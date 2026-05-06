Синоптик объяснил, почему прогноз погоды на пять дней точнее долгосрочного
Долгосрочный прогноз формируется автоматически, поэтому ему нельзя доверять на 100%
06 мая 2026, 12:11, ИА Амител
Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с РИА Новости рассказал, что прогноз погоды на ближайшие пять дней, не считая текущего, отличается более высокой точностью.
По словам синоптика, это связано с комплексным подходом: современные вычисления техники дополняются экспертной работой самих синоптиков.
«Первые пять дней прогноза, не включая сегодняшнюю дату, являются самыми точными благодаря вычислениям техники и работе синоптика над ними. А прогноз, который показан после пяти дней, называется предварительным, и верить на все 100 % ему не стоит», — объяснил Голубев.
Эксперт уточнил, что предварительный прогноз на период свыше пяти дней формируется исключительно на основе автоматических расчетов — без участия синоптика. Именно поэтому, подчеркнул Голубев, важно ежедневно проверять актуальную информацию на погодных сайтах: со временем прогноз может корректироваться.
12:16:34 06-05-2026
Это нужно объяснять???
12:23:43 06-05-2026
а погоду на завтра вы узнаете послезавтра
12:52:12 06-05-2026
А день в день еще надежнее. Но это не точно.
13:01:53 06-05-2026
До введения санкций, прогноз был довольно точен до 10 дней. Похоже от чего то нас отрубили, и данных для расчета стало меньше. Сейчас и на 3 дня часто ошибаются. Даже на сегодня - яндекс говорит что вечером будет дождь, гисметио что без осадков).