Новая эра. Академик РАН о том, как редактируют гены и может ли человек прожить 150 лет

05 февраля 2026, 09:45, ИА Амител

Можно ли отредактировать гены, чтобы избавиться от болезней и "плохой" наследственности? Да, утверждает Михаил Воевода, выдающийся ученый, академик РАН, профессор и директор Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. В "Переговорке" на amic.ru он рассказал, что человечество вступило в новую эру, которая принципиально поменяла возможности управления заболеваниями. Ученый сообщил, что генетика оказывает влияние даже на выбор профессии и место жительства человека. А еще объяснил, к чему может привести поломка даже одного гена. Мы узнали, как дожить до 150 лет и почему обязательно надо следить за уровнем холестерина. А напоследок загадка, над которой много лет бьются ученые: почему в Алтайском крае слишком высокая смертность? Ведь у нас самый лучший климат в Сибири и нет вредных производств.

Кто в "Переговорке"



Воевода Михаил Иванович — профессор, академик РАН, доктор медицинских наук, директор ФИЦ ФТМ (Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины"), г. Новосибирск. Основное направление научной деятельности: кардиология, генетика и профилактическая медицина, изучение генома человека и влияние генов на продолжительность жизни.



Инициатор возобновления программы "Семипалатинский полигон — Алтай" и дальнейшего изучения влияния ядерных испытаний на здоровье жителей региона.

02:03 "Даже на выбор профессии и место жительства". О том, как сильно влияет генетика на продолжительность и качество жизни.



03:33 "Мы вошли в новую эру, которая поменяла возможности современного общества по управлению заболеваниями". Михаил Воевода рассказывает, что можно "исправить" здоровье ребенка еще до его рождения.



05:10 "Обязательным еще не стало, но возможность есть". Можно ли сегодня предсказать по геномам родителей, что будет с их ребенком? Также говорим о том, к чему приводит поломка даже одного гена.



08:22 Что такое генетический рискометр и как вообще сегодня исследуют гены?

09:41 Можно ли починить ген? Ученый говорит, что сегодня медицина не только исправляет дефекты генов, но даже "выключает" ненужные. Для каких заболеваний используют "генетическое редактирование" — смотрите в "Переговорке".

12:21 Михаил Воевода рассказывает, может ли уже сегодня человек прожить до 150 лет и что для этого ему нужно сделать.

14:22 Как уровень холестерина влияет на длительность жизни?

16:00 А как связаны физическая активность и долголетие?

17:03 Откуда все-таки вязался COVID? Мнение профессора.

19:16 Чем известен среди ученых Алтайский край и какими научными разработками силен?

20:33 В Алтайском крае таинственно высокий уровень смертности. "Это всегда вызывало много вопросов. Ведь климат лучший среди регионов СФО, нет особо вредных производств", — рассказывает ученый. Так в чем же дело?

22:10 О Семипалатинском полигоне и последствиях ядерных испытаний.