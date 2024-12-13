Новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования вводят РЖД
Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года
13 декабря 2024, 07:50, ИА Амител
С 1 января 2025 года РЖД вводят новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Такое решение приняли в связи с ростом количества обращений пассажиров и общим дефицитом мест. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Теперь оформление перевозочного документа для животного при выкупе целого купе станет бесплатным. Ранее билет отдельно не оформлялся. Животных также разрешат перевозить в купейных вагонах повышенной комфортности без необходимости выкупать купе полностью.
"Ранее для перевозки кошки в переноске в таком вагоне нужно было оплатить все места в купе. Теперь пассажиры смогут отдельно оплатить квитанцию только на животное", – уточнил заместитель генерального директора Федеральной пассажирской компании (дочерняя структура РЖД) Станислав Зотин.
Напомним, ранее РЖД запретили высаживать животных из вагонов после инцидента с котом Твиксом. Он пропал 11 января по дороге из Екатеринбурга в Петербург. Животное в поезде вез родственник хозяина кота, но по пути питомец выбрался из специальной переноски и попался проводнице во время стоянки в Кирове.
Женщина пояснила, что не смогла найти хозяина гулявшего по вагону кота, а потому решила, что он случайно забрел во время стоянки, и выпустила его на улицу.
Спустя несколько дней поисков Твикса нашли мертвым.
10:00:13 13-12-2024
А тёлок как возить с собой ?
10:04:05 13-12-2024
желтые домики на колесиках.
вот дизайнеры расстарались...
13:22:59 13-12-2024
четверо суток ехала в вагоне, где можно перевозить животных. ой, ну это такой кайф. с попутчиками повезло. собачули ходили в гости по всем купе и помогали скоротать время в пути.
15:13:18 13-12-2024
Т.е. теперь животные едут в купе с другими пассажирами? Ничего не имею против животинок, но как теперь быть аллергикам?
16:49:42 13-12-2024
Гость (15:13:18 13-12-2024) Т.е. теперь животные едут в купе с другими пассажирами? Нич... это специальные вагоны, вы можете выбрать любой вагон при покупке билетов
15:36:22 19-12-2024
Гость (15:13:18 13-12-2024) Т.е. теперь животные едут в купе с другими пассажирами? Нич... Животных провозить можно только в вагонах разрешенных к проезду с животными. Аллергики ! Покупайте билеты в вагоны , где животных провозить нельзя. Таких вагонов полно в каждом поезде. А вот вагонов с животными гораздо меньше. Вам то что переживать ? Ведь есть возможность.А вы своим вопросом только создаете проблему на ровном месте.
15:52:58 13-12-2024
А я против того, чтобы ехать в одном вагоне со всяким скотом - котами и псами. Шерсть, вонь, копошение и прочие неудобства. Выкупайте отдельный вагон и едьте хоть к чёртовой матери.
16:50:47 13-12-2024
Гость (15:52:58 13-12-2024) А я против того, чтобы ехать в одном вагоне со всяким скотом... так не покупайте билет в вагоны, где разрешен провоз животных. для вас есть другие.
15:39:40 19-12-2024
Гость (15:52:58 13-12-2024) А я против того, чтобы ехать в одном вагоне со всяким скотом... Вы тоже и копошитесь , и пердите , и воняете порой. Как обезопасить себя от таких пассажиров. У вас есть простой выход. В каждом поезде полно вагонов , где проезд с животным запрещен. Зачем вы усложняете на ровном месте?