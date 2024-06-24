По словам местных жителей, Манишин был замкнутым и мало с кем общался

24 июня 2024, 10:55, ИА Амител

Село Калманка / Фото: Алина Богомолова

Суд над Виталием Манишиным продолжается в Калманке, сейчас идет опрос свидетелей. Процессом интересуются, кажется, почти все жители Алтайского края, тема вышла и на федеральный уровень. За судом с особым вниманием следят и в Калманском районе, ведь здесь Манишин жил, работал и, по версии следствия, убивал девушек. "МК на Алтае" поговорил с жителями Шадрино и Калманки о том, каким они запомнили Виталия Манишина. Мы собрали главные цитаты людей о возможном "политеховском" маньяке.

"Всегда угрюмый, задумчивый"

Галина (пересекалась с Манишиным по профессиональной деятельности):

"Я работала в сфере, которую он курировал как заместитель главы района. Он необщительный был. Не шел на контакт. Конечно, сначала, когда только появились новости о том, что его подозревают в убийствах, был шок – вот смотришь на него, вроде обыкновенный человек, а видите, сколько за этим обыкновенным всего было. Это мое личное мнение, конечно, но мне кажется, там не 11 человек, а больше", – поделилась Галина.

Анна (продавец в магазине, где Манишин нередко покупал продукты):

"Заходил периодически в магазин. Было в нем что-то отталкивающее. Может, он со мной только так себя вел, не знаю. Обычно "молочку" брал: снежок, варенец, кефир, еще пирог или булочку. Вот он выбирает, начинаешь ему что-то предлагать, а он сразу буркнет "нет" и все. И всегда вел себя как-то аккуратно: зайдет тихо, стоит в сторонке, если народ есть, обойдет людей, ребятишек краем и стоит, ждет. Я на тот момент и не знала, что это замглавы района. Он раз зашел, два зашел, я думаю, что за человек такой, интересный сам по себе: грустный на вид, всегда угрюмый, задумчивый. Я даже гадала, то ли трагедия у него какая произошла, то ли живет плохо. Как-то он мне запал в душу, все думала, что с ним случилось, а оно вон как оказалось".

Жительница Калманки:

"Он в Бураново часто бывал в молодости, у его семьи там родственники, вроде, жили. И вот там он девушку сильно напугал. Они поссорились перед этим, и он пришел к ее дому, встал у окна и следил за ней, прислонив руки к стеклу. Она сначала подумала, может, помириться пришел. Вышла из дома, а он через кусты с крапивой ломанулся и убежал".

Еще одна жительница Калманки:

"В Шадрино у Манишина есть внебрачный ребенок от местной женщины. Говорят, что он ее изнасиловал, но это же деревня, там много слухов ходит, может, и выдумывают. Тем более раздувать это начали после его ареста. Одно могу точно сказать: мне показывали фотографии сына той женщины – одно лицо с ним".

Виталий Манишин / Фото: скриншот из сюжета "Вести Алтай"

"Мрачный тип"

Продавец в калманском магазине:

"Я его маленько знала. Приходила в администрацию, когда нужна была помощь. Ни черта он не решил. Сам невзрачный такой был, тихушник. Никто его и не замечал. Но сомневаюсь, что он убийца. У него же семья, жена, ребенок. Мне кажется, жена все равно бы замечала, если бы были какие-то отклонения в поведении. Это же не так просто – убить, приехать домой и спокойно себя вести. Да и срок-то большой прошел. Как там восстановить все эти улики, пальцы там, отпечатки? Я понимаю год, два, ну три... А сколько тут прошло, двадцатка? Как можно все раскопать?"

Местная жительница:

"Работала у него молодая сотрудница, совсем недолго. И он единственный, кто вспомнил о ее дне рождения и подошел лично поздравить. То есть внимание уделял. Но многие женщины говорили, что рядом с ним находиться было некомфортно".

Житель Калманки:

"Он когда здесь появился, я сразу сказал: на нем крест ставить негде. Мрачный тип, это однозначно, черный весь, ходил курил сигареты вечно. По нему, по его взгляду сразу видно было: что-то за его темной душой числится. Не знаю, кто там говорит, что он хороший. Стольких людей загубил… Пускай сидит. Жаль, что пожизненное не дадут только".

Администрация Калманского района / Фото: amic.ru

"Он никогда не шел навстречу"

Коллега Манишина, который работал у него в подчинении:

"Как человек был нормальный, как руководитель… ну тоже неплохой. В какой-то степени даже жаль его. Если честно, не верю, что это был он – такой маленький, щупленький, да как он все это делал бы?"

