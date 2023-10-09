Как забирали детей у матери-инвалида из Москвы. Душераздирающие кадры

2 октября мать детей пыталась увезти их обратно в Москву, но сделать этого у нее не получилось

09 октября 2023, 14:35, ИА Амител

Скриншот из видео с детьми / Фото предоставлено Юлией Сталевой

В распоряжении amic.ru появилось полное видео с детьми, которых отец-барнаулец в марте 2023 года увез в краевую столицу, забрав их у матери-инвалида Юлии Сталевой из Москвы без предупреждения. Женщина дала детей мужчине на неделю, но уже полгода живет без своих чад.

29 сентября женщина приезжала в Барнаул, чтобы увезти сыновей обратно в Москву. 2 октября ей почти удалось это сделать. Юлия Сталева приехала в детский сад и попыталась забрать мальчиков. Со слов матери, она уже успела подвести их к машине, однако тут прибыли родители отца, взяли детей и увезли их. Это и показано на видео, которое сняла Юлия Сталева.

На кадрах можно увидеть, как дети плачут, а мать, ее сопровождающий и бабушка мальчиков пытаются решить, с кем должны быть дети. Ранее часть видео публиковал телеграм-канал юридической компании "Гордон и сыновья". В распоряжении amic.ru есть полное видео. Чтобы не раскрывать персональные данные детей, их имена заглушены.Юлия Сталева рассказывала, что с отцом детей она не была в браке и даже не состояла в отношениях. По словам девушки, мужчина периодически виделся и проводил с детьми время. 11 марта он забрал мальчиков на неделю. И 13 марта сообщил, что оба ребёнка находятся в Барнауле. После этого начался суд между Юлией и отцом по поводу того, с кем должны находиться дети. Женщина якобы пыталась договориться с отцом детей, но результата это не принесло. После этого она решила сама наведаться в Барнаул.

При этом Юлия является инвалидом, в июле 2022 года она получила серьезную травму, лишилась одной ноги и повредила другую из-за падения на нее дерева. Именно проблемы со здоровьем и мешали ей приехать за детьми раньше.

Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.