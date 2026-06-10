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Украинский БПЛА ударил по музею Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов"

В результате удара была повреждена кровля здания и начался пожар

10 июня 2026, 13:45, ИА Амител

Здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Ночью 10 июня БПЛА атаковал здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Беспилотник целенаправленно нанес удар по историческому памятнику и символу города-героя, написал у себя в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«На месте происшествия работают 83 спасателя и 22 единицы специальной техники. Пожар получил 4-й ранг сложности. Уже очевидно, что картина Франца Рубо серьезно повреждена», — добавил он.

Враг совершил варварский акт, атакуя то, что дорого всем россиянам. На такое способны только самые жестокие и бесчеловечные люди, стремящиеся уничтожить культурное наследие, отметил губернатор.

«Мы не позволим запугать себя. Вы лишь продемонстрировали всему миру свою истинную сущность. Севастополь не боится угроз, мы помним прошлое и готовы к будущему», — написал глава города.

История Панорамы — это пример стойкости и возрождения. 25 июня 1942 года во время артобстрела здание было частично разрушено и охвачено огнем. Казалось, что шедевр Франца Рубо утрачен навсегда. Но благодаря мужеству пожарных, солдат и моряков удалось спасти 86 фрагментов картины. После войны наши мастера восстановили полотно, создав его точную копию.

«Укрофюрер Зеленский может разрушать здания, но ему никогда не удастся уничтожить то, что живет в наших сердцах и душах. Мы восстановим все, что было повреждено. Мы станем сильнее. Панорама продолжит возвышаться над Севастополем, напоминая, что любые попытки сломить наш город неизбежно заканчиваются поражением для наших врагов», — заключил губернатор.

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Комментарии 2

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Медведь-шатун

13:58:51 10-06-2026

Очередной плевок в душу, посмотрим, утремся или ответим чем.....

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Гость

15:15:48 10-06-2026

Мрази.

Знаменитое живописное полотно Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» имеет размеры 14 метров в высоту и 115 метров по длине окружности. Общая площадь монументальной картины составляет 1610 квадратных метров.

Это был шедевр искусства мирового уровня.

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