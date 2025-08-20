В Минцифры предложили защищать аккаунт на "Госуслугах" с помощью мессенджера Max

Способ имеет ряд преимуществ

20 августа 2025, 21:15, ИА Амител

Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru

Аккаунт на "Госуслугах" можно защитить кодом в мессенджере Мах. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

В ведомстве предлагают авторизоваться на портале с помощью кода, поступающего в Max. Отмечается, что это такой же надежный способ подтвердить вход, как и существующие, однако он дает дополнительную защиту от мошенников.

«Перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. Если ответы вызовут подозрение – он не выдаст код и предупредит об опасности», – сказано в сообщении.

Однако, как уточняется, речь идет только о втором факторе защиты аккаунта на "Госуслугах" . Для смены пароля и восстановления доступа по-прежнему нужно СМС.