"Новые люди" выдвинули более 90 кандидатов на места в краевом парламенте

На предстоящих выборах в АКЗС партия будет под номером 6 в бюллетене

14 сентября 2026, 11:00, ИА Амител

Выборы / Фото: региональное отделение в Алтайском крае политической партии "Новые Люди"

18, 19 и 20 сентября 2026 года жители Алтайского края будут выбирать новый состав краевого Законодательного собрания. "Новые люди" идут на выборы командой из более чем 90 кандидатов. В бюллетене партия будет под номером 6.

Список "Новых людей" охватывает все 34 территориальные группы, кандидатов также выдвинули в 30 одномандатных округах. Среди них — предприниматели, врачи, педагоги, участники СВО и представители других сфер. Средний возраст команды — 37 лет.

Общекраевую часть списка возглавили депутат АКЗС и предприниматель Максим Банных, руководитель "Новых людей" в Алтайском крае Никита Федюнин и депутат Барнаульской городской Думы, генеральный директор "Академии спорта Алтай" Анна Галицкая.

Выборы / Фото: региональное отделение в Алтайском крае политической партии "Новые Люди"

Максим Банных — предприниматель из реального сектора экономики. Он выступает за поддержку производителей и развитие предпринимательского образования. Его фонд "Новые решения" помог более чем трем тысячам жителей края, а при его поддержке в зону СВО доставили свыше 800 тонн гуманитарных грузов.

Никита Федюнин много лет занимается молодежной политикой. Он добился увеличения ее финансирования в Барнауле, а созданный им центр "Меняй" привлек более 8 млн рублей на молодежные проекты. Во время пандемии Федюнин возглавлял региональный штаб "МыВместе": более 1,5 тыс. добровольцев прошли подготовку, пенсионерам доставили свыше 28 тыс. продуктовых наборов.

Анна Галицкая начинала работать педагогом в школе-интернате для слабовидящих детей в Бийске. В 2022 году она открыла академию детского спорта, воспитанники которой сегодня становятся призерами всероссийских и международных соревнований.

"Мы собрали команду людей, которые уже умеют добиваться результата. Наша задача — объединить этот опыт и превратить его в конкретные решения для Алтайского края. Мы идем в АКЗС, чтобы у региона было больше возможностей для развития, а у людей — для работы, семьи и реализации своих идей", — отметил Никита Федюнин.

18, 19 и 20 сентября голосуйте за сильную команду и новые решения для Алтайского края. "Новые люди" — № 6 в бюллетене.

Агитационный материал.



Изготовитель: избирательное объединение "Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии "Новые Люди", 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Социалистический, д. 109, оф. 234, ИНН 2225212061. Заказчик: избирательное объединение "Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии "Новые Люди", 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Социалистический, д. 109, оф. 234, ИНН 2225212061. Тираж: 1 экземпляр. Дата изготовления: "09" сентября 2026 года. Изготовлено собственными силами избирательного объединения, без оплаты из средств избирательного фонда.