Детские сады Барнаула переводят чаты с родителями в мессенджер Max

В ближайшее время группы в WhatsApp* будут удалены

02 декабря 2025, 15:29, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

В Барнауле детские сады постепенно переводят чаты с родителями из WhatsApp* в мессенджер Max, выяснил amic.ru.

«Уважаемые родители! Перейдите по ссылке, чтобы зарегистрироваться в Max. В ближайшее время группа в WhatsApp* будет удалена», – такое сообщение от воспитательницы появилось в одном из чатов.

На мессенджер Max, со слов родителей, переходят, например, детские сады № 231, 133, 280. У тех, кто не смог установить новое приложение, все еще есть возможность связаться с воспитателем по телефону.

Чуть позже, когда начались массовые сбои в работе WhatsApp*, в Max стали появляться и родительские чаты, без воспитателей.

Барнаульская поликлиника № 14 также перевела в Max возможность вызова доктора на дом, как для детей, так и для взрослых. Об этом сообщил главврач у себя на странице во "ВКонтакте". Раньше заявку можно было отправить через WhatsApp*.

Напомним, россияне в последнее время массово жалуются на сбои в работе WhatsApp*. Кто-то не может быстро отправить сообщение, у кого-то не приходят фото, видео, аудио. Роскомнадзор также предупредил о поэтапных ограничениях мессенджера в связи с нарушениями законодательства.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