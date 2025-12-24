Новогоднюю сказку для глухих и слабослышащих детей показали в Барнауле

Мероприятие посетило около 650 человек

24 декабря 2025, 08:00, ИА Амител

В Барнауле состоялась премьера музыкального спектакля "Новогодние приключения Маши и Вити", в котором приняли участие почти 90 глухих и слабослышащих детей. Проект был реализован АСО НКО "Лавка Добра" при поддержке Фонда президентских грантов. Спектакль объединил учащихся Алтайской общеобразовательной школы № 1 и профессиональных артистов Алтайского краевого колледжа культуры и искусств.

На премьеру пришли 650 гостей, включая родителей юных артистов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семьи, а также детей участников СВО. Спектакль транслировали в социальной сети "ВКонтакте", где его посмотрели более 3000 зрителей по всей стране, и это число продолжает расти.

Как отмечает руководитель проекта "Театр чудес" Инна Алексеева, идея сделать Деда Мороза, говорящего руками, возникла благодаря детям, и они с командой решили воплотить ее в жизнь, обратившись в Фонд президентских грантов, в итоге проект получил поддержку.

Торжественная атмосфера началась еще в фойе, где гостей встречали пингвины, Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с детьми они водили хороводы, танцевали и играли под новогодние песни. Спектакль продолжался почти два часа и погрузил зрителей в волшебный мир, где современные дети и герои русских сказок объединились, чтобы спасти Новый год от темных сил.

Уникальность спектакля заключается в том, что дети-актеры использовали русский жестовый язык, а параллельно с ними работали профессиональные дикторы, озвучивавшие реплики, что позволяло спектаклю быть понятным как для зрителей с нормальным слухом, так и для людей с нарушением слуха.

«Это не просто театральное представление, а инклюзивный проект, который дает каждому ребенку возможность раскрыться не только как актеру, но и научиться новым навыкам», – подчеркивает Наталья Ермакова, сценарист, режиссер и постановщик песен на русском жестовом языке.

Проект стал ярким примером инклюзивного подхода в театральной постановке, не имеющим аналогов в России. Дети не только играли, но и принимали участие в написании сценария, создании декораций и костюмов. Важным аспектом проекта было внимание к потребностям детей с ограниченными возможностями здоровья, что позволило им комфортно включиться в работу.

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева отметила, что такие проекты помогают привлекать внимание к людям с особыми потребностями и учат нас понимать и поддерживать друг друга. «Очень важно, чтобы культурные продукты были доступными для всех групп населения, независимо от здоровья», – добавила она.

Команда "Театра чудес" создала спектакль, который стал доступным и понятным для каждого ребенка, независимо от ограничений слуха. Новый год как символ волшебства и чудес должен объединять всех детей и дарить радость каждому.