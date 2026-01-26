Новую дорогу к школе-интернату имени Павлюкова построят в Барнауле

Сейчас подъезд к учебному заведению возможен только по грунтовой дороге

26 января 2026, 10:00, ИА Амител

Дорога к школе / Фото: t.me/tomenko_22

В Барнауле планируют построить новую асфальтированную дорогу к Алтайской школе-интернату с первоначальной летной подготовкой имени Константина Павлюкова. Решение принято после обращения родителей учащихся к губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

Сейчас подъезд к учебному заведению возможен только по грунтовой дороге, что особенно осложняет проезд в дождливую погоду. В ответ на жалобы глава региона поручил Министерству транспорта Алтайского края заняться вопросом строительства новой дороги и отметил, что подготовительные мероприятия начались еще в прошлом году.

«В том числе это касается закупки необходимых материалов. В этом году будет организовано строительство. Участок дороги длиной в 650 метров станет асфальтобетонным, то есть значительно более удобным для проезда», – сообщил Виктор Томенко.

В правительстве региона также напомнили, что на 2026 год в Алтайском крае запланированы масштабные работы по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог. Общий объем дорожного фонда составит 29,3 миллиарда рублей, что превышает показатель 2025 года, когда на эти цели было направлено 28,9 миллиарда рублей.

