Москвичка год пыталась вернуть сыновей, которых их отец без разрешения увез в Барнаул. 1 апреля суд решил, что дети вернутся к матери

04 апреля 2024, 07:15, Антон Дегтярев

Юлия Сталева с ребёнком/ фото: предоставлено Юлией Сталевой

Мать-инвалид из Москвы Юлия Сталева через суд добилась возвращения двух сыновей, которых отец в марте 2023 года увёз в Барнаул. Целый год женщина видела мальчиков только по видеосвязи, боролась за них, ходила по судам и даже ездила в краевую столицу, надеясь забрать детей. Amic.ru поговорил с Юлией Сталевой о том, как она жила этот год, когда увидит сыновей и как смогла снова пойти после ампутации ноги.

Справка: На жительницу Москвы Юлию Сталеву в июле 2022 года упало дерево в парке "Сад Эрмитаж". В результате травмы она лишилась ноги. В марте 2023 года отец двух её детей (на тот момент им было по четыре года) Артур Шрейдер забрал их в гости на неделю, пока Юлия проходила реабилитацию. Без ведома матери мужчина увез мальчиков в Барнаул и отказался возвращать. Как только позволило здоровье - в октябре 2023 года - Сталева сама приехала в Барнаул и попыталась забрать мальчиков из детского сада. Но не получилось. В Барнауле она встретилась с уполномоченной по правам ребенка в Алтайском крае Ольгой Казанцевой и обратилась в Ассоциацию медиаторов Алтайского края, а после уехала в Москву, где пыталась вернуть детей через суд. 1 апреля 2024 года Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск Юлии Сталевой по определению места жительства и взыскания алиментов в полном объеме.

"Заревела прямо в зале суда"

– 1 апреля Пресненский суд Москвы постановил вернуть вам детей. Расскажите, как прошло заседание? Какие эмоции у вас были?

– Заседание шло три с половиной часа. Было очень тяжело морально. Три раза судья удалялась на принятие решения. Она выслушала мою сторону и сторону отца детей, и в итоге приняла решение в мою пользу.

Это такая радость, мы так долго добивались этого. Со стороны отца было очевидное затягивание процесса, они пытались перенести дело в Барнаул, но судья им отказала. Я ещё передвигалась на инвалидном кресле, и она решила оставить дело в Москве.

После решения суда у меня было столько эмоций, меня поздравляли люди из разных уголков земли. Я очень благодарна за поддержку всем, кто был все это время со мной. Мы боролись вместе. Спасибо моей команде юристов. Это потрясающие люди, которые пропускают через себя все, они тоже на успокоительных таблетках. Не понимали, как мог этот человек с нами так поступить.

Во время суда у меня поднялось давление, переживания были колоссальные, еле стояла на ногах, заревела прямо в зале суда, и не верила что суд так решил, пока спускались вниз. Это такое счастье.

– Как отец детей вёл себя на суде?

- Отец детей, конечно, высказал свою точку зрения, ему дали слово. Утверждал, что может больше дать детям, подать им лучший пример. А я про себя думаю: "Какой ты пример подаёшь, если украл детей у матери и не даёшь с ними общаться?".

Также Артур иронизировал, что мне "Оскар" нужно дать за то, что я рассказывала обо всём СМИ. Он пытался судье отдать распечатки публикаций, в том числе и с amic.ru. Сказал, что, мол, слишком быстро вышла ваша статья, что это специально задумано. Но судья не приняла распечатки, сказала: "Какая разница, кто где пишет?". Суду надо предоставлять только те документы, которые относятся к делу.

На заседании Артур ещё и предлагал спросить у детей, с кем они хотят жить. Утверждал, что они захотят жить с отцом и чтобы мама к ним приезжала. И когда я разговаривала с детьми по видеосвязи, они просили: "Мам, приезжай к нам". То есть детей "обрабатывали". Ну это, очевидно, манипуляции, дети всё понимают. Когда я за ними приезжала, они хотели к маме.

– Теперь вам предстоит забрать детей. Вы снова поедете за ними в Барнаул или вам их привезут?

– Не приходится рассчитывать не то, что он привезёт их сам. Скорее всего, ехать в Барнаул придётся мне самой. Я хочу быстрее увидеться со своими детьми. Решение суда вступит в силу через 21 день. И после этого я смогу поехать. Главное, чтобы Артур опять ничего не выкинул, потому что он мужчина темпераментный, чтобы он не спрятал сыновей, не увёз. Но я надеюсь, что через месяц заберу своих детишек.

– Наверное, сейчас у вас Барнаул ассоциируется с чем-то негативным…

– Когда я приезжала в октябре, увидела, какой это потрясающий город. Конечно, я поехала туда по неприятному поводу. Но город меня встретил прекрасными, добрыми, сочувствующими жителями. Я даже с некоторыми подружилась – с мамочками из детского сада, с менеджерами из гостиницы, в которой останавливалась. Условия были максимально комфортными, все переживали за меня. Я благодарна барнаульцам и влюбилась в ваш город. Помню, когда приехала, открыла окно, то почувствовала, что я рядом с детьми, а не за четыре с чем-то тысячи километров от них. И в детском саду мне тогда детей тоже дали, не стали препятствовать, так что я благодарна.

