Барнаульцы не могут дойти с детьми до садика из-за обледенелой дороги и тротуаров

Родители требуют от городских служб расчистить проход

17 ноября 2025, 13:45, ИА Амител

Жители Барнаула пожаловались на опасный путь к детскому саду № 272: идти приходится прямо по дороге навстречу автомобилям. Проблемная точка – район улицы Юрина и Футбольного проезда, где отсутствует тротуар и подходы к учреждению.

«Квест с ребенком – пройти по льду до детского сада № 272: тротуаров нет, насыпи нет. Дети с родителями идут по дороге навстречу автомобилям», – написала участница Telegram-канала "Барнаул 22" Людмила, опубликовав видео.

Судя по сообщениям горожан, участок обледеневший, пешеходы вынуждены идти по проезжей части, рискуя попасть под машину. Родители требуют от городских служб расчистить проход или организовать безопасный подход к детсаду.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за гололеда за неделю с 7 по 11 ноября пострадали 722 жителя, из них 513 – в Барнауле.