Жительница села Ирина:

"Он никогда не шел навстречу. Хотя что сложного: просто поднять информацию и выдать справку. А он посидит, послушает, а потом отвечает: "Ну надо посмотреть, есть ли основания". Работать – в целом работал. Куда-то надо выезжать – выезжал, интервью давал. Но по сравнению с тем, как работает новый замглавы, разница огромная. Когда его пасынок сбил человека, он "попал людям на язык". Если до этого он был, можно сказать, незаметным, то после этого о нем заговорили: "Как этот человек выдвигает свою кандидатуру на должность главы района?" Некоторые говорили, что он помогал скрывать следы преступления, но были и те, кто считал, что он мог вообще не знать о ДТП".

Местная жительница:

"Манишин ушел сам после реорганизации, когда район возглавила Ольга Чернолуцкая. И хорошо, что ушел. А то и так все говорят: замглавы Калманки, замглавы Калманки. А по факту он ведь пришлый, он вообще не наш. Еще и фотографируют здание сельской администрации, где он никогда не работал".

Житель села Шадрино Александр:

"Сильно ни с кем не общался. Замкнутый. С ним не поговорить было, что-нибудь буркнет быстро и пошел. Будучи главой Шадринского сельсовета, Манишин построил детскую площадку. Он еще и крупным щебнем ее засыпал сначала у обрыва. Так он и работал. Всю деревню развалил, все доки, хозяйство под себя подмял. Ферма-то деревенская была, а потом он ее приватизировал".

Калманский районный суд / Фото: amic.ru

Жительница Шадрино:

"Читал по бумажке все первое время. И озирался всегда. Он когда говорил, у него как будто взгляд по людям скользил. Но соседи по селу относились к Манишину неплохо. Один из них был участковым, и будь он еще жив, наверное, сейчас был бы в шоке".

Уроженец Шадрино:

"Когда узнали, где в логу нашли одну из девчонок, мы все сразу поняли, что убийца – из местных. Вот представьте, поле – и его, это место, с поля не видать. И с дороги тоже. Там в моем детстве уток стреляли. Только тот, кто хорошо знает местность, может туда заехать, а кто не в курсе, где искать, туда не попадет. И девчонку-то нашли случайно: коровы туда забрели, пастух за ними пошел и наткнулся на останки под ветками. Ладно "крысы-мыши" (так местные называют одну из лесополос. – Прим. ред.) рядом с дорогой. А этот околок от трассы километров пять, посреди поля, в яме".

Ребенок из села Шадрино:

"Родители только говорили, что нельзя вот так: садиться в машины к незнакомцам. Да мы и сами боимся. Иногда думаем, что нам повезло, что не попались ему, пока жил здесь".

"Сама она хорошая женщина"

Житель Шадрино:

"Его гражданская жена Татьяна до встречи с Манишиным была замужем за хорошим мужиком. Но он погиб, врезался в КамАЗ. Какое-то время одна жила, потом вышла замуж за этого… Мы так и не поняли, что она в нем нашла. Сама она хорошая женщина, разговорчивая", – рассказал нам один из местных.

Жительница Шадрино:

"Они с женой сначала торговали на Южном: мясом, "молочкой". Мы тоже иногда туда выбирались. Он сильно не общался с людьми. Здоровался, да и все. А с ней по-женски мы болтали время от времени. Она женщина хорошая, работящая, столько хозяйства на себе держала, и сама за рулем вечно, трудяга. Жалко ее очень в этой ситуации".

Продавец в магазине:

"Она иногда заходит, берет колбасу, пельмени. Нормальная женщина. А сам Манишин… я его не знала, но как-то подсознательно не по душе он мне был".

Виталий Манишин на суде / Фото: Алина Богомолова

За что судят Манишина?

Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве и попытке изнасилования 17-летней Людмилы Обидиной в селе Зеленая Дубрава в сентябре 1989 года. Тогда Манишин отдыхал с ней в одной компании, остался с девушкой наедине и больше ее никто не видел. Затем Обидину нашли мертвой. На допросах Манишин сознался в том, что убил и попытался изнасиловать девушку. А также еще в 10 убийствах, в том числе в преступлениях "политеховского" маньяка. О них можно прочитать здесь.

Против Манишина возбудили уголовные дела по двум статьям: по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). Пожизненного заключения по ним он, скорее всего, не получит, ведь срок давности по ним уже прошел. Подробнее о расследовании дела читайте по ссылке.

Суд по делу стартовал 17 июня. 19 июня в Калманском районном суде начался допрос свидетелей. Там выступил один свидетель и один потерпевший.