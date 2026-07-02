Ночной лай питомца может обернуться штрафом
Даже если хозяин уверен, что пес реагирует на посторонние звуки, для соседей это постоянный источник стресса
02 июля 2026, 17:50, ИА Амител
Юрист Ярослав Остапенко предупредил россиян в беседе с "Абзацем" о возможности получения штрафов за шум, создаваемый их питомцами. По его словам, размеры штрафов и время, когда нельзя шуметь, могут различаться в зависимости от региона.
«Штрафы за лай собак в ночное время могут быть наложены только при нарушении местного закона о тишине. К примеру, в Москве запрещено шуметь с 23:00 до 07:00, и за нарушение этого правила предусмотрен штраф в несколько тысяч рублей. Однако в других регионах время, когда действует запрет на шум, и размеры штрафов могут быть иными или вовсе не устанавливаться», — пояснил он.
Прежде чем обращаться с жалобой на шумного соседа, юрист советует попытаться разрешить ситуацию мирным путем. Если такие попытки не увенчаются успехом, можно обратиться в полицию для составления протокола.
Остапенко рекомендует сначала собрать доказательства, например, видеозаписи или аудиозаписи, а также найти других соседей, которые также обеспокоены этой проблемой. Только после этого можно подать заявление в полицию.
«Если сотрудники правоохранительных органов не отреагируют на заявление и не попытаются составить протокол, юрист советует подать жалобу в полицию или прокуратуру», — заключил эксперт.
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18:53:25 02-07-2026
У нас такая проблема. Собака соседей порой часами лает, они не знают, что делать, поэтому посадили её от своих лклн к нам под забор. Говорят, что вот такая собака, ну что теперь. И ссориться не хочется, но летом окно не откроешь, а слышно даже через закрытое окно. У всех рядом собаки, но такая беспокойная только у них.
19:49:46 02-07-2026
да уж (18:53:25 02-07-2026) У нас такая проблема. Собака соседей порой часами лает, они... Посоветуй им прикупить для собаки ошейник "антилай".
15:40:49 03-07-2026
Гость (19:49:46 02-07-2026) Посоветуй им прикупить для собаки ошейник "антилай".... Спасибо, не знали.
20:08:56 02-07-2026
да уж (18:53:25 02-07-2026) У нас такая проблема. Собака соседей порой часами лает, они... Пересадите собаку от своего забора к окнам хозяев, если вот такая собака, ну что теперь)))
10:50:37 03-07-2026
Гость (20:08:56 02-07-2026) Пересадите собаку от своего забора к окнам хозяев, если вот ... или заведите гусей там шуму не меньше + еще и гонять их будут - ну вот такие гуси)))
21:17:54 02-07-2026
у соседки 7 собак и они ужас как воют лают и пр. что делать?!
11:02:58 03-07-2026
Гость (21:17:54 02-07-2026) у соседки 7 собак и они ужас как воют лают и пр. что делать?... Ничего не сделаешь, всем пофигу. Сверху в квартире жили бухарики, постоянно отсутствовали где-то, собака одна оставалась, постояно выла, сутками, куда только не обращались - всем наплевать, участковый только руками разводит.
07:37:31 03-07-2026
В многоквартирных домах вообще надо запретить этот пустолай содержать. Хотите собачку - в деревню! Их столько пустует!
11:04:59 03-07-2026
Гость (07:37:31 03-07-2026) В многоквартирных домах вообще надо запретить этот пустолай ... + много, задолбали реально. В лифте ссут постояно, вонища собачьей псинной ссаниной, это вообще что-то, аж глаза выедает, территория двора все загажена собачьим дерьмом
11:57:44 03-07-2026
Гость (11:04:59 03-07-2026) + много, задолбали реально. В лифте ссут постояно, вонища со... А вы прям уверены что в лифт поссать собаки ходят? Или как во всем известном фильме - "Что же я, коровью мочу с чьей-то чужой мочой перепутать могу?!"
12:05:33 03-07-2026
Гость (11:57:44 03-07-2026) А вы прям уверены что в лифт поссать собаки ходят? Или как в... кошечки/собачки берут пример с хозяев.
13:22:48 03-07-2026
Развели псарню. Всех в расход, или в деревню переезжайте!
13:34:54 03-07-2026
"Если сотрудники правоохранительных органов не отреагируют на заявление" - их надо выгонять со службы за несоответствие должности и отсутствие желания служить интересам трудового народа.