Снегопады и ДТП. Пробки в девять баллов сковали Барнаул днем 26 декабря
Вереницы машин стоят на улице Челюскинцев и шоссе Ленточный Бор
26 декабря 2025, 12:50, ИА Амител
Барнаул уже с утра 26 декабря встал в девятибалльных пробках, о чем свидетельствуют данные "Яндекс Карт". При этом снегопады не прекращаются.
Самая сложная ситуация в центре города. От улицы Чкалова и до Молодежной образовался затор на проспекте Ленина. Стоят машины на отрезках проспекта Строителей в обе стороны, между проспектом Ленина и Павловским трактом. Задерживается движение местами на проспекте Красноармейском.
Двухкилометровая пробка образовалась на шоссе Ленточный Бор, где, не доезжая до остановки пос. Кирова, случилось ДТП. По ул. Кутузова, в сторону Ленточного бора, еще одна двухкилометровая пробка.
Также ДТП случились по ул. Челюскинцев – на пересечении с Пролетарской, и на Павловском тракте – Советской Армии.
С утра пробки были восьмибалльные, к обеду дорожная обстановка осложнилась до девяти баллов.
Накануне вечером Барнаул также стоял в пробках девять баллов. Снегопады в городе пока не прекращаются.
13:27:27 26-12-2025
Как зима, так все проблемы строительства и застроек за взятки вылезают из всех щелей и ложатся на плечи не взяточников, а горожан.
15:02:38 26-12-2025
Фуры прут, в гору, на удачу
Почему в снегопад перекрывают трассы , а город для фур открыт?
00:47:43 27-12-2025
владельцы старых ведер, вы можете уже приткнуться с пузотерками и не выезжать на дороги?? доколе сами мучаются и нормальных людей кошмарят своими встревающими машинёшками!