"Поняли: убийца – местный". Что жители Калманского района говорят о Виталии Манишине?
По словам местных жителей, Манишин был замкнутым и мало с кем общался
24 июня 2024, 10:55, ИА Амител
Суд над Виталием Манишиным продолжается в Калманке, сейчас идет опрос свидетелей. Процессом интересуются, кажется, почти все жители Алтайского края, тема вышла и на федеральный уровень. За судом с особым вниманием следят и в Калманском районе, ведь здесь Манишин жил, работал и, по версии следствия, убивал девушек. "МК на Алтае" поговорил с жителями Шадрино и Калманки о том, каким они запомнили Виталия Манишина. Мы собрали главные цитаты людей о возможном "политеховском" маньяке.
"Всегда угрюмый, задумчивый"
Галина (пересекалась с Манишиным по профессиональной деятельности):
"Я работала в сфере, которую он курировал как заместитель главы района. Он необщительный был. Не шел на контакт. Конечно, сначала, когда только появились новости о том, что его подозревают в убийствах, был шок – вот смотришь на него, вроде обыкновенный человек, а видите, сколько за этим обыкновенным всего было. Это мое личное мнение, конечно, но мне кажется, там не 11 человек, а больше", – поделилась Галина.
Анна (продавец в магазине, где Манишин нередко покупал продукты):
"Заходил периодически в магазин. Было в нем что-то отталкивающее. Может, он со мной только так себя вел, не знаю. Обычно "молочку" брал: снежок, варенец, кефир, еще пирог или булочку. Вот он выбирает, начинаешь ему что-то предлагать, а он сразу буркнет "нет" и все. И всегда вел себя как-то аккуратно: зайдет тихо, стоит в сторонке, если народ есть, обойдет людей, ребятишек краем и стоит, ждет. Я на тот момент и не знала, что это замглавы района. Он раз зашел, два зашел, я думаю, что за человек такой, интересный сам по себе: грустный на вид, всегда угрюмый, задумчивый. Я даже гадала, то ли трагедия у него какая произошла, то ли живет плохо. Как-то он мне запал в душу, все думала, что с ним случилось, а оно вон как оказалось".
Жительница Калманки:
"Он в Бураново часто бывал в молодости, у его семьи там родственники, вроде, жили. И вот там он девушку сильно напугал. Они поссорились перед этим, и он пришел к ее дому, встал у окна и следил за ней, прислонив руки к стеклу. Она сначала подумала, может, помириться пришел. Вышла из дома, а он через кусты с крапивой ломанулся и убежал".
Еще одна жительница Калманки:
"В Шадрино у Манишина есть внебрачный ребенок от местной женщины. Говорят, что он ее изнасиловал, но это же деревня, там много слухов ходит, может, и выдумывают. Тем более раздувать это начали после его ареста. Одно могу точно сказать: мне показывали фотографии сына той женщины – одно лицо с ним".
"Мрачный тип"
Продавец в калманском магазине:
"Я его маленько знала. Приходила в администрацию, когда нужна была помощь. Ни черта он не решил. Сам невзрачный такой был, тихушник. Никто его и не замечал. Но сомневаюсь, что он убийца. У него же семья, жена, ребенок. Мне кажется, жена все равно бы замечала, если бы были какие-то отклонения в поведении. Это же не так просто – убить, приехать домой и спокойно себя вести. Да и срок-то большой прошел. Как там восстановить все эти улики, пальцы там, отпечатки? Я понимаю год, два, ну три... А сколько тут прошло, двадцатка? Как можно все раскопать?"
Местная жительница:
"Работала у него молодая сотрудница, совсем недолго. И он единственный, кто вспомнил о ее дне рождения и подошел лично поздравить. То есть внимание уделял. Но многие женщины говорили, что рядом с ним находиться было некомфортно".
Житель Калманки:
"Он когда здесь появился, я сразу сказал: на нем крест ставить негде. Мрачный тип, это однозначно, черный весь, ходил курил сигареты вечно. По нему, по его взгляду сразу видно было: что-то за его темной душой числится. Не знаю, кто там говорит, что он хороший. Стольких людей загубил… Пускай сидит. Жаль, что пожизненное не дадут только".
"Он никогда не шел навстречу"
Коллега Манишина, который работал у него в подчинении:
"Как человек был нормальный, как руководитель… ну тоже неплохой. В какой-то степени даже жаль его. Если честно, не верю, что это был он – такой маленький, щупленький, да как он все это делал бы?"
