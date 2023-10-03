Россиянка, потерявшая ногу, приехала в Барнаул бороться с бывшим мужем за детей

Видеться с малышами ей не дает семья бывшего супруга

03 октября 2023, 08:14, ИА Амител

Фото: "Гордон и Сыновья"

Россиянка Юля Сталева, потерявшая ногу, приехала в Барнаул, чтобы бороться с бывшим мужем за детей. Об этом сообщает телеграм-канал "Гордон и Сыновья".

В московском парке "Эрмитаж" на Юлию упало дерево, врачам пришлось ампутировать женщине ногу. После этого ее муж Артур взял их совместных детей на прогулку и вывез к своей семье в Барнаул.



Сообщается, что полгода женщина не видела своих детей, прилетела в Барнаул, пыталась дождаться их возле детсада, но мама Артура не подпустила Юлию. Малышей посадили в машину и увезли.

Женщина планирует бороться за детей в суде.