"Я не изверг"

– Апелляцию отец детей подавать не планирует?

– Да, они будут подавать апелляцию в Мосгорсуд. Его адвокат сказал, что они будут бороться, оспаривать решение.

– А вы готовы разрешить отцу видеться с сыновьями?

– Мы будем устанавливать адекватные рамки по общению с детьми. Этому человеку я больше не доверяю. Столько с моей стороны было открытости. Я никогда не препятствовала его общению с детьми. А в ответ слышала столько неправды, столько кляуз. Ну, это просто не по-мужски и даже не по-отцовски. Мне, честно говоря, стыдно, что у меня вообще была связь с таким человеком, но зато теперь есть прекрасные дети. И я надеюсь, что мы все-таки обоюдно, не вступая в какие-то прения, будем растить наших детишек. Ему ничего не мешает дальше продолжать общаться с детьми, помогать им.

Я всегда была за это, просто мне нужна была система, чтобы он не появлялся в жизни детей пунктиром: не пропадал на 6-7 месяцев, выделял какие-то деньги на детей, пусть даже мизерные. Я не изверг.

– А сейчас вы общаетесь с детьми? Созваниваетесь?

– В последний раз с детьми я общалась две недели назад. Мы разговаривали по видеосвязи — у сына очень грустное лицо было. Говорю: "Что ты такой грустный?". А он очень осторожно спрашивает у отца: "А когда мы поедем к маме?". Артур держал камеру, дети в машине сидели на заднем сиденье. Он все наше общение записывал на видеорегистратор. Потом я хотела до суда пообщаться, но он сказал: "Пообщаешься после суда".

Изначально он обещал, что общение с детьми будет по графику: по выходным раз в неделю. Но порой общались мы всего раз или два раза в месяц минут по 10.

Постоянно мне приходилось его заваливать смсками, каждый день писать, начинать с этого своё утро. Естественно, у меня внутри все клокотало.

– А что с мальчиками сейчас? В детский сад они ходят?

– После моего приезда в Барнаул осенью и до сих пор дети в сад не ходят. С тем детским садом договор расторгнут. Они не развиваются, их держат за забором, водят куда-то на карате. У одного из сыновей начался нервный тик.

Я беспокоюсь за детей. Несколько дней назад он мне сказал, что купил мальчикам квадроциклы. А какая в них необходимость у пятилетних детей?

Юлия Сталева в суде с юристками/ Фото: Вк-страница Екатерины Гордон

"Тросточка — мой аксессуар года"

– Расскажите, как вы вообще справлялись в эти месяцы после поездки в Барнаул? Насколько сложно вам было?

– В последние месяцы в Москве я ходила по судам. Также я рассказала о своей ситуации в одном из выпусков программы "Человек и закон". И я очень благодарна, что они на меня вышли. Я хотела, чтобы освещение было именно через эту передачу.

Постоянно думаю о детях и мучительно по ним тоскую. У мальчиков был день рождения, им исполнилось пять лет. Я ещё до дня рождения начала звонить и писать их отцу, он мне не отвечал, игнорировал. Вышел на связь практически через месяц. Я передала подарки через знакомую. Но он как будто боялся этой встречи, постоянно менял места. В итоге подарки все же передал детям и прислал мне фотографию в подтверждение.

– Когда вы приезжали в Барнаул, то были на коляске. Сейчас вы уже поставили протез и ходите самостоятельно, верно?

– С декабря я хожу на постоянном протезе – поставила его после того, как у меня сросся перелом на второй ноге. Пока еще опираюсь на трость, но уже хожу спокойно. Получилось, что тросточка — мой аксессуар года. Купила их сразу две. Приехала к своему хирургу три недели назад. Он говорит: "Всё, ты выздоровела, зачем с тростью ходишь, ты уже должна бегать". Теперь трости останутся мне на память.

– Насколько я понимаю, суд решил не только, что дети должны жить с вами, но и что их отец должен платить алименты?

– Да, алименты он теперь будет платить. Прежде я не подавала, и разговора об этом не было. Но теперь сочла это нужным.

Юлия Сталева в Барнауле/ Фото: "Гордон и сыновья"

– В интернете писали, что парк "Эрмитаж", где на вас упало дерево, также выплатит вам компенсацию за увечье. Это так?

– Да, тут мне тоже сильно помогли юристы. Даже прокурор этим делом занялась, взяла под контроль. Она заявила 2 млн рублей компенсации. Но в итоге мы пошли на мировую и вышли на полтора миллиона рублей, в декабре 2023 года решение было принято. Но эти деньги уже ушли на восстановление. И если бы я была здорова, то смогла бы гораздо больше заработать. Но я очень благодарна составу суда, который этим занимался.

– Чем вы сейчас занимаетесь?

– В связи с этим процессом и восстановлением здоровья невозможно было заниматься чем-то большим. Сейчас самозанятая, изготавливаю бижутерию. И продолжаю развивать свой бренд детской одежды, который ставила на паузу из-за несчастного случая. Жду не дождусь, когда все это закончится и я смогу полноценно работать. Весь этот я просыпалась и засыпала с мыслями о детях. Теперь думаю, наша жизнь наладится.