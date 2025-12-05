НОВОСТИОбщество

Некоторым пользователям предложили войти на "Госуслуги" только через мессенджер Max

Инициатива Минцифры пока доступна в тестовом режиме для части аудитории

05 декабря 2025, 22:45, ИА Амител

Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru
Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru

Часть пользователей портала "Госуслуги" столкнулась с новой системой входа, которая требует подключения национального мессенджера Max.

При авторизации им показывается сообщение:

«Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер Мах. Подключите Мах, чтобы получать коды подтверждения в чат мессенджера» – без возможности пропустить этот шаг.

Инициатива была анонсирована Минцифры еще в августе 2025 года. Тогда ведомство сообщило, что россияне смогут получать одноразовые коды для входа в учетную запись на "Госуслугах" через Max, пока сервис работает в тестовом режиме.

В настоящее время система внедряется выборочно, и не все пользователи с ней сталкиваются. Однако те, кто получил предложение подключить Max, отмечают отсутствие альтернативы – стандартные методы ввода кода из SMS или через приложение "Госуслуги" временно недоступны в их интерфейсе.

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

23:17:36 05-12-2025

Позорники !

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:38:05 05-12-2025

Наконец то !

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:49:44 05-12-2025

Оспади, вернёмся к книгам и кнопочным телефонам, чем сильнее заставляют, тем сильнее протест.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:41:55 06-12-2025

Гость (23:49:44 05-12-2025) Оспади, вернёмся к книгам и кнопочным телефонам, чем сильнее... Согласен, вот была же золотая середина на рубеже 10-х годов. К ней и надо вернуться.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:52:42 06-12-2025

Гость (23:49:44 05-12-2025) Оспади, вернёмся к книгам и кнопочным телефонам, чем сильнее... ты много против повышения пенсионного возраста напротестовал? Если поставили задачу всех загнать в суррогат - всех загонят. Даже для Агафьи Лыковой найдут способ

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:18:31 06-12-2025

есть такое, но я отказался входить по максу

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:49:41 06-12-2025

Вместо одной дыры в безопасности открыли целый портал. Как установить самозапрет на регистрацию в Госуслугах?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

07:22:47 06-12-2025

Согласие на биометрию еще дайте.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:18 06-12-2025

Musik (07:22:47 06-12-2025) Согласие на биометрию еще дайте. ... Отдавай сразу ключи от квартиры, да и всё, не мучайся

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Al

09:01:35 06-12-2025

фейк же, нет ни одного подтверждения кроме "бабушка моего друга по линии сестры отца рассказала, что у ее внука..."

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:12 06-12-2025

Al (09:01:35 06-12-2025) фейк же, нет ни одного подтверждения кроме "бабушка моего др... а самому попробовать нельзя?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:16:41 06-12-2025

Гость (11:50:12 06-12-2025) а самому попробовать нельзя?... пробовал - нет такого, вон в соседней новости уже опровергли,

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:54:42 06-12-2025

Макс ставится на 10-й андроид или свежее.
Значительная часть простых людей с более старыми смартфонами.
На них не поставить Макс.
Как быть простолюдинам?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:06 06-12-2025

Гость (10:54:42 06-12-2025) Макс ставится на 10-й андроид или свежее.Значительная ча...
Во-первых, на сильно старых андроидах и сами Госуслуги не работают. Во-вторых, для кнопочных они типа оставили вход по смс

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

11:23:49 06-12-2025

Цифра - это сила! Через Макс, чтобы получать кОды подтверждения.. Никто никому не доверяет - результат рыночной экономики! Осталось сидеть дома за дверью и ждать (с пистолетом) жуликов и мошенников..

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

00:31:14 07-12-2025

"В Минцифры опровергли слухи о входе на "Госуслуги" только через мессенджер Max
Как сообщили в ведомстве, зайти на портал можно не только при помощи национального мессенджера"
Шиза. Бредят, путаются

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:25:50 07-12-2025

пользователи - простофили. отказываешься и заходишь как прежде. там никакой нет обязаловки пока, не то что в Германии м пр. вот там швах

  0 Нравится
Ответить
