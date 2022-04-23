Склады для хранения щебня и песка запретили строить на ул. Власихинской в Барнауле

Проект склада / Фото: ООО «Запсиб-Мост»

На ул. Власихинской в Барнауле запланировали строительство склада инертных материалов. Проект комплекса презентовали на градостроительном совете. Заказчик отметил, что изначально на площадке хотели возвести логистический центр, но из-за экономических сложностей в 2021 году планы инвесторов изменились.

Что известно об объекте?

Объект запроектирован на ул. Власихинской, 137 (пересечение ул. Власихинской и Сергея Ускова). На участке должны появиться четыре отдельно стоящих открытых склада. Их общая площадь — 4,8 тыс. квадратных метров.

«Для предотвращения несанкционированного доступа на территорию базы предусмотрено устройство ограждения из сетки-рабицы высотой 2,5 метра. С восточной стороны земельного участка будут располагаться въездные ворота», — отметил автор проекта, сотрудник ООО «Запсиб-Мост» Сергей Щукин.

«Какие-то странности»

Строительство открытых складов не вписывается в развитие оживлённой магистрали, отметил депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко.

«Рядом с объектом находится „Нордика“ (завод стеллажных изделий, ул. Власихинская, 135, — прим. ред.), раньше там был завод пластиковых окон, потом увеличили площадь, получился крупный хороший объект. Слева от площадки ещё остался „шалман“, но, думаю, он станет таким же крупным объектом. Улица Власихинская скоро превратится почти в выездную магистралью в аэропорт. Напротив застраивается крупный жилмассив. Зачем нам в будущей выездной магистрали склад инертных материалов?» — отметил Носенко.

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Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников обратил внимание на юридические несоответствия: на площадку выдан ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), но его чиновники выдают, только если на территории запланированы объекты капитального строительства.

«Это не объекты капитального строительства. Какие-то странности происходят», — возмутился Четошников.

Автор проект пояснил, что склады будут построены с применением железобетонных конструкций. И отсутствие навеса — не повод для запрета строительства.

«Какая разница, будет ли там навес или нет. Пока нам нет необходимости в навесах для строительства инертных материалов. Мы будем заявляться за разрешением на строительство склада. Участок находится в аренде», — отметил Сергей Щукин.

Евгений Носенко заподозрил, что проекты на градсовет выносят только для того, чтобы решить земельный вопрос:

«Если участок в аренде, понятно, для чего нам его представляют на градсовет: чтобы выкупить землю. Я считаю, это неправильно».

Сергей Щукин ответил, что в 2020 году на площадке планировали построить логистический центр, но 2021 год внёс коррективы.

«К сожалению, мы не можем построить там логистический центр. Поэтому вынуждены идти на полумеру», — сказал он.

Однако комиссия осталась непреклонна и отправила проект на переработку.

«Тут налицо нецелевое использование земельного участка: он предназначен для строительства определённого объекта, а объекта нет. Использовать его в принципе возможно, но выдавать разрешение на строительство нет смысла», — резюмировал Виктор Четошников.