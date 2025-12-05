Некоторым пользователям предложили войти на "Госуслуги" только через мессенджер Max
Инициатива Минцифры пока доступна в тестовом режиме для части аудитории
05 декабря 2025, 22:45, ИА Амител
Часть пользователей портала "Госуслуги" столкнулась с новой системой входа, которая требует подключения национального мессенджера Max.
При авторизации им показывается сообщение:
«Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер Мах. Подключите Мах, чтобы получать коды подтверждения в чат мессенджера» – без возможности пропустить этот шаг.
Инициатива была анонсирована Минцифры еще в августе 2025 года. Тогда ведомство сообщило, что россияне смогут получать одноразовые коды для входа в учетную запись на "Госуслугах" через Max, пока сервис работает в тестовом режиме.
В настоящее время система внедряется выборочно, и не все пользователи с ней сталкиваются. Однако те, кто получил предложение подключить Max, отмечают отсутствие альтернативы – стандартные методы ввода кода из SMS или через приложение "Госуслуги" временно недоступны в их интерфейсе.
23:17:36 05-12-2025
Позорники !
23:38:05 05-12-2025
Наконец то !
23:49:44 05-12-2025
Оспади, вернёмся к книгам и кнопочным телефонам, чем сильнее заставляют, тем сильнее протест.
07:41:55 06-12-2025
Гость (23:49:44 05-12-2025) Оспади, вернёмся к книгам и кнопочным телефонам, чем сильнее... Согласен, вот была же золотая середина на рубеже 10-х годов. К ней и надо вернуться.
08:52:42 06-12-2025
Гость (23:49:44 05-12-2025) Оспади, вернёмся к книгам и кнопочным телефонам, чем сильнее... ты много против повышения пенсионного возраста напротестовал? Если поставили задачу всех загнать в суррогат - всех загонят. Даже для Агафьи Лыковой найдут способ
00:18:31 06-12-2025
есть такое, но я отказался входить по максу
06:49:41 06-12-2025
Вместо одной дыры в безопасности открыли целый портал. Как установить самозапрет на регистрацию в Госуслугах?
07:22:47 06-12-2025
Согласие на биометрию еще дайте.
09:27:18 06-12-2025
Musik (07:22:47 06-12-2025) Согласие на биометрию еще дайте. ... Отдавай сразу ключи от квартиры, да и всё, не мучайся
09:01:35 06-12-2025
фейк же, нет ни одного подтверждения кроме "бабушка моего друга по линии сестры отца рассказала, что у ее внука..."
11:50:12 06-12-2025
Al (09:01:35 06-12-2025) фейк же, нет ни одного подтверждения кроме "бабушка моего др... а самому попробовать нельзя?
17:16:41 06-12-2025
Гость (11:50:12 06-12-2025) а самому попробовать нельзя?... пробовал - нет такого, вон в соседней новости уже опровергли,
10:54:42 06-12-2025
Макс ставится на 10-й андроид или свежее.
Значительная часть простых людей с более старыми смартфонами.
На них не поставить Макс.
Как быть простолюдинам?
13:12:06 06-12-2025
Гость (10:54:42 06-12-2025) Макс ставится на 10-й андроид или свежее.Значительная ча...
Во-первых, на сильно старых андроидах и сами Госуслуги не работают. Во-вторых, для кнопочных они типа оставили вход по смс
11:23:49 06-12-2025
Цифра - это сила! Через Макс, чтобы получать кОды подтверждения.. Никто никому не доверяет - результат рыночной экономики! Осталось сидеть дома за дверью и ждать (с пистолетом) жуликов и мошенников..
00:31:14 07-12-2025
"В Минцифры опровергли слухи о входе на "Госуслуги" только через мессенджер Max
Как сообщили в ведомстве, зайти на портал можно не только при помощи национального мессенджера"
Шиза. Бредят, путаются
20:25:50 07-12-2025
пользователи - простофили. отказываешься и заходишь как прежде. там никакой нет обязаловки пока, не то что в Германии м пр. вот там швах