"Мы сможем создавать организмы". Почему скоро будут "печатать" органы и жить по 150 лет
Ученый АлтГУ Дмитрий Щербаков в подкасте "Научно доказано"
16 декабря 2025, 08:50, ИА Амител
Ученые утверждают, что современные биотехнологии могут изменить сельское хозяйство, медицину, да и нашу с вами жизнь. Уже вскоре биологи смогут выращивать органы искусственным путем, а продолжительность жизни вырастет до 150 лет. В будущем также микробиологи способны избавить человечество от многих опасных болезней, таких как диабет, генетическое заболевание синдром Дауна и онкологические. Как именно – в новом выпуске подкаста amic.ru "Научно доказано" рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Щербаков. А еще ученый объяснил, почему уже в ближайшем будущем мы научимся выращивать мамонтов, а вот динозавров "воскресить" не получится.
Кто у микрофона:
Вячеслав Кондаков – журналист amic.ru
Дмитрий Щербаков – кандидат биологических наук, директор НИИ биологической медицины Алтайского государственного университета
Вот о чем мы поговорили:
00:33 "Мы занимаемся тем, что изменяем свойства микроорганизмов". Дмитрий Щербаков объясняет, чем занимаются микробиологи.
01:29 "Никто не мешает нам отбирать правильные свойства. Мы фактически тоже занимаемся селекцией". Может ли ученый вмешиваться и "менять" природу под себя?
03:21 Объясняем буквально на пальцах, чем занимаются микробиологи.
04:21 Мы на пороге того, чтобы открыть лекарства от диабета и рака? Дмитрий Щербаков – о том, чем уникален препарат "Оземпик" и почему он изменил медицину.
06:05 Как не навредить человеку, меняя микроорганизмы.
07:54 Так "Оземпик" нужно пить для похудения? Или он опасен?
09:02 В будущем ученые изобретут препараты, которые помогут человечеству избавиться от различных хронических врожденных заболеваний. В частности, биологи уже придумали, как победить синдром Дауна.
11:42 А еще ученые скоро смогут искусственным способом выращивать органы, а мы будем жить по 150 лет. И это не фантастика!
12:41 Уже сейчас ученые могут воссоздать вымерших животных и растения. Например, мамонта. Но нужно создать технологию искусственной матки.
14:38 Вячеслав, как фанат фильма "Парк Юрского период", интересуется, можно ли восстановить динозавров.
16:26 Рассказываем, чем занимаются микробиологи АлтГУ и с кем они сотрудничают.
19:58 Дмитрий Щербаков объясняет, почему у нашей страны богатый опыт, связанный с молекулярной биологией.
21:03 Сколько лет уходит от идеи до ее воплощения.
23:38 Ученые в будущем смогут создать идеальные продукты и идеальные растения.
25:25 А можно ли создать идеального человека, которому будет не страшен углекислый газ, органы будут сами восстанавливаться и мы будем жить сотни лет! Пока это только фантастика, но наука развивается очень быстро.
Молодой человек сильно переоценивает возможности своей науки
09:16:38 16-12-2025
Чучмек (08:57:05 16-12-2025) Молодой человек сильно переоценивает возможности своей науки... Мечта - тоже не плохо, только от мечты до дела иногда несколько столетий проходит.. (вертолет Леонардо да Винчи, .. )
11:36:09 16-12-2025
Чучмек (08:57:05 16-12-2025) Молодой человек сильно переоценивает возможности своей науки...
...и недооценивает возможные последствия. Но отдельные личности ему верят.
09:07:31 16-12-2025
а это что за петров и башаров из группы добро?
до них все придумал бендер, когда презентовал нью-васюкм
09:15:51 16-12-2025
как напечатать органы: продать нефть получить баксы поменять на юани купить в китае завезти через казахстан и вшить. не тот орган.
09:22:06 16-12-2025
Такими темпами, мы скоро будем жить в пещерах и бегать на охоту с деревянными палками, если конечно еще деревья останутся.
09:29:07 16-12-2025
а что с пенсионным возрастом ?
Его в таком случае увеличат до 100 лет ?!
11:43:12 16-12-2025
Шинник (09:29:07 16-12-2025) а что с пенсионным возрастом ?Его в таком случае увелича...
Подобная инфа, основанная на вбросах от голиковых и других первых лиц государства о 120 и 150 годах возможной жизни или полного бессмертия, и есть почва о продолжении пенсионной реформы в части непрерывного увеличения возраста выхода на пенсию. Читай её отмены...
09:33:07 16-12-2025
Это всё хорошо, только сразу вопрос. Работоспособное население до выхода на пенсию сможет работать около 45 лет. С выхода на пенсию тогда и до 150 лет это 85. Сможет ли человек, работая 45 лет кормить себя, детей своих и ещё двоих старцев(зарабатывая им на пенсию).
09:54:56 16-12-2025
жаль только- жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне ни тебе.
10:13:31 16-12-2025
Мечтать не вредно....
10:39:58 16-12-2025
помнится был в США ученый которого не признавали
Он утверждал что мы все живем в гиганской голограмме и на самом деле материи нет вообще и не было никогда а наш мир это воспаленное ваше воображение
он говорил что ваше сердце когда бьется и стучит о вашу хребет создает низкочастотные колебания а мозг - высокочастотные и эти все колебания - это обратная связь с программой создающей голограмму
Человек может все -абсолютно. Нужно только подобрать частоту точно, спаять в гараже приемник и начать отверткой тыкая изменять голограмму. Можно сделать горы, можно человека сделать юным итд итп. И вот что интересно. Эти его эксперименты с гаражным излучателем были результативными и успешными. Он полетел демонстрировать аппарат в Токио и его рейс разбился с ним на борту и аппаратом
14:32:18 16-12-2025
майор (10:39:58 16-12-2025) помнится был в США ученый которого не признавалиОн утвер... Может лучше в бога? Как-то проще сказки должны быть
09:30:59 19-12-2025
майор (10:39:58 16-12-2025) помнится был в США ученый которого не признавалиОн утвер... Снова забыл таблетку выпить? Штош
10:49:40 16-12-2025
Природа крайне против этого бреда👆
14:57:27 16-12-2025
Сначала все запретим, а потом как начнем жить до 150, ага ага
09:27:31 19-12-2025
Смешно такие глупости от взрослых людей читать. Еще лет 300 вы не будете ничего печатать и жить по стопитсот лет. Вот реально есть же люди в заблуждениях. И что к этому приводит? Фанатизм, странное окружение или просто отсутствие знаний биологии генетики и того как артитела те же и титры работают?! Шок от такой науки