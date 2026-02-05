Новая эра. Академик РАН о том, как редактируют гены и может ли человек прожить 150 лет
Можно взять геном мужчины и женщины и составить прогноз, что будет с их ребенком, рассказывает ученый
05 февраля 2026, 09:45, ИА Амител
Можно ли отредактировать гены, чтобы избавиться от болезней и "плохой" наследственности? Да, утверждает Михаил Воевода, выдающийся ученый, академик РАН, профессор и директор Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. В "Переговорке" на amic.ru он рассказал, что человечество вступило в новую эру, которая принципиально поменяла возможности управления заболеваниями. Ученый сообщил, что генетика оказывает влияние даже на выбор профессии и место жительства человека. А еще объяснил, к чему может привести поломка даже одного гена. Мы узнали, как дожить до 150 лет и почему обязательно надо следить за уровнем холестерина. А напоследок загадка, над которой много лет бьются ученые: почему в Алтайском крае слишком высокая смертность? Ведь у нас самый лучший климат в Сибири и нет вредных производств.
Кто в "Переговорке"
Воевода Михаил Иванович — профессор, академик РАН, доктор медицинских наук, директор ФИЦ ФТМ (Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины"), г. Новосибирск. Основное направление научной деятельности: кардиология, генетика и профилактическая медицина, изучение генома человека и влияние генов на продолжительность жизни.
Инициатор возобновления программы "Семипалатинский полигон — Алтай" и дальнейшего изучения влияния ядерных испытаний на здоровье жителей региона.
02:03 "Даже на выбор профессии и место жительства". О том, как сильно влияет генетика на продолжительность и качество жизни.
03:33 "Мы вошли в новую эру, которая поменяла возможности современного общества по управлению заболеваниями". Михаил Воевода рассказывает, что можно "исправить" здоровье ребенка еще до его рождения.
05:10 "Обязательным еще не стало, но возможность есть". Можно ли сегодня предсказать по геномам родителей, что будет с их ребенком? Также говорим о том, к чему приводит поломка даже одного гена.
08:22 Что такое генетический рискометр и как вообще сегодня исследуют гены?
09:41 Можно ли починить ген? Ученый говорит, что сегодня медицина не только исправляет дефекты генов, но даже "выключает" ненужные. Для каких заболеваний используют "генетическое редактирование" — смотрите в "Переговорке".
12:21 Михаил Воевода рассказывает, может ли уже сегодня человек прожить до 150 лет и что для этого ему нужно сделать.
14:22 Как уровень холестерина влияет на длительность жизни?
16:00 А как связаны физическая активность и долголетие?
17:03 Откуда все-таки вязался COVID? Мнение профессора.
19:16 Чем известен среди ученых Алтайский край и какими научными разработками силен?
20:33 В Алтайском крае таинственно высокий уровень смертности. "Это всегда вызывало много вопросов. Ведь климат лучший среди регионов СФО, нет особо вредных производств", — рассказывает ученый. Так в чем же дело?
22:10 О Семипалатинском полигоне и последствиях ядерных испытаний.
10:10:40 05-02-2026
Наверно лично консультирует ВВП.
10:44:17 05-02-2026
Путин и Си договорились прожить до 150.
11:00:18 05-02-2026
"Алтайском крае таинственно высокий уровень смертности" -От стрессов и плохого питания. А кто стрессы создает?
11:49:24 05-02-2026
Написали бы полный текст интервью!
13:55:55 05-02-2026
Гость (11:49:24 05-02-2026) Написали бы полный текст интервью!... Согласен!
16:26:45 05-02-2026
а другой профессор говорит что мозг с 35 усыхает и к 70-80 уже деменция прогрессирует
21:20:50 25-02-2026
"Можно, а зачем?" (с)