Новый облик Барнаула: власти обсудили развитие центра города

Мэр Вячеслав Франк провел выездное совещание по самым востребованным локациям города

04 января 2026, 11:08, ИА Амител

Вячеслав Франк обсудил развитие центра Барнаула / Фото: t.me/barnaul_org

Развитие центра Барнаула остается в фокусе городских властей: глава краевой столицы Вячеслав Франк провел выездное совещание с участием ключевых чиновников и архитекторов, говорится в официальном телеграм-канале Барнаула.

Вместе с председателем Барнаульской городской Думы Галиной Буевич, заместителем главы администрации Сергеем Рябчуном, главой Центрального района Дмитрием Поповым, архитекторами Александром Дерингом и Сергеем Боженко, а также руководителями профильных комитетов он осмотрел преображающиеся локации – от площади Свободы до улиц Мало‑Тобольской и Льва Толстого.

На площади Свободы, где сейчас кипит праздничная жизнь, участники пообщались с жителями: те одобрили перенос новогоднего городка с площади Сахарова, отметив удобство единого пространства рядом с площадками на Мало‑Тобольской и в парке "Центральный".

Прогулка по историческим улицам позволила оценить результаты многолетней работы: с 2017 года здесь реализуется программа по повышению туристической привлекательности города и реставрации памятников архитектуры. Ярким примером стал "Магазин Сухова" на ул. Льва Толстого, 31, – объект культурного наследия 1880 года.

После реставрации ООО "Компания Сибтара" в здании открылся ресторан "Люрасса". Его руководитель Юрий Схоменко поделился деталями. Так, специалисты бережно сохранили исторический облик и кладку, а найденные в ходе работ предметы старины теперь представлены в экспозиции.

«Мы не только восстановили здание, но постарались, чтобы посетители могли знакомиться с историей города», – подчеркнул он.

Вячеслав Франк выразил благодарность предпринимателю и заявил о готовности администрации поддерживать подобные проекты. Одним из обсуждаемых предложений стал перенос трамвайного кольца с площади Свободы – это позволит сформировать единое культурное пространство.

По словам Юрия Схоменко, бизнес района видит в этом потенциал: территория может привлечь еще больше горожан и туристов. Вячеслав Франк анонсировал рабочую встречу с предпринимателями для проработки идеи.

Тем временем улица Мало‑Тобольская, превратившаяся в пешеходную зону с сохранением торгового профиля, радует новогодним городком и 71 предприятием сферы услуг.

А на площади Свободы и в парке "Центральный" гостей ждут праздничные мероприятия. Здесь с 2 по 11 января у главной елки выступают творческие коллективы, работают торговые павильоны, а в парке проходят интерактивные программы и семейные эстафеты.

