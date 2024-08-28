Новосибирский полицейский видел, как коллеги убивают человека, но промолчал

В Новосибирске бывших правоохранителей судят за убийство 11-летней давности

28 августа 2024, 16:40, ИА Амител

Пропавшая девочка / Фото: отдел полиции "Усть-Таркский"

В Новосибирске судят бывших полицейских за убийство молодого человека, совершенное в 2013 году, которое неразрывно связано с убийством несовершеннолетней девочки, пишет "КП-Новосибирск".

14-летняя Наталья Матюхина пропала в марте 2010 года – вечером возвращалась из сельского клуба, но до дома не дошла. В апреле 2023-го расследование неожиданно возобновили. Как выяснилось позже, появились новые улики. В июле задержали троих полицейских – двух бывших и одного действующего, после к ним добавился еще один действующий, который знал о расправе над Натальей. Кроме того, двоих из правоохранителей подозревают еще и в убийстве 26-летнего Владимира Поторокина в 2013 году. По одной из версий, он мог знать об убийстве Натальи. При этом молодого человека, возможно, перед смертью пытали.По версии следствия, двое пьяных сотрудников МВД ехали на белой "Волге" и сбили Наталью. Чтобы скрыть это, они похитили девочку и добили. Кстати, накануне на суде назвали село, где правоохранители могли спрятать ее тело.

Что касается Поторокина, то двое других полицейских задержали его в пьяном состоянии на улице за мелкий дебош и повезли в отдел. Во время пути Поторокин спросил у участкового по поводу Матюхиной, предположив, что он знает о преступлении и может быть лично причастен к ее исчезновению. В итоге правоохранители вывезли Поторокина на пустырь.

"Совместно нанесли руками и ногами множественные удары Поторокину по голове и туловищу, используя специальное средство ограничения подвижности – наручники, а после наступления смерти Поторокина скрыли его труп", – рассказал на суде государственный обвинитель.

Из материалов следует, что очевидцем был офицер, который вел машину. Учитывая, что дело раскрыли спустя лишь десять лет, полицейский до сих пор молчал. Не выдавал убийц в погонах.