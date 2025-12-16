"Мы сможем создавать организмы". Почему скоро будут "печатать" органы и жить по 150 лет

Ученый АлтГУ Дмитрий Щербаков в подкасте "Научно доказано"

16 декабря 2025, 08:50, ИА Амител

Ученые утверждают, что современные биотехнологии могут изменить сельское хозяйство, медицину, да и нашу с вами жизнь. Уже вскоре биологи смогут выращивать органы искусственным путем, а продолжительность жизни вырастет до 150 лет. В будущем также микробиологи способны избавить человечество от многих опасных болезней, таких как диабет, генетическое заболевание синдром Дауна и онкологические. Как именно – в новом выпуске подкаста amic.ru "Научно доказано" рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Щербаков. А еще ученый объяснил, почему уже в ближайшем будущем мы научимся выращивать мамонтов, а вот динозавров "воскресить" не получится.

Кто у микрофона:

Вячеслав Кондаков – журналист amic.ru

Дмитрий Щербаков – кандидат биологических наук, директор НИИ биологической медицины Алтайского государственного университета

Вот о чем мы поговорили:

00:33 "Мы занимаемся тем, что изменяем свойства микроорганизмов". Дмитрий Щербаков объясняет, чем занимаются микробиологи.

01:29 "Никто не мешает нам отбирать правильные свойства. Мы фактически тоже занимаемся селекцией". Может ли ученый вмешиваться и "менять" природу под себя?

03:21 Объясняем буквально на пальцах, чем занимаются микробиологи.

04:21 Мы на пороге того, чтобы открыть лекарства от диабета и рака? Дмитрий Щербаков – о том, чем уникален препарат "Оземпик" и почему он изменил медицину.

06:05 Как не навредить человеку, меняя микроорганизмы.

07:54 Так "Оземпик" нужно пить для похудения? Или он опасен?

09:02 В будущем ученые изобретут препараты, которые помогут человечеству избавиться от различных хронических врожденных заболеваний. В частности, биологи уже придумали, как победить синдром Дауна.

11:42 А еще ученые скоро смогут искусственным способом выращивать органы, а мы будем жить по 150 лет. И это не фантастика!

12:41 Уже сейчас ученые могут воссоздать вымерших животных и растения. Например, мамонта. Но нужно создать технологию искусственной матки.

14:38 Вячеслав, как фанат фильма "Парк Юрского период", интересуется, можно ли восстановить динозавров.

16:26 Рассказываем, чем занимаются микробиологи АлтГУ и с кем они сотрудничают.

19:58 Дмитрий Щербаков объясняет, почему у нашей страны богатый опыт, связанный с молекулярной биологией.

21:03 Сколько лет уходит от идеи до ее воплощения.

23:38 Ученые в будущем смогут создать идеальные продукты и идеальные растения.

25:25 А можно ли создать идеального человека, которому будет не страшен углекислый газ, органы будут сами восстанавливаться и мы будем жить сотни лет! Пока это только фантастика, но наука развивается очень быстро.