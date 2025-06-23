Бить по ядерному. Почему США на самом деле атаковали Иран и к чему это приведет?

Кому выгодна ближневосточная война и почему американские налеты называют пиар-акцией

23 июня 2025, 06:15, ИА Амител

Удар США / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Соединенные Штаты вступили в военный конфликт на Ближнем Востоке – американские самолеты бомбили Иран в ночь на 22 июня, несмотря на ранее предоставленный Тегерану двухнедельный срок для принятия решения. Как известно, до этого президент США не решался ввязываться в боевые действия, хотя некоторые лица из его окружения настойчиво убеждали его показать зубы.

Ранее иранское руководство заявило о готовности нанести удары по американским военным базам в регионе, в случае если Белый дом санкционирует бомбардировку объектов в их стране. Как может дальше развиваться ситуация в ближневосточном конфликте, чем обернется этот шаг для президента США и насколько он может оказаться связанным с украинским конфликтом – в материале amic.ru.

Ослабить Иран

Американцы нанесли удары по трем ядерным объектам – в городах Натанзе, Фордо и Исфахане. По информации СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили несколько мощных бомб-пенетраторов, известных как "разрушители бункеров". Кроме того, с подводной лодки ВМС США были выпущены крылатые ракеты Tomahawk по целям на территории Ирана.

Попутно израильские военные нанесли удары по складам беспилотников и военной базе в городе Бендер-Аббасе, сообщили в ЦАХАЛ.

Вскоре после этого президент США Дональд Трамп в своем утреннем обращении заявил, что Тегеран должен согласиться на мирные переговоры, противном случае его ожидают новые удары.

"Если мир не наступит быстро, мы атакуем и другие цели точно, скоро и искусно. Большинство из них могут быть уничтожены в течение нескольких минут", – сказал Трамп.

Это решение не было спонтанным, это вполне предсказуемый шаг, поскольку Трамп – один из наиболее произраильских президентов в истории США, заявил amic.ru политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин:

"Его позиция по Ирану идентична той, что придерживаются в Тель-Авиве, в этом плане он весьма близок так называемым неоконсерваторам – неоконам. Все инициативы Трампа носят очень сильный произраильский и антииранский характер. Неоконы продвигали этот сценарий довольно давно".

На сегодняшний день на Ближнем Востоке Иран остается единственным государством, способным противостоять Израилю, продолжает собеседник:

"Со всеми остальными уже разобрались – медленно, поэтапно, но эту задачу выполнили. Ирак, Ливия, Сирия повержены. Остался Иран. И сценарий удара по нему был давно готов: Израиль наносит первый удар, Тегеран отвечает. Вне зависимости от масштаба ответа в игру вступают американцы и стремятся максимально ослабить Иран".

Испытатель бомбы

Помимо этого, Трампу было важно испытать в реальных боевых условиях противобункерные бомбы ГБУ-57, отмечает политолог, руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

"Президент США продемонстрировал свой традиционный стиль: ему нужно периодически показывать свою крутость, при этом не совершая никаких фатальных шагов, как это было в Сирии во время его первого срока. Тогда он шумно отстрелялся, хотя ничего особенного не добился".

Впрочем, о реальном ущербе Ирану судить пока трудно, поскольку член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений исламской республики Мохсен Резаи сообщил, что все "обогащенные ядерные материалы" ранее были перемещены в безопасное место.

Ядерный комплекс в Фордо, несмотря на мощнейшие удары авиации, серьезных повреждений не получил, сообщает иранское агентство Fars. Ранее большая часть обогащенного урана была вывезена в безопасное место, отмечает агентство Reuters.

По закрытым каналам Вашингтон уведомил иранские власти, что атаки ядерных объектов будут ограниченными и продолжения иметь не будут, сообщила в эфире телекомпании CNN журналистка Кристен Холмз. Эта позиция была предана огласке, чтобы избежать дальнейшей эскалации, сообщили источники. Впрочем, столь необычный поворот стал поводом для версий конспирологов, что американский налет был всего лишь пиар-акцией Трампа, чтобы показать свою мощь, но не втягиваясь в войну.

Однако еще год назад Израиль и США отрабатывали на учениях удары по иранским ядерным объектам, утверждает телекомпания АВС со ссылкой на неназванный источник.

По утверждению источника, учения были беспрецедентными, так как совместные наступательные американо-израильские действия в отношении ядерного потенциала Ирана отрабатывались впервые.

Израильский премьер Нетаньяху после американских ударов заявил, что выполнил обещание уничтожить иранские ядерные объекты.

