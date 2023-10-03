Россиянка, потерявшая ногу, приехала в Барнаул бороться с бывшим мужем за детей
Видеться с малышами ей не дает семья бывшего супруга
03 октября 2023, 08:14, ИА Амител
Фото: "Гордон и Сыновья"
Россиянка Юля Сталева, потерявшая ногу, приехала в Барнаул, чтобы бороться с бывшим мужем за детей. Об этом сообщает телеграм-канал "Гордон и Сыновья".
В московском парке "Эрмитаж" на Юлию упало дерево, врачам пришлось ампутировать женщине ногу. После этого ее муж Артур взял их совместных детей на прогулку и вывез к своей семье в Барнаул.
Сообщается, что полгода женщина не видела своих детей, прилетела в Барнаул, пыталась дождаться их возле детсада, но мама Артура не подпустила Юлию. Малышей посадили в машину и увезли.
Женщина планирует бороться за детей в суде.
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08:23:46 03-10-2023
Мужик тряпка, пока у женщины были ноги он её шпилил и тд и тп, а как стала инвалидом и потеряла ногу,так тут же сбежал трус.
08:29:53 05-10-2023
Я Мужчина (08:23:46 03-10-2023) Мужик тряпка, пока у женщины были ноги он её шпилил и тд и т... Он не хотел появления детей на свет, настаивал на аборте, всячески угрожал своими друзьями кавказцами, его мать орала что она ему жизнь испортила. Дети были в отличном состоянии с ними была рядом их мама, их сестра, бабушка, тетя и их брат. Они так же ходили в свой детский сад, занимались досугом со своей семьей, ездили загород, у них все было отлично. Шантажа со стороны матери не было. Она ему говорила больше проводить время с детьми, своди их туда то, на это он отвечал «без тебя разберусь» и пропадал на пол года-год. Он объявился осенью 2022 года (до этого его не было слышно и видно 8 месяцев) поэтому он специально отнимает время)) надеюсь вы поняли о чем я
08:32:29 05-10-2023
Алевтина (08:29:53 05-10-2023) Он не хотел появления детей на свет, настаивал на аборте, вс... Откуда информация?
08:46:35 03-10-2023
Хотелось бы послушать и вторую сторону
09:27:58 03-10-2023
Гость (08:46:35 03-10-2023) Хотелось бы послушать и вторую сторону ... Возможно, они уже были разведены, поэтому после травмы женщины отец вынужден был забрать детей.
08:31:02 05-10-2023
Гость (09:27:58 03-10-2023) Возможно, они уже были разведены, поэтому после травмы женщи... Они никогда не были женаты, никогда вместе не жили.
09:35:12 03-10-2023
Сообщается, что полгода женщина не видела своих детей, прилетела в Барнаул, пыталась дождаться их возле детсада, но мама Артура не подпустила Юлию. ------Это как? Что за издевательство над женщиной? К Бастрыкину нужно Юлии обратиться.
10:03:32 03-10-2023
Гость (09:35:12 03-10-2023) Сообщается, что полгода женщина не видела своих детей, приле... Ага, а детям каково? Почему по людски нельзя?
10:11:54 03-10-2023
Как можно судить, ничего не зная о взаимоотношениях этих людей, вообще ни хрена не зная?
10:34:28 03-10-2023
Гость (10:11:54 03-10-2023) Как можно судить, ничего не зная о взаимоотношениях этих люд... Да легко! Принимаешь по желанию любую сторону, обзываешь оппонентов последними словами с пеной у рта, разжигаешь на ровном месте кипишь и наблюдаешь, периодически подкидывая дрова. Так все тролли делают, мало того для них даже специально новости подают в таком ключе. С вычеркнутым заголовком (который читаешь раз 5 прежде чем примерно дойти до мысли), и однобокой информацией. И вуаля! Вот вам и срач на ровном месте. Ну что дамы и господа, начнемс?!
10:58:20 03-10-2023
Гость (10:11:54 03-10-2023) Как можно судить, ничего не зная о взаимоотношениях этих люд... Судя по написанному, все как обычно - отец-молодец забрал детей, но заниматься ими не собирается - раз они с его матерью. То есть все как обычно - "мне нужны дети", а когда доходит до дела, дети сваливаются на мать-сестру-новую жену. А у отца, как обычно, лапки)
15:05:59 03-10-2023
Решать в правовом поле можно только через суд. Отец то живет с детьми или нет?
14:47:15 04-10-2023
Писатель пописывает, а читатель почитывает. Один использует низкий уровень журналистики Алтайского края, приплачивает и ловит хайп, другой, опускаясь ниже желтой прессы, кормит массу статейками. Это история двух сторон и началась она не год назад, когда в Москве прошел ураган. Детей двое, один в садик ходит, значит как минимум уже более трех лет все идет. Кто скажет, в каком состоянии он детей забрал, тут не написано? Как мать отношения с их отцом строила, могла шантажировать детьми ранее? Если отец детей совершал плохие поступки, а зачем ему эта ноша - двоих везти, возиться с ними, наверняка понимая, что суды будут, время отнимать свое, ведь это не кошку в доме держать?