Как забирали детей у матери-инвалида из Москвы. Душераздирающие кадры
2 октября мать детей пыталась увезти их обратно в Москву, но сделать этого у нее не получилось
09 октября 2023, 14:35, ИА Амител
В распоряжении amic.ru появилось полное видео с детьми, которых отец-барнаулец в марте 2023 года увез в краевую столицу, забрав их у матери-инвалида Юлии Сталевой из Москвы без предупреждения. Женщина дала детей мужчине на неделю, но уже полгода живет без своих чад.
29 сентября женщина приезжала в Барнаул, чтобы увезти сыновей обратно в Москву. 2 октября ей почти удалось это сделать. Юлия Сталева приехала в детский сад и попыталась забрать мальчиков. Со слов матери, она уже успела подвести их к машине, однако тут прибыли родители отца, взяли детей и увезли их. Это и показано на видео, которое сняла Юлия Сталева.
На кадрах можно увидеть, как дети плачут, а мать, ее сопровождающий и бабушка мальчиков пытаются решить, с кем должны быть дети. Ранее часть видео публиковал телеграм-канал юридической компании "Гордон и сыновья".
В распоряжении amic.ru есть полное видео. Чтобы не раскрывать персональные данные детей, их имена заглушены.Юлия Сталева рассказывала, что с отцом детей она не была в браке и даже не состояла в отношениях. По словам девушки, мужчина периодически виделся и проводил с детьми время. 11 марта он забрал мальчиков на неделю. И 13 марта сообщил, что оба ребёнка находятся в Барнауле. После этого начался суд между Юлией и отцом по поводу того, с кем должны находиться дети. Женщина якобы пыталась договориться с отцом детей, но результата это не принесло. После этого она решила сама наведаться в Барнаул.
При этом Юлия является инвалидом, в июле 2022 года она получила серьезную травму, лишилась одной ноги и повредила другую из-за падения на нее дерева. Именно проблемы со здоровьем и мешали ей приехать за детьми раньше.
Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.
14:43:19 09-10-2023
Ужас. Горе-папаша свои амбиции за счёт детей удовлетворяет :-(
12:09:08 23-10-2023
Гость (14:43:19 09-10-2023) Ужас. Горе-папаша свои амбиции за счёт детей удовлетворяет :... Скорее горе-мамаша! Неадекватная! Это же очевидно! Привыкли все по шаблону воспринимать....
14:52:01 09-10-2023
мамаша однако не в адеквате... детей по именам не называет. команды дает как собакам "ко мне".
15:27:49 09-10-2023
Гость (14:52:01 09-10-2023) мамаша однако не в адеквате... детей по именам не называет. ... Там же указано, имена приглушили. Зачем ему дети эти, если даже в отношениях с женщиной не состоял? Наверное папаша со своей матушкой аликов боится. Если дамочка подаст, а платить не сможет, заберут авто. Проще детей забрать. Странная ситуация, и нет понимания мнений обеих сторон. Эмоции только.
10:24:19 13-10-2023
Гость (15:27:49 09-10-2023) Там же указано, имена приглушили. Зачем ему дети эти, если д... Денег нет, аликов боится, поэтому, наверное, детей в частный садик отдал)
15:14:24 09-10-2023
После этого начался суд между Юлией и отцом по поводу того, с кем должны находиться дети. ---- ну и что решил суд?
15:28:38 09-10-2023
Ко мне, ко мне быстро, быстро ко мне, мальчик ко мне, Ты.. ко мне. Не знаю, любящая мать так не обращается к своим детям, да если бы хотела на костылях к ним подскакала или доползла. Мутная история.., очень жалко детей из за родителей страдают.
15:54:11 09-10-2023
Неблагополучные отцы детей не забирают, а наоборот избавляются от семьи. Так что...
15:59:29 09-10-2023
Гость (15:54:11 09-10-2023) Неблагополучные отцы детей не забирают, а наоборот избавляют... Есть неблагополучные, которые детей забирают. Из-за амбиций своих неуемных. Из-за желания отомстить бывшей и т.д.
16:06:42 09-10-2023
Гость (15:54:11 09-10-2023) Неблагополучные отцы детей не забирают, а наоборот избавляют... А бывает, что и делают назло. А может она москоу чика, и у неё бабла немерено, и можно стригануть. Где ещё барнаульскоиу мачо заработать? Если по суду ему детей присудят, он на алименты на неё подаст, на 2 детей 30%, а московские зряплаты большие. Можно всех родственников содержать, не зря же мамаша за внуков топит. Наверное есть выгода. Адекватная бабушка детей у матери не будет заберать
16:22:35 09-10-2023
"А бывает, что и делают назло. А может она москоу чика, и у неё бабла немерено, и можно стригануть". - А может и наоборот ((
16:33:33 09-10-2023
Гость (16:22:35 09-10-2023) "А бывает, что и делают назло. А может она москоу чика, и у ... Этот горе-папаша даже в свидетельство о рождении детей не вписан как отец. По сути он - чужой дядька, который похитил чужих детей. Чего там полиция мнется - не понятно.
17:11:14 09-10-2023
Гость (16:33:33 09-10-2023) Этот горе-папаша даже в свидетельство о рождении детей не вп... Не бумажка с чернильной записью делает людей родными и близкими. Там в ролике мать (если это она) - посторонней теткой выглядит.
18:41:05 09-10-2023
Гость (17:11:14 09-10-2023) Не бумажка с чернильной записью делает людей родными и близк... Тем не менее юридически этот мужчинка - чужой дядька мальчикам.
12:29:53 18-10-2023
Гость (16:22:35 09-10-2023) "А бывает, что и делают назло. А может она москоу чика, и у ... Вот на шоу она точно неплохо зарабатывает, похоже) Даже в такой эмоциональной ситуации, не договариваться, а все заснять, лишь бы потом выложить.
16:50:42 09-10-2023
Я, конечно, была на стороне матери, но, посмотрев ролик, долго не могла понять, где там мать. Определенно мать кричит, как посторонняя женщина, обращаясь с своим детям «мальчики». Очень странно.
12:32:23 18-10-2023
Гость (16:50:42 09-10-2023) Я, конечно, была на стороне матери, но, посмотрев ролик, дол... Контент мать делает, по всей видимости.
16:58:51 09-10-2023
Юлия Сталева рассказывала, что с отцом детей она не была в браке и даже не состояла в отношениях. А как родила от него? Донором был?
18:26:46 09-10-2023
"А как родила от него? Донором был?" Возможно не сразу поняла, что он отец... И отец был не уверен..
17:12:11 12-10-2023
не могу представить ни одной ситуации, в которой я бы к своему ребенку обращалась - ко мне, мальчик и прочее. И дети-то к мамаше не бросились бегом. Видимо, каким бы плохим не был отец, но даже у него нервы сдали смотреть на эту горе-мать