"Вы помните, что с самого начала операции я обещал вам, что ядерные объекты Ирана будут уничтожены тем или иным способом. Это обещание выполнено", – сказал он в своем видеообращении к согражданам.

При этом американские военные наносили удары в "полной оперативной координации" с ЦАХАЛ, добавил Нетаньяху.

Спасение премьера

Трамп фактически спас Нетаньяху, для которого нападение американцев стало личной победой, не секрет, что положение израильского премьера у себя в стране было довольно шатким, указывает агентство Bloomberg.

Газета The New York Times утверждает, что верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи назвал имена трех возможных преемников на случай своей гибели. Впрочем, эта публикация может являться частью информационной войны с целью продемонстрировать уязвимость лидера государства, считает политолог, эксперт Центра Ближневосточных исследований, преподаватель экономфака РУДН, НИУ ВШЭ и ИОН РАНХиГС, специалист по Ирану и странам Среднего Востока Фархад Ибрагимов.

Специалист напоминает в своем телеграм-канале, что Хаменеи – "фигура, закаленная не только в политической, но и в жизненной борьбе". В 1981 году он уже пережил покушение и с тех пор еще не раз находился на волосок от смерти. Кроме того, "попытка физической ликвидации верховного лидера не приведет к полному краху системы", отмечает Ибрагимов.

"Напротив, это, скорее всего, вызовет мобилизацию шиитского мира. В случае его гибели Израиль и другие западные противники рискуют сами создать мученика, культовая фигура которого объединит не только шиитов, но и значительную часть суннитского сообщества", – пишет он.

Большой риск эскалации

После атаки США иранская сторона нанесла ответный удар, пока по Израилю, причем была использована баллистическая ракета средней дальности Kheibar Shekan. Снаряды были выпущены по Тель-Авиву, Хайфе, Несс-Яму и другим населенным пунктам. Израильские СМИ пишут об 11 погибших. На севере Тель-Авива зафиксированы попадания в жилые дома.

Наряду с этим иранский парламент проголосовал за перекрытие Ормузского пролива – важной водной артерии, по которой идет до 40% мировых перевозок нефти и нефтепродуктов. Аналитики уже прогнозируют рост нефти на биржах до 250 долларов за баррель.

"Есть большой риск эскалации", – заявил высокопоставленный источник в Белом доме американскому изданию Politico.

"Ликующий президент Дональд Трамп выступил с победоносным заявлением из Овального кабинета. Однако в администрации настроение отнюдь не столь оптимистично: чиновники готовятся к возможной контратаке Ирана".

"Решение отправить американские бомбардировщики B-2 для атаки на Иран привело к самой значительной военной операции за все президентство Трампа", – отмечает издание.

"Это грозит втянуть США в еще один ближневосточный конфликт, чего Трамп и его заместитель Джей Ди Вэнс давно пообещали избегать", – говорится в публикации.

"Мы не знаем, насколько глубоко это нас затянет, – заявил источник Politico. – Сейчас посыл таков, что мы хотим избавиться от ядерного потенциала и сосредоточиться на переговорах".

Войны на земле не будет?

Впрочем, имидж переговорщика и миротворца у Дональда Трампа пока проявился только по украинскому вопросу, на остальных направлениях президент США далеко не "голубь мира", замечает Константин Блохин:

"В других внешнеполитических вопросах он будет, конечно, полагаться на влиятельное израильское лобби, финансовую олигархию, которая занимает произраильские позиции, но вовсе не на протестующих против втягивания США в конфликт – это простые люди, которые решения не принимают".

Эксперт считает, что Трампу пришлось гораздо хуже, если бы он воздержался от нападения на Иран:

"Влиятельные американские круги, обе ведущие партии выступают на стороне Тель-Авива. Думаю, отправлять войска для участия в наземной операции американцы не станут. А вот максимально ослаблять Иран дистанционными атаками, такой бесконтактной войной – вполне могут и дальше".

Дмитрий Родионов также сомневается, что США решатся на проведение наземной операции против Ирана:

"Все-таки Иран – это не Ирак, не Ливия, не Афганистан. И наземная операция, конечно же, в любом случае закончится победой Соединенных Штатов, но она пройдет с такими издержками, что начинать ее не стоит. Думаю, американские военные аналитики это прекрасно понимают и все это просчитали".

Что касается импичмента, который предложила вынести действующему президенту конгрессвумен Александрия Кортес, политолог не верит в такую возможность: