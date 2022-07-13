В Барнауле узаконили самовольные постройки православных возле храма

В барнаульском поселке Южный православная организация прихода Петро-Павловской церкви через суд узаконила самовольно возведенные постройки, сообщает «Банкфакс».

Издание отмечает со ссылкой на судебные документы, что даже МЧС не имеет данных о том, что объекты соответствуют противопожарным нормам. Однако суд удовлетворили заключения частной экспертной организации, подготовленные по заказу представителей церкви.

«Православной организации на праве собственности принадлежит участок на улице Герцена, 1 „Е“ в поселке Южном. В 2018 году истец построил на этой площадке крестильную и здание для церковных нужд, оба площадью чуть больше 62 кв. м. При этом строительство велось без разрешительной документации. Православные даже не обращались за его получением в профильные органы. Чтобы обозначить право собственности на постройки, представители церкви были вынуждены обратиться в Арбитражный суд с соответствующим иском к администрации Барнаула», — поясняет издание.

Суд решил, что отсутствие разрешения на строительство не может служить основанием для отказа в удовлетворении иска о признании права собственности на самовольную постройку.

Власти Барнаула могут в течение месяца оспорить решение суда в апелляционном порядке.