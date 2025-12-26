Движение по федеральной трассе на Алтае ограничили из-за метелей и гололеда

Движение перекрыли на трассе Барнаул – Казахстан

26 декабря 2025, 13:25, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Алтайском крае ограничили движение на федеральной трассе в связи с опасными метеоусловиями. Автомобилистам мешают сильный боковой ветер, мокрый снег и гололед, сообщает ГУ МЧС по региону.

«В превентивных целях ограничено движение грузового и пассажирского транспорта на федеральной автодороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. Ограничения введены от Алейска до Рубцовска (км 127 – км 294)», – информирует ведомство со ссылкой на Упрдор "Алтай".

Подготовлены три стоянки для большегрузов на период непогоды. На самых потенциально сложных участках трасс дежурят спасатели. Дорожные службы и полиция работают в усиленном режиме.

Синоптики предупредили, что во второй половине дня 26 декабря и первой половине ночи 27-го в крае будет сыпать мокрый снег и снег, ожидаются метели с усилениями ветра до 23 м/с. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Также ожидается похолодание.

«Призываем автовладельцев строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров. От дальних поездок стоит воздержаться, следите за поступающей информацией», – добавили в МЧС.

В Барнауле тем временем снегопады не прекращаются, образовались пробки в 9 баллов. Ситуация осложнилась уже с утра 26 декабря. Накануне город также "стоял" в вечерний час пик.