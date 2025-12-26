Норма осадков превышена. Дорожные службы в Барнауле убирают снег в усиленном режиме
Дорожники продлили дневную смену 26 декабря
26 декабря 2025, 17:40, ИА Амител
Дорожные службы убирают снег в Барнауле / Фото: barnaul.org
В ночное время в Барнауле вышли на смену 150 единиц техники, а днем – более 100, сообщает администрация города.
«Работы организованы в круглосуточном режиме с продленной дневной сменой», – информирует мэрия.
В городе посыпают тротуары и проезжие части противогололедными материалами, очищают улицы от снега.
«Просим жителей и гостей города с пониманием относиться к работе дорожной техники», – прокомментировал руководитель дорожной службы Виктор Райко.
Напомним, снегопады в городе значительно осложнили дорожную обстановку, уже утром образовались восьмибалльные пробки, которые стали усиливаться в течение дня.
18:29:50 26-12-2025
Весь день за рулём, Малахова-Павловский тракт-Георгиева-Попова-А.Петрова-Островского-Новгородская-С-Батора, ни одной единицы СНЕГО-УБОРОЧНОЙ техники не видел, сплошная грязная снежная каша на дорогах. Может в других частях города убирали?
20:31:49 26-12-2025
Гость (18:29:50 26-12-2025) Весь день за рулём, Малахова-Павловский тракт-Георгиева-Попо... у администрации
00:42:36 27-12-2025
Гость (18:29:50 26-12-2025) Весь день за рулём, Малахова-Павловский тракт-Георгиева-Попо... у меня мимо дома постоянно ездят и гребут, постоянно у сибэнергомаша виду, у политеха, много техники. Спасибо за чистые дороги в моем районе!!
20:46:56 26-12-2025
Что за машина на фото? что за раритет? столько новостей было на миллионные покупки техники.. где ездит хочу глянуть
22:08:12 26-12-2025
Город не чистят! Проблема застарелая. Муниципалитет научился публиковаться заблаговременно о том, что вывозят тонны снега, работают круглосуточно и на износ. По факту не убирают снег даже на центральных улицах. раньше писали, что можно наблюдать маршрут снегоочистителей на сайте по ГЛОНАСС, нет ничего подобного, трактора и спецмашины носятся по городу на большой скорости не убирая снег, то есть они просто топливо вырабатывают. Два года администрация города пишет летом, что закупили снегоуборочные машины, но где они, каждый сезон количество снега превышает норму. А где контролеры в разных погонах?
00:43:40 27-12-2025
Андрей (22:08:12 26-12-2025) Город не чистят! Проблема застарелая. Муниципалитет научился... вы врете. город ого-го как чистят. будете врать - у вас отвалится оно самое. не шучу. надоел уже тут
10:10:00 27-12-2025
Чистые улицы только для пользователей МАХ!