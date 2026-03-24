Губернатор Севастополя пообещал восстановить квартиры, разрушенные взрывом в пятиэтажке

В результате ЧП повреждены минимум шесть домов, полностью выгорели 10 квартир

24 марта 2026, 16:46, ИА Амител

Взрыв дома в Севастополе / Фото: стоп-кадр с видео МЧС России

В ночь на 24 марта в Севастополе произошел взрыв в пятиэтажном доме № 14 по улице Павла Корчагина. По данным ТАСС, повреждены минимум шесть домов. Предварительно, полностью выгорели 10 квартир, у 30–60 повреждено остекление.

Губернатор Михаил Развожаев заявил, что квартиры, поврежденные в результате взрыва, будут восстановлены властями города.

«Прямо сейчас убираем мусор и начали закрывать оконные контуры плёнкой, чтобы защитить жилье от непогоды. Параллельно муниципальные комиссии приступают к оценке ущерба. Поврежденные квартиры будем ремонтировать», — написал он в своем Telegram-канале.

Что известно о происшествии

Как сообщили в СК РФ, "хлопок с последующим разрушением конструкций здания" произошел в одной из квартир. В результате ЧП погибла хозяйка квартиры, ее 20-летний сын числится пропавшим без вести.

По словам губернатора, которые приводит ТАСС, пострадали 12 человек, из них трое — дети. Все раненые госпитализированы.

Михаил Развожаев подчеркнул, что бытовой газ "совершенно однозначно" не был причиной взрыва. Как отметил губернатор, это "подтвердили все специалисты". Точную причину ЧП пока устанавливают.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Прокуратура Севастополя открыла горячую линию для помощи жителям после взрыва, сообщили в пресс-службе ведомства.