Детские сады Барнаула переводят чаты с родителями в мессенджер Max
В ближайшее время группы в WhatsApp* будут удалены
02 декабря 2025, 15:29, ИА Амител
В Барнауле детские сады постепенно переводят чаты с родителями из WhatsApp* в мессенджер Max, выяснил amic.ru.
«Уважаемые родители! Перейдите по ссылке, чтобы зарегистрироваться в Max. В ближайшее время группа в WhatsApp* будет удалена», – такое сообщение от воспитательницы появилось в одном из чатов.
На мессенджер Max, со слов родителей, переходят, например, детские сады № 231, 133, 280. У тех, кто не смог установить новое приложение, все еще есть возможность связаться с воспитателем по телефону.
Чуть позже, когда начались массовые сбои в работе WhatsApp*, в Max стали появляться и родительские чаты, без воспитателей.
Барнаульская поликлиника № 14 также перевела в Max возможность вызова доктора на дом, как для детей, так и для взрослых. Об этом сообщил главврач у себя на странице во "ВКонтакте". Раньше заявку можно было отправить через WhatsApp*.
Напомним, россияне в последнее время массово жалуются на сбои в работе WhatsApp*. Кто-то не может быстро отправить сообщение, у кого-то не приходят фото, видео, аудио. Роскомнадзор также предупредил о поэтапных ограничениях мессенджера в связи с нарушениями законодательства.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
15:32:58 02-12-2025
А где, собственно ФАС? Почему людей принуждают пользоватья именно МАХ, не оставляя право выобра?
Не этими ли делами должна заниматься ФАС?
18:42:21 02-12-2025
Гость (15:32:58 02-12-2025) А где, собственно ФАС? Почему людей принуждают пользоватья и... По факту - нет. ФАС это политический инструмент, а не экономический. И совместно с РКН должна душить альтернативы МАХ дабы всех на него пересадить. Слишком много в него вбухано (прежде всего репутационно) чтобы признать нежелание большинства им пользоваться.
15:53:36 02-12-2025
Да здравствует живое общение и очные собрания родителей с преподавательским составом!
18:19:35 02-12-2025
Господа принуждающие. Это время тоже закончится. И у вас хватит совести потом людям в глаза смотреть, которых вы принуждали и запугивали разными карами вплоть до увольнения? Ваша бесстыжесть и беспринципность границ реально не знает?
18:28:18 02-12-2025
вспоминаем,как писать СМС.