Со слов медиков, прогноз в подобных ситуациях зависит от множества факторов, но надежды на положительный исход они не теряют

31 марта 2025, 12:28, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из видео в сообществе телеканала НТВ

Состояние Тиграна Кеосаяна, который уже третий месяц находится в коме, остается критическим. Говорить о сроках выхода режиссера из комы еще рано, однако надежда на положительный исход у врачей есть. Об этом сообщает topnews.ru.

Медики отмечают: длительное пребывание в коме делает процесс восстановления сложнее, но на улучшение можно рассчитывать благодаря современным методам лечения и ресурсам организма пациента.

"Мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать его состояние. Говорить о сроках выхода из комы пока рано, но шансы есть", – рассказал один из лечащих врачей Кеосаяна на условиях анонимности.

В беседе с "Вечерней Москвой" специалист-невролог Александр Комаров пояснил, что в подобных ситуациях прогноз зависит от множества факторов. Человек может оставаться в коме длительное время, если мозг получает достаточное количество кислорода и глюкозы, а жизненно важные функции организма поддерживаются. Но ключевую роль играет причина состояния: при необратимых повреждениях головного мозга вероятность восстановления сводится к минимуму, в то время как при обратимых метаболических нарушениях пробуждение возможно даже спустя годы.

Также Комаров подчеркнул, что важно учитывать взаимодействие коры и подкорковых структур мозга.

"Когда эти механизмы начинают работать синхронно, пациент может прийти в сознание. В некоторых случаях этому способствуют голоса родных, медикаментозная терапия или специальные звуковые стимулы", – пояснил он.

Судя по всему, в лечении Тиграна Кеосаяна эти методы уже применяют. Телеведущего регулярно навещают близкие, в том числе супруга Маргарита Симоньян, которая старается проводить с ним как можно больше времени.

Напомним, 9 января 2025 года стало известно, что российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Еще в декабре 2024-го он попал в больницу. Врачи оценили состояние телеведущего как крайне тяжелое, таким же оно остается и до сих пор.

Ранее Кеосаян перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Причиной и нынешней госпитализации также стали сердечные проблемы. Они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.