Некоторым пользователям предложили войти на "Госуслуги" только через мессенджер Max

Инициатива Минцифры пока доступна в тестовом режиме для части аудитории

05 декабря 2025, 22:45, ИА Амител

Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru

Часть пользователей портала "Госуслуги" столкнулась с новой системой входа, которая требует подключения национального мессенджера Max.

При авторизации им показывается сообщение:

«Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер Мах. Подключите Мах, чтобы получать коды подтверждения в чат мессенджера» – без возможности пропустить этот шаг.

Инициатива была анонсирована Минцифры еще в августе 2025 года. Тогда ведомство сообщило, что россияне смогут получать одноразовые коды для входа в учетную запись на "Госуслугах" через Max, пока сервис работает в тестовом режиме.

В настоящее время система внедряется выборочно, и не все пользователи с ней сталкиваются. Однако те, кто получил предложение подключить Max, отмечают отсутствие альтернативы – стандартные методы ввода кода из SMS или через приложение "Госуслуги" временно недоступны в их интерфейсе.