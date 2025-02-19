Несколько утренних рейсов задержали в барнаульском аэропорту из-за тумана

Вылет и прилет некоторых воздушных судов пройдет в расчетное время

19 февраля 2025, 12:17, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Из-за густого тумана в аэропорту Барнаула задержались несколько утренних авиарейсов на вылет и прилет. Об этом сообщили на табло воздушной гавани.

Так, задержался вылет воздушных судов, следующих в Новосибирск, Новокузнецк, Москву и Санкт-Петербург. Согласно информации на табло, рейс в Новокузнецк перенесли на 12:20 (в данный момент идет посадка), в Новосибирск и Домодедово – на 12:45, в Санкт-Петербург – на 13:00, а рейс в Шереметьево – на 13:45.

Также откладываются прилеты из Томска, Москвы и Красноярска. Самолеты из Томска и Домодедово окажутся в Барнауле в 12:55, а из Красноярска и Шереметьево – в 13:05.

Напомним, утром 19 февраля Барнаул окутал густой туман. Также в городе действует режим "черного неба": ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания в воздухе вредных примесей.