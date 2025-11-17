Барнаульцы не могут дойти с детьми до садика из-за обледенелой дороги и тротуаров
Родители требуют от городских служб расчистить проход
17 ноября 2025, 13:45, ИА Амител
Жители Барнаула пожаловались на опасный путь к детскому саду № 272: идти приходится прямо по дороге навстречу автомобилям. Проблемная точка – район улицы Юрина и Футбольного проезда, где отсутствует тротуар и подходы к учреждению.
«Квест с ребенком – пройти по льду до детского сада № 272: тротуаров нет, насыпи нет. Дети с родителями идут по дороге навстречу автомобилям», – написала участница Telegram-канала "Барнаул 22" Людмила, опубликовав видео.
Судя по сообщениям горожан, участок обледеневший, пешеходы вынуждены идти по проезжей части, рискуя попасть под машину. Родители требуют от городских служб расчистить проход или организовать безопасный подход к детсаду.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за гололеда за неделю с 7 по 11 ноября пострадали 722 жителя, из них 513 – в Барнауле.
15:01:19 17-11-2025
ВЕЗДЕ адские условия, гололед просто как каток. ни одного дворника, куча травм! дети падают, взрослые...ужас просто творится
15:08:20 17-11-2025
Гость (15:01:19 17-11-2025) ВЕЗДЕ адские условия, гололед просто как каток. ни одного дв... Нежные всё стали😎🙃
16:30:59 17-11-2025
Сергей (15:08:20 17-11-2025) Нежные всё стали😎🙃... нежные? да у каждого второго- третьего после 50 лет или остеопения или уже остеопороз. таким людям в принципе падать нельзя.
16:39:18 17-11-2025
Элен без ребят (16:30:59 17-11-2025) нежные? да у каждого второго- третьего после 50 лет или осте... Какой у вас диагноз? Пороз или пения? Вы в каждого первого не попадаете, как не старайтесь))
22:53:37 17-11-2025
Сергей (15:08:20 17-11-2025) Нежные всё стали😎🙃... На машине ездишь? Прямо из подъезда и до места назначения? А бонусом в администрации города служишь- верой и " правдой"))
22:50:45 17-11-2025
Этот квест каждый год в гололед у нас. В этом году погодные условия вообще аховые, и что- то не видно, что городские власти принимают достаточной мер, чтобы как- то минимизировать неприятные последствия матушки природы. А Ленинский район как обычно в топе по" непроходимости". Идти вообще практически нигде невозможно. Дворы не чистятся и не просыпаются, привет УКашкам.
Пешеходные дороги вдоль улиц в массе своей тоже, дворовые пооезды- отдельная тема, они же ничьи)) Площадки около магазинов в основном тоже печаль. Вот реально жесть, на улицу страшно выходить.
Ответственные лица, ау!