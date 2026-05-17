Кинолог назвал лучшие породы собак для любителей активного отдыха

Недостаток физической активности может привести к проблемам в поведении питомца

17 мая 2026, 11:02, ИА Амител

Собака на прогулке / Фото: amic.ru

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, какие породы собак подойдут любителям активного образа жизни, а также объяснил, почему при выборе питомца важно учитывать собственный ритм жизни и уровень физической активности, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, будущему владельцу собаки необходимо заранее честно оценить свои привычки и распорядок дня, чтобы питомец соответствовал образу жизни семьи.

«Очень важно, чтобы хозяин совпал со своим питомцем. А для этого нужно честно оценить свои увлечения, ежедневный распорядок дня», — отметил Голубев.

Одной из лучших пород для активных людей кинолог назвал австралийскую овчарку. Несмотря на название, порода была выведена в США. Эти пастушьи собаки отличаются высоким интеллектом, хорошей обучаемостью и большим запасом энергии.

По словам специалиста, аусси отлично подойдут семьям, которые любят прогулки, спорт и активный отдых. С такими собаками можно заниматься аджилити, фрисби и другими дисциплинами.

Также в список активных пород вошла бордер-колли. Голубев напомнил, что эта британская пастушья собака считается одной из самых умных пород в мире по классификации психолога Стенли Корена.

Бордер-колли отличаются высокой выносливостью и потребностью в постоянных нагрузках. Кинолог подчеркнул, что иногда таким собакам требуется даже больше активности, чем австралийским овчаркам.

Еще одной подходящей породой эксперт назвал шотландскую овчарку, более известную как шелти. По словам Голубева, это игривые и ласковые собаки, которые любят длительные прогулки и хорошо ладят с детьми.

Любителям водных видов спорта кинолог посоветовал обратить внимание на лабрадора-ретривера. Эти собаки считаются отличными пловцами, а также часто работают в спасательных службах и помогают людям с нарушениями зрения.

Тем, кто хочет завести небольшую, но очень энергичную собаку, Голубев рекомендовал джек-рассел-терьера. По его словам, это активные и бесстрашные охотничьи собаки, которым необходимо большое количество игр и занятий.

При этом эксперт предупредил, что недостаток физической активности может привести к проблемам в поведении питомца.