Норма осадков превышена. Дорожные службы в Барнауле убирают снег в усиленном режиме

Дорожники продлили дневную смену 26 декабря

26 декабря 2025, 17:40, ИА Амител

Дорожные службы убирают снег в Барнауле / Фото: barnaul.org
В ночное время в Барнауле вышли на смену 150 единиц техники, а днем – более 100, сообщает администрация города.

«Работы организованы в круглосуточном режиме с продленной дневной сменой», – информирует мэрия.

В городе посыпают тротуары и проезжие части противогололедными материалами, очищают улицы от снега.

«Просим жителей и гостей города с пониманием относиться к работе дорожной техники», – прокомментировал руководитель дорожной службы Виктор Райко.

Напомним, снегопады в городе значительно осложнили дорожную обстановку, уже утром образовались восьмибалльные пробки, которые стали усиливаться в течение дня.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

18:29:50 26-12-2025

Весь день за рулём, Малахова-Павловский тракт-Георгиева-Попова-А.Петрова-Островского-Новгородская-С-Батора, ни одной единицы СНЕГО-УБОРОЧНОЙ техники не видел, сплошная грязная снежная каша на дорогах. Может в других частях города убирали?

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:31:49 26-12-2025

Гость (18:29:50 26-12-2025) Весь день за рулём, Малахова-Павловский тракт-Георгиева-Попо... у администрации

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:42:36 27-12-2025

Гость (18:29:50 26-12-2025) Весь день за рулём, Малахова-Павловский тракт-Георгиева-Попо... у меня мимо дома постоянно ездят и гребут, постоянно у сибэнергомаша виду, у политеха, много техники. Спасибо за чистые дороги в моем районе!!

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:46:56 26-12-2025

Что за машина на фото? что за раритет? столько новостей было на миллионные покупки техники.. где ездит хочу глянуть

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

22:08:12 26-12-2025

Город не чистят! Проблема застарелая. Муниципалитет научился публиковаться заблаговременно о том, что вывозят тонны снега, работают круглосуточно и на износ. По факту не убирают снег даже на центральных улицах. раньше писали, что можно наблюдать маршрут снегоочистителей на сайте по ГЛОНАСС, нет ничего подобного, трактора и спецмашины носятся по городу на большой скорости не убирая снег, то есть они просто топливо вырабатывают. Два года администрация города пишет летом, что закупили снегоуборочные машины, но где они, каждый сезон количество снега превышает норму. А где контролеры в разных погонах?

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:43:40 27-12-2025

Андрей (22:08:12 26-12-2025) Город не чистят! Проблема застарелая. Муниципалитет научился... вы врете. город ого-го как чистят. будете врать - у вас отвалится оно самое. не шучу. надоел уже тут

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

10:10:00 27-12-2025

Чистые улицы только для пользователей МАХ!

  Нравится
Ответить
