Полноценный суд над возможным "политеховским" маньяком Манишиным стартовал в Калманке

Ранее на заседаниях Манишину лишь продлевали меру пресечения, теперь же началось рассмотрение дела

17 июня 2024, 12:20, Антон Дегтярев

Виталий Манишин на суде/ Фото: amic.ru

В Калманском районном суде 17 июня в 11 часов началось рассмотрение дела возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина. Оно идет в закрытом режиме, журналисты на процесс не допущены. В Калманском районном суде amic.ru рассказали, что заседание продлилось меньше часа. Свидетелей и потерпевших пока не звали.

"На заседании 17 июня оглашалось обвинительное заключение, определили порядок исследования доказательств. Манишина на суд доставили. Да, можно сказать, что полноценный суд стартовал", – отметили в суде.

Следующее заседание состоится 19 июня в 10 часов утра. На него пригласят свидетелей и потерпевших, пояснили в суде.

Отметим, что самое первое заседание по делу Манишина в Калманском районном суде состоялось еще 3 июня 2024 года. Но на нем не рассматривали дело подозреваемого, а лишь продлили срок пребывания в СИЗО на шесть месяцев – до 21 ноября 2024 года. Тогда же процесс закрыли от журналистов. Подробнее почитать о том суде можно здесь.

При этом в СИЗО Манишин находится с мая 2023-го. Год ему продлевали меру пресечения в Октябрьском районном суде. В мае 2024-го дело передали в Калманский районный суд, потому что именно в этом районе Манишин жил и, по версии следствия, совершал убийства.

Задержали Виталия Манишина по подозрению в убийстве и попытке изнасилования 17-летней Людмилы Обидиной 16 сентября 1989 года. Тогда он отдыхал с ней в одной компании. Затем Манишин остался с девушкой наедине, и больше ее никто не видел. На допросах Манишин сознался еще в 10 убийствах, в том числе и тех, которые приписывали не найденному "политеховскому" маньяку.

Сейчас Манишина подозревают по двум уголовным статьям – ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). Причем по этим статьям Манишин вряд ли получит пожизненное заключение, так как срок давности давно прошел. В каких именно убийствах следствие подозревает Манишина и какие жертвы ему приписывают, можно прочитать здесь. А о том, как велось расследования, и о его итогах читайте по ссылке.