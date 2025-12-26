Норма осадков превышена. Дорожные службы в Барнауле убирают снег в усиленном режиме

Дорожники продлили дневную смену 26 декабря

26 декабря 2025, 17:40, ИА Амител

Дорожные службы убирают снег в Барнауле / Фото: barnaul.org

В ночное время в Барнауле вышли на смену 150 единиц техники, а днем – более 100, сообщает администрация города.

«Работы организованы в круглосуточном режиме с продленной дневной сменой», – информирует мэрия.

В городе посыпают тротуары и проезжие части противогололедными материалами, очищают улицы от снега.

«Просим жителей и гостей города с пониманием относиться к работе дорожной техники», – прокомментировал руководитель дорожной службы Виктор Райко.

Напомним, снегопады в городе значительно осложнили дорожную обстановку, уже утром образовались восьмибалльные пробки, которые стали усиливаться в течение дня.