ипотечных денег на рынке будет меньше, сам рынок уменьшится», — считает он.

Скорее всего, уйдут с рынка и инвесторы. Во всяком случае, пока желающих вложиться в жильё нет. Сейчас граждане, которые забрали сбережения из банков, держат их «под подушкой»: не направляют ни на рынок недвижимости, ни в акции, ни в валюту.

«На рынке инвестиционных квартир возможны разные варианты, вплоть до паники и сбрасывания квартир. Хотя паниковать не нужно, всё циклично: бывают спады и подъёмы, а рынок недвижимости за неделю не меняется», — говорит он.

Новости

Недвижимость «Срисовать тренды». Риелторы рассказали, как частичная мобилизация повлияет на рынок жилья Барнаула

О снижении инвестиционной активности говорит и Ольга Гросс. По мнению эксперта, ноябрь-декабрь, возможно, будут тихими и спокойными месяцами вопреки ежегодной тенденции. Но покупать и продавать недвижимость жители Барнаула точно не перестанут.

«Сейчас нужно дать населению адаптироваться, на это уйдёт три-четыре недели, месяц. В это время люди приспосабливаются к различным изменениям и продолжают решать жилищные вопросы. Возможно, в ближайшие месяцы рынок не будет сильно активным, как традиционно бывает к концу года. Вероятно, он будет в ровной фазе спроса и предложения, не будет „перекоса“ в какую-либо сторону», — резюмирует риелтор.