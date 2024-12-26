Столичные аэропорты временно закрыли из-за угрозы безопасности

Речь идет о Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском

26 декабря 2024, 20:15, ИА Амител

Взлетающий самолет / Фото: amic.ru

Ограничена работа аэропортов Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский, а также аэропорта Калуги. Об этом заявил представитель Росавиации Артема Кореняко.

"Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – написал он.

Как сообщает телеканал "360", позднее ограничения сняли. Ограничения продлились около получаса. Еще в одном аэропорту — Калуги — они пока продолжают действовать.

Сами ограничения вводятся регулярно в разных регионах страны. Как правило, они связаны с угрозой ударов беспилотниками. В частности, 25 декабря план "Ковер" действовал в аэропорту Казани – он предполагает закрытие воздушного пространства.