«Рынок остановился». Число заявок на ипотеку в Барнауле сократилось на 90%, а квартиры начали дешеветь

Рынок недвижимости Барнаула рухнул за последний месяц: число сделок резко сократилось из-за роста ставок по ипотеке. И если в сегменте новостроек продажи ещё происходят, то спроса на вторичные квартиры практически нет. Об этом сообщил руководитель агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин 15 апреля на круглом столе, посвящённом ситуации в жилищном строительстве. По мнению эксперта, снижение спроса в будущем может привести и к падению цен на квартиры.

Запредельные цены и ставка

Последние полтора месяца рынок недвижимости Барнаула трясёт то от ажиотажа, то от тишины. По словам Дмитрия Дворядкина, когда в конце февраля 2022 года Центробанк поднял ключевую ставку, рынок замер, а выдача ипотек практически во всех банках прекратилась.

Несколько дней были метания, затем «рынок встал, отряхнулся и в марте сделки вновь возобновились». При этом спрос на квартиры, особенно новостройки, был ажиотажным. Из-за этого девелоперы города даже принимали меры, чтобы его сгладить, сообщил риелтор.

«Один из застройщиков выставлял новый проект на продажу в воскресенье вечером. К концу вечера всё было забронировано. Другой застройщик открывал бронирования в полночь, при этом в 00:15 бронирование было остановлено, потому что квартиры разобрали», — сказал Дворядкин.

В результате из-за повышенного спроса цены на квартиры вновь выросли. Так, с конца февраля по начало марта стоимость квартир увеличилась в среднем на 15% — с 75 до 85 тыс. рублей, сообщил эксперт.

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Но в апреле, когда начала действовать новая ставка по льготной ипотеке (с 1 апреля ставка выросла с 6% до 12%, — прим. ред.), спрос на новостройки упал. И сейчас, по словам Дмитрия Дворядкина, продажи новостроек остановились. Охлаждение рынка привело и к стабилизации цен.

«Выдача ипотек сократилась на 70-90%. Рынок обрушился. Ситуация сложная, если не сказать критичная. Сейчас цены не растут. Причин для роста пока нет. Если судить по законам спроса и предложения, то, возможно, мы увидим некоторое снижение стоимости», — предположил эксперт.

«Желающих нет»

За прошедшие месяцы изменился и рынок вторичного жилья. В марте количество предложений в этом сегменте сократилось почти на треть. Если в начале марта в продаже было 2,9 тыс. квартир, то в конце месяца их осталось около 2 тыс. Дмитрий Дворядкин объяснил, что это происходило из-за того, что собственники сняли жилья с продажи. Теперь же они вновь вернули квартиры на рынок. Вот только спроса на них практически нет.

«Сегодня мы видим, что идёт резкое затоваривание рынка и уже практически 2,5 тыс. квартир вновь вышли в продажу. Но звонков по ним нет: желающих купить квартиры по таким ценам и ставкам нет. Если посмотреть на Москву, то за последние три года там — исторический максимум по количеству квартир на продаже. Рынок остановился. Люди хотят продать, а желающих купить нет. Из-за этого сроки продажи будут увеличиваться. Впоследствии это приведёт к снижению цен», — заявил Дворядкин.

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Но в результате из-за затишья на вторичном рынке пострадает и сегмент новостроек: большинство собственников продавали готовые квартиры и вкладывали их в долёвки. Теперь же, не сумев реализовать «старые» квартиры, они не смогут приобрести новые.

«В прошлые годы в отдельные месяцы количество сделок по новостройкам практически наполовину обеспечивалось от продажи вторичного жилья. Если встанет рынок „вторички“, то на „первичке“ тоже покупателей будет очень мало», — резюмировал эксперт.

Цифра

85 тыс. рублей — такая средняя цена квадратного метра в новостройках Барнаула.