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Нефтяной шок. В России прокомментировали возможное закрытие Ираном Ормузского пролива

По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, такие меры могут привести к резкому повышению цен на бензин

23 июня 2025, 10:15, ИА Амител

Флаг Ирана / Фото: sina drakhshani / unsplash.com
Флаг Ирана / Фото: sina drakhshani / unsplash.com

22 июня член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что кабмин считает необходимым закрыть Ормузский пролив. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что такое решение не пощадит США и вызовет нефтяной шок. Об этом сообщает РИА Новости.

"Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне. Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока – цены на бензин взлетят", – написал Дмитриев в своих в соцсетях.

При этом окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности Ирана.

Согласно данным торгов, на фоне обострения ирано-израильского конфликта цена нефти Brent растет на 3,37% и составляет выше 77 долларов за баррель.

Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Со слов Вашингтона, атака была рассчитана на уничтожение или серьезное ослабление ядерной программы государства.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен согласиться на перемирие либо Иран ждут более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.

Организация по атомной энергии Ирана, в свою очередь, отметила, что развитие ядерной промышленности страны не остановят.

На международном уровне атака США вызвала негативную реакцию. Так, Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары Штатов опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международной безопасности. Также операцию строго осудили Россия, Куба и Китай. Помимо этого, Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

Удар США / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

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США Россия Иран

Комментарии 10

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Гость

10:24:40 23-06-2025

привести к резкому повышению цен на бензин --- и к резкому повышению доходов в бюджет от продажи нефтепродуктов. И если иметь мозги и желание, то резко выросшим бюджетом можно грамотно распорядится

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Musik

10:48:34 23-06-2025

Гость (10:24:40 23-06-2025) привести к резкому повышению цен на бензин --- и к резкому ... для широких народных масс ценник на бенз подрастет, таки да?

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гость

11:19:54 23-06-2025

Гость (10:24:40 23-06-2025) привести к резкому повышению цен на бензин --- и к резкому ... Вы явно плохо прочитали текст, там прямо заявлено -может привести к резкому повышению цен на бензин и самое главное не указанно где и в какой стране,а зная нашу систему можно сделать не утешительные выводы,даже по поводу-грамотно распорядиться

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Гость

10:52:09 23-06-2025

В итоге, цены на бензин вырастут у нас и мы отнесемся к этому с пониманием. Ведь международная обстановка не стабильна

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Гость

10:56:43 23-06-2025

российская нефтянка, внутри страны, уже слюной захлебывается.

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Гость

11:04:39 23-06-2025

мы же не нефтезавизимая страна. Вот например, когда цена на нефть падает, у нас бензин все равно в цене растет.

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Гость

11:20:35 23-06-2025

Жирик был прав!
обрушают продажу иранской нефти!
экономический кризис у китая индии без этой нефти!
иранцы идут на север (больше им некуда) миграционный коллапс роняет азербайждан, грузию, туркменистан, узбекистан, казахстан!
израиль становиться диктатором на ближнем востоке!
по итогу: америка и израиль мировые лидеры...!
ну и остаёмся мы, Россия, как ещё один (третий) мировой лидер, и тогда все силы запад (мировые планировщики) кинут на нас...!
всё по плану киссенджера!...

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Гость

15:21:35 23-06-2025

Гость (11:20:35 23-06-2025) Жирик был прав!обрушают продажу иранской нефти!эконо...
В первую мировую у многих тоже были всякие планы. А по итогу 4 огромных империи развалились. Никто это не планировал явно))

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Гость

16:47:01 23-06-2025

Гость (15:21:35 23-06-2025) В первую мировую у многих тоже были всякие планы. А по и... Откуда вы... явно... знаете планы всех!?...
А вообще ваш комментарий смешной!...
С точки зрения Барнаульского обывателя...

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Гость

14:03:50 23-06-2025

забыл упомянуть! ---- иранцы идут на север (больше им некуда) миграционный коллапс роняет азербайждан, грузию, туркменистан, узбекистан, казахстан! ---- дестабилизация из-за миграционного коллапса, позволяет установить контроль над кавказской нефтью!...

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