Жительница села Ирина:
"Он никогда не шел навстречу. Хотя что сложного: просто поднять информацию и выдать справку. А он посидит, послушает, а потом отвечает: "Ну надо посмотреть, есть ли основания". Работать – в целом работал. Куда-то надо выезжать – выезжал, интервью давал. Но по сравнению с тем, как работает новый замглавы, разница огромная. Когда его пасынок сбил человека, он "попал людям на язык". Если до этого он был, можно сказать, незаметным, то после этого о нем заговорили: "Как этот человек выдвигает свою кандидатуру на должность главы района?" Некоторые говорили, что он помогал скрывать следы преступления, но были и те, кто считал, что он мог вообще не знать о ДТП".
Местная жительница:
"Манишин ушел сам после реорганизации, когда район возглавила Ольга Чернолуцкая. И хорошо, что ушел. А то и так все говорят: замглавы Калманки, замглавы Калманки. А по факту он ведь пришлый, он вообще не наш. Еще и фотографируют здание сельской администрации, где он никогда не работал".
Житель села Шадрино Александр:
"Сильно ни с кем не общался. Замкнутый. С ним не поговорить было, что-нибудь буркнет быстро и пошел. Будучи главой Шадринского сельсовета, Манишин построил детскую площадку. Он еще и крупным щебнем ее засыпал сначала у обрыва. Так он и работал. Всю деревню развалил, все доки, хозяйство под себя подмял. Ферма-то деревенская была, а потом он ее приватизировал".
Жительница Шадрино:
"Читал по бумажке все первое время. И озирался всегда. Он когда говорил, у него как будто взгляд по людям скользил. Но соседи по селу относились к Манишину неплохо. Один из них был участковым, и будь он еще жив, наверное, сейчас был бы в шоке".
Уроженец Шадрино:
"Когда узнали, где в логу нашли одну из девчонок, мы все сразу поняли, что убийца – из местных. Вот представьте, поле – и его, это место, с поля не видать. И с дороги тоже. Там в моем детстве уток стреляли. Только тот, кто хорошо знает местность, может туда заехать, а кто не в курсе, где искать, туда не попадет. И девчонку-то нашли случайно: коровы туда забрели, пастух за ними пошел и наткнулся на останки под ветками. Ладно "крысы-мыши" (так местные называют одну из лесополос. – Прим. ред.) рядом с дорогой. А этот околок от трассы километров пять, посреди поля, в яме".
Ребенок из села Шадрино:
"Родители только говорили, что нельзя вот так: садиться в машины к незнакомцам. Да мы и сами боимся. Иногда думаем, что нам повезло, что не попались ему, пока жил здесь".
"Сама она хорошая женщина"
Житель Шадрино:
"Его гражданская жена Татьяна до встречи с Манишиным была замужем за хорошим мужиком. Но он погиб, врезался в КамАЗ. Какое-то время одна жила, потом вышла замуж за этого… Мы так и не поняли, что она в нем нашла. Сама она хорошая женщина, разговорчивая", – рассказал нам один из местных.
Жительница Шадрино:
"Они с женой сначала торговали на Южном: мясом, "молочкой". Мы тоже иногда туда выбирались. Он сильно не общался с людьми. Здоровался, да и все. А с ней по-женски мы болтали время от времени. Она женщина хорошая, работящая, столько хозяйства на себе держала, и сама за рулем вечно, трудяга. Жалко ее очень в этой ситуации".
Продавец в магазине:
"Она иногда заходит, берет колбасу, пельмени. Нормальная женщина. А сам Манишин… я его не знала, но как-то подсознательно не по душе он мне был".
За что судят Манишина?
Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве и попытке изнасилования 17-летней Людмилы Обидиной в селе Зеленая Дубрава в сентябре 1989 года. Тогда Манишин отдыхал с ней в одной компании, остался с девушкой наедине и больше ее никто не видел. Затем Обидину нашли мертвой. На допросах Манишин сознался в том, что убил и попытался изнасиловать девушку. А также еще в 10 убийствах, в том числе в преступлениях "политеховского" маньяка. О них можно прочитать здесь.
Против Манишина возбудили уголовные дела по двум статьям: по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). Пожизненного заключения по ним он, скорее всего, не получит, ведь срок давности по ним уже прошел. Подробнее о расследовании дела читайте по ссылке.
Суд по делу стартовал 17 июня. 19 июня в Калманском районном суде начался допрос свидетелей. Там выступил один свидетель и один потерпевший.
12:09:08 24-06-2024
Вот он то как раз хоть что-то старался делать для села когда был главой сельсовета, в отличии от бывшей главы, и которая сейчас просто занимает кресло.