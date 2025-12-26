Снегопады и ДТП. Пробки в девять баллов сковали Барнаул днем 26 декабря

Вереницы машин стоят на улице Челюскинцев и шоссе Ленточный Бор

26 декабря 2025, 12:50, ИА Амител

Пробки в Барнауле 26 декабря / Скриншот "Яндекс Карт"

Барнаул уже с утра 26 декабря встал в девятибалльных пробках, о чем свидетельствуют данные "Яндекс Карт". При этом снегопады не прекращаются.

Самая сложная ситуация в центре города. От улицы Чкалова и до Молодежной образовался затор на проспекте Ленина. Стоят машины на отрезках проспекта Строителей в обе стороны, между проспектом Ленина и Павловским трактом. Задерживается движение местами на проспекте Красноармейском.

Двухкилометровая пробка образовалась на шоссе Ленточный Бор, где, не доезжая до остановки пос. Кирова, случилось ДТП. По ул. Кутузова, в сторону Ленточного бора, еще одна двухкилометровая пробка.

Также ДТП случились по ул. Челюскинцев – на пересечении с Пролетарской, и на Павловском тракте – Советской Армии.

С утра пробки были восьмибалльные, к обеду дорожная обстановка осложнилась до девяти баллов.

Накануне вечером Барнаул также стоял в пробках девять баллов. Снегопады в городе пока не прекращаются.