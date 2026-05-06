Синоптик объяснил, почему прогноз погоды на пять дней точнее долгосрочного

Долгосрочный прогноз формируется автоматически, поэтому ему нельзя доверять на 100%

06 мая 2026, 12:11, ИА Амител

Бабье лето в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с РИА Новости рассказал, что прогноз погоды на ближайшие пять дней, не считая текущего, отличается более высокой точностью.

По словам синоптика, это связано с комплексным подходом: современные вычисления техники дополняются экспертной работой самих синоптиков.

«Первые пять дней прогноза, не включая сегодняшнюю дату, являются самыми точными благодаря вычислениям техники и работе синоптика над ними. А прогноз, который показан после пяти дней, называется предварительным, и верить на все 100 % ему не стоит», — объяснил Голубев.

Эксперт уточнил, что предварительный прогноз на период свыше пяти дней формируется исключительно на основе автоматических расчетов — без участия синоптика. Именно поэтому, подчеркнул Голубев, важно ежедневно проверять актуальную информацию на погодных сайтах: со временем прогноз может корректироваться.



