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Синоптик объяснил, почему прогноз погоды на пять дней точнее долгосрочного

Долгосрочный прогноз формируется автоматически, поэтому ему нельзя доверять на 100%

06 мая 2026, 12:11, ИА Амител

Бабье лето в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Бабье лето в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с РИА Новости рассказал, что прогноз погоды на ближайшие пять дней, не считая текущего, отличается более высокой точностью. 

По словам синоптика, это связано с комплексным подходом: современные вычисления техники дополняются экспертной работой самих синоптиков.

«Первые пять дней прогноза, не включая сегодняшнюю дату, являются самыми точными благодаря вычислениям техники и работе синоптика над ними. А прогноз, который показан после пяти дней, называется предварительным, и верить на все 100 % ему не стоит», — объяснил Голубев.

Эксперт уточнил, что предварительный прогноз на период свыше пяти дней формируется исключительно на основе автоматических расчетов — без участия синоптика. Именно поэтому, подчеркнул Голубев, важно ежедневно проверять актуальную информацию на погодных сайтах: со временем прогноз может корректироваться.

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Погода прогнозы
       

Комментарии 4

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Гость

12:16:34 06-05-2026

Это нужно объяснять???

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Гость

12:23:43 06-05-2026

а погоду на завтра вы узнаете послезавтра

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Гость

12:52:12 06-05-2026

А день в день еще надежнее. Но это не точно.

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Гость

13:01:53 06-05-2026

До введения санкций, прогноз был довольно точен до 10 дней. Похоже от чего то нас отрубили, и данных для расчета стало меньше. Сейчас и на 3 дня часто ошибаются. Даже на сегодня - яндекс говорит что вечером будет дождь, гисметио что без осадков).

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