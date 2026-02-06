Неосторожное использование печи стало причиной пожара в райцентре Алтайского края

В результате возгорания были повреждены крыша дома, стены и потолочные перекрытия

06 февраля 2026, 11:35, ИА Амител

Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В четверг, 5 февраля, в райцентре Романово произошел пожар в частном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в темное время суток, рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия первого пожарного подразделения огонь уже охватил кровлю здания. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. В результате возгорания были повреждены крыша дома, стены и потолочные перекрытия.

Для тушения привлекались три спасателя и две единицы специальной техники. Возгорание удалось оперативно локализовать и потушить.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.