По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, такие меры могут привести к резкому повышению цен на бензин

23 июня 2025, 10:15, ИА Амител

Флаг Ирана / Фото: sina drakhshani / unsplash.com

22 июня член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что кабмин считает необходимым закрыть Ормузский пролив. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что такое решение не пощадит США и вызовет нефтяной шок. Об этом сообщает РИА Новости.

"Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне. Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока – цены на бензин взлетят", – написал Дмитриев в своих в соцсетях.

При этом окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности Ирана.

Согласно данным торгов, на фоне обострения ирано-израильского конфликта цена нефти Brent растет на 3,37% и составляет выше 77 долларов за баррель.

Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Со слов Вашингтона, атака была рассчитана на уничтожение или серьезное ослабление ядерной программы государства.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен согласиться на перемирие либо Иран ждут более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.

Организация по атомной энергии Ирана, в свою очередь, отметила, что развитие ядерной промышленности страны не остановят.

На международном уровне атака США вызвала негативную реакцию. Так, Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары Штатов опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международной безопасности. Также операцию строго осудили Россия, Куба и Китай. Помимо этого, Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.