Новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования вводят РЖД

Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года

13 декабря 2024, 07:50, ИА Амител

Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 января 2025 года РЖД вводят новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Такое решение приняли в связи с ростом количества обращений пассажиров и общим дефицитом мест. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Теперь оформление перевозочного документа для животного при выкупе целого купе станет бесплатным. Ранее билет отдельно не оформлялся. Животных также разрешат перевозить в купейных вагонах повышенной комфортности без необходимости выкупать купе полностью.

"Ранее для перевозки кошки в переноске в таком вагоне нужно было оплатить все места в купе. Теперь пассажиры смогут отдельно оплатить квитанцию только на животное", – уточнил заместитель генерального директора Федеральной пассажирской компании (дочерняя структура РЖД) Станислав Зотин.

Напомним, ранее РЖД запретили высаживать животных из вагонов после инцидента с котом Твиксом. Он пропал 11 января по дороге из Екатеринбурга в Петербург. Животное в поезде вез родственник хозяина кота, но по пути питомец выбрался из специальной переноски и попался проводнице во время стоянки в Кирове.

Женщина пояснила, что не смогла найти хозяина гулявшего по вагону кота, а потому решила, что он случайно забрел во время стоянки, и выпустила его на улицу.

Спустя несколько дней поисков Твикса нашли мертвым.