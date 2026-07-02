Даже если хозяин уверен, что пес реагирует на посторонние звуки, для соседей это постоянный источник стресса

02 июля 2026, 17:50, ИА Амител

Собака / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Юрист Ярослав Остапенко предупредил россиян в беседе с "Абзацем" о возможности получения штрафов за шум, создаваемый их питомцами. По его словам, размеры штрафов и время, когда нельзя шуметь, могут различаться в зависимости от региона.

«Штрафы за лай собак в ночное время могут быть наложены только при нарушении местного закона о тишине. К примеру, в Москве запрещено шуметь с 23:00 до 07:00, и за нарушение этого правила предусмотрен штраф в несколько тысяч рублей. Однако в других регионах время, когда действует запрет на шум, и размеры штрафов могут быть иными или вовсе не устанавливаться», — пояснил он.

Прежде чем обращаться с жалобой на шумного соседа, юрист советует попытаться разрешить ситуацию мирным путем. Если такие попытки не увенчаются успехом, можно обратиться в полицию для составления протокола.

Остапенко рекомендует сначала собрать доказательства, например, видеозаписи или аудиозаписи, а также найти других соседей, которые также обеспокоены этой проблемой. Только после этого можно подать заявление в полицию.

«Если сотрудники правоохранительных органов не отреагируют на заявление и не попытаются составить протокол, юрист советует подать жалобу в полицию или прокуратуру», — заключил эксперт.

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