Николай Рябов стал главой прокуратуры Алтайского края

Раньше он был начальником управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу

03 августа 2026, 17:35, ИА Амител

Николай Рябов / Фото: Управление Генпрокуратуры РФ по СФО

Бывший начальник управления Генпрокуратуры по СФО Николай Рябов вступил в должность главы прокуратуры Алтайского края. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По данным ресурса, Рябов занимает этот пост с 27 июля, хотя официально об этом не сообщалось. Ранее региональным надзорным органом руководил Антон Герман. Как отмечалось, кадровые изменения связаны с плановой ротацией.

Что известно о новом прокуроре края?

Николай Рябов родился в 1968 году в Чимкенте Казахской ССР. В 1992 году окончил Омский государственный университет, а службу в органах прокуратуры начал годом ранее в Омской области. В разные годы работал следователем, помощником и старшим помощником прокурора, а с 1995 по 1999 год возглавлял прокуратуру Одесского района Омской области.

Позднее Николай Рябов занимал должность первого заместителя прокурора Приморского края, в 2013 году был назначен прокурором Сахалинской области, а с 2019 по 2024 год руководил прокуратурой Хабаровского края. В 2024 году он возглавил управление Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу.

Николай Рябов имеет классный чин государственного советника юстиции 3-го класса.