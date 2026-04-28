Ветеринар запретил давать собакам любые кости

Вареные кости ранят осколками пищевод и кишечник, а сырые могут быть заражены бактериями

28 апреля 2026, 10:16, ИА Амител

Собака в Барнауле / Иллюстративное фото: amic.ru

Многие владельцы собак ошибочно считают, что кости — это естественное и полезное лакомство для питомца. Однако на самом деле это один из самых распространенных и серьезных рисков для здоровья животных. Об этом "Газете.ру" рассказал доктор ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Евгений Давыдов.

«Жесткие кости, особенно вареные, легко ломаются на острые осколки. Они способны повредить зубы, вызвать трещины и даже переломы, а острые фрагменты могут поранить ротовую полость, пищевод, желудок или кишечник. Это не просто неприятно для собаки — такие травмы иногда требуют хирургического вмешательства и могут быть опасны для жизни», — предупредил эксперт.

По его словам, даже если кость остается целой, она может застрять в пищеварительном тракте, вызывая закупорку, сильную боль, рвоту и даже заражение крови. Что касается сырых костей, они тоже небезопасны: на их поверхности могут обитать болезнетворные бактерии, способные привести к инфекциям и расстройствам пищеварения.

Ветеринар рекомендует заменять кости безопасными аналогами.

«Специальные жевательные игрушки и лакомства, созданные с учетом строения зубов и особенностей желудка собак, удовлетворяют потребность животного грызть что-то твердое, но при этом не создают рисков. Хорошо подходят мягкие мясные лакомства, жевательные палочки и снеки для укрепления зубов, которые легко перевариваются и не травмируют пищеварительный тракт», — посоветовал Давыдов.

Эксперт резюмировал: забота о здоровье питомца — это не только правильное питание, но и предотвращение травм, которые кажутся "естественными". Кости могут быть смертельно опасной иллюзией безопасного лакомства, а современные заменители позволяют собаке получать удовольствие без риска для жизни.