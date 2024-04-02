Мать-инвалид из Москвы добилась возвращения двоих детей, которых отец вывез в Барнаул

В марте 2023 года отец детей в тайне от матери увёз двух четырехлетних детей в Барнаул и не хотел их отдавать

02 апреля 2024, 16:45, ИА Амител

Юлия Сталева с сыновьями / Фото: Инстаграм Юлии Сталевой (соцсеть запрещена и заблокирована в РФ)

Лишившаяся ноги москвичка Юлия Сталева добилась возвращения двоих четырёхлетних сыновей, которых отец вывез в Барнаул в марте 2023 года. Пресненский районный суд Москвы 1 апреля 2024 года удовлетворил иск девушки по определению места жительства и взыскания алиментов в полном объеме. Об этом сообщила юрист Екатерина Гордон на своей странице во "Вконтакте".

Отметим, что отец детей Артур Шрейдер в марте 2023 года забрал детей на выходные и в тайне от матери увёз их в Барнаул. В тот момент Юлия проходила реабилитацию после тяжёлой травмы (на неё упало дерево в московском парке "Эрмитаж, и Юлии ампутировали ногу") и сразу выехать за сыновьями не смогла.

В октябре 2023 года Юлия Сталева добралась до Барнаула и попыталась забрать мальчиков, но тогда детей буквально вырвали у неё из рук. В краевой столице она встретилась с уполномоченной по правам ребенка в Алтайском крае Ольгой Казанцевой и обратилась в Ассоциацию медиаторов Алтайского края.

Также осенью начался суд, который должен был определить, с кем будут дети.

При этом девушка рассказывала, что Артур Шрейдер изначально был против рождения детей и якобы почти не помогал их воспитывать. Сам мужчина назвал слова Юлии Сталевой "неправдой", однако от дальнейших комментариев amic.ru отказался. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь и здесь.