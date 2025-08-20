НОВОСТИОбщество

В Минцифры предложили защищать аккаунт на "Госуслугах" с помощью мессенджера Max

Способ имеет ряд преимуществ

20 августа 2025, 21:15, ИА Амител

Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru
Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru

Аккаунт на "Госуслугах" можно защитить кодом в мессенджере Мах. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

В ведомстве предлагают авторизоваться на портале с помощью кода, поступающего в Max. Отмечается, что это такой же надежный способ подтвердить вход, как и существующие, однако он дает дополнительную защиту от мошенников.

«Перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. Если ответы вызовут подозрение – он не выдаст код и предупредит об опасности», – сказано в сообщении.

Однако, как уточняется, речь идет только о втором факторе защиты аккаунта на "Госуслугах" . Для смены пароля и восстановления доступа по-прежнему нужно СМС.

Комментарии 7

Гость

21:41:39 20-08-2025

Ну на конец-то

  0 Нравится
Ответить
Гость

22:08:38 20-08-2025

— Ах, Абрам, кажется, я дала маху! — Сара! Как ты могла дать этому старому, противному Маху?! — Да нет, Абрам. Кажется я дала маху — потеряла кошелёк с деньгами. — Ох, Сара, лучше бы ты дала Маху.

  2 Нравится
Ответить
Гость

22:50:16 20-08-2025

Елена Геннадьевна Багудина — экономист по образованию с опытом преподавания политической экономии — неожиданно оказалась главным разработчиком российского конкурента Telegram. 71-летняя женщина возглавляет ООО «Коммуникационная платформа», которое официально числится создателем мессенджера Max....

  8 Нравится
Ответить
Шинник

01:09:50 21-08-2025

вообще-то на ГосУслугах нескольки-факторная аутентификация...
А Мах - дырявый как сыр.
(и лучше бы было наоборот...)

  6 Нравится
Ответить
Гость

07:26:53 21-08-2025

разводов станет на порядок больше!

  9 Нравится
Ответить
Гость

11:45:04 21-08-2025

"Перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника" - Будет спрашивать чей Крым?

  3 Нравится
Ответить
Гость

14:48:59 21-08-2025

Гость (11:45:04 21-08-2025) "Перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помог... не, вопрос не верный, ибо ответ "НАШ" дать могут обе стороны конфликта.....

  2 Нравится
Ответить
