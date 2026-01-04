Новый облик Барнаула: власти обсудили развитие центра города
Мэр Вячеслав Франк провел выездное совещание по самым востребованным локациям города
04 января 2026, 11:08, ИА Амител
Развитие центра Барнаула остается в фокусе городских властей: глава краевой столицы Вячеслав Франк провел выездное совещание с участием ключевых чиновников и архитекторов, говорится в официальном телеграм-канале Барнаула.
Вместе с председателем Барнаульской городской Думы Галиной Буевич, заместителем главы администрации Сергеем Рябчуном, главой Центрального района Дмитрием Поповым, архитекторами Александром Дерингом и Сергеем Боженко, а также руководителями профильных комитетов он осмотрел преображающиеся локации – от площади Свободы до улиц Мало‑Тобольской и Льва Толстого.
На площади Свободы, где сейчас кипит праздничная жизнь, участники пообщались с жителями: те одобрили перенос новогоднего городка с площади Сахарова, отметив удобство единого пространства рядом с площадками на Мало‑Тобольской и в парке "Центральный".
Прогулка по историческим улицам позволила оценить результаты многолетней работы: с 2017 года здесь реализуется программа по повышению туристической привлекательности города и реставрации памятников архитектуры. Ярким примером стал "Магазин Сухова" на ул. Льва Толстого, 31, – объект культурного наследия 1880 года.
После реставрации ООО "Компания Сибтара" в здании открылся ресторан "Люрасса". Его руководитель Юрий Схоменко поделился деталями. Так, специалисты бережно сохранили исторический облик и кладку, а найденные в ходе работ предметы старины теперь представлены в экспозиции.
«Мы не только восстановили здание, но постарались, чтобы посетители могли знакомиться с историей города», – подчеркнул он.
Вячеслав Франк выразил благодарность предпринимателю и заявил о готовности администрации поддерживать подобные проекты. Одним из обсуждаемых предложений стал перенос трамвайного кольца с площади Свободы – это позволит сформировать единое культурное пространство.
По словам Юрия Схоменко, бизнес района видит в этом потенциал: территория может привлечь еще больше горожан и туристов. Вячеслав Франк анонсировал рабочую встречу с предпринимателями для проработки идеи.
Тем временем улица Мало‑Тобольская, превратившаяся в пешеходную зону с сохранением торгового профиля, радует новогодним городком и 71 предприятием сферы услуг.
А на площади Свободы и в парке "Центральный" гостей ждут праздничные мероприятия. Здесь с 2 по 11 января у главной елки выступают творческие коллективы, работают торговые павильоны, а в парке проходят интерактивные программы и семейные эстафеты.
11:49:14 04-01-2026
А почему про Сереброплавильный завод ничего не сказано - так и будут дальше уничтожать наш главный памятник исотрии? Там надо музей сделать горнозаводского производства!
22:34:12 04-01-2026
Историк (11:49:14 04-01-2026) А почему про Сереброплавильный завод ничего не сказано - так... Какой это памятник и какой исотрии? Просто промышленный объект лишенный отличительных черт.
12:22:24 04-01-2026
Очень убого смотрятся елка и праздничный городок на площади Свободы. Дети как в загоне там гуляют.
16:56:51 04-01-2026
Алекс (12:22:24 04-01-2026) Очень убого смотрятся елка и праздничный городок на площади ... Гуляли 1 января вечером.
Елка и горки на пл. Свободы убогие, делать там нечего, люди приходят, проходят туда-обратно, и уходят.
1-метровые горки чтобы дитятки-корзиночки не ушиблись (заверните их в пупырку и храните дома, 1 метр это тоже колоссальная опасность).
В 21 ч сторож Центрального парка (который рядом с трамвайным кольцом) во все горло орал что парк закрывается и выгонял оттуда людей, хотя там тоже нечего делать, из всех аттракционов только светящиеся кольца-качели.
Т.н. Арбат полупустой, люди слоняются, а заняться и смотреть нечего. Играл один гитарист, работал прокат детских машинок и кафешки по краям.
Набережная на Речном вокзале и ВДНХ вообще были пустые, мы там единственные гуляли в 22 ч, на всей огромной набережной...
На Сахарова было удобнее и многолюднее, да и горки были лучше.
19:36:11 04-01-2026
Гость (16:56:51 04-01-2026) Гуляли 1 января вечером. Елка и горки на пл. Свободы убо...
А салюты на фоне памятника жертвам политических репресси1 это вообще кощунство.
22:36:37 04-01-2026
Гость (16:56:51 04-01-2026) Гуляли 1 января вечером. Елка и горки на пл. Свободы убо... В глазах смотрящего отражается взор смотрящего. Просто значит ты такой душный человек. А про Сахарова забудь. Там теперь все по другому будет.
23:47:25 04-01-2026
Гость (22:36:37 04-01-2026) В глазах смотрящего отражается взор смотрящего. Какой феерический бред.... Отражается, то, на что этот взор обращен. А что мы наблюдаем на главной краевой елке? Унылость и убогость. Но вам, как человеку связанному с администрацией, писать про это запрещено. Не будете покупать лотерейки, отключат газ.
23:50:31 04-01-2026
Гость (22:36:37 04-01-2026) В глазах смотрящего отражается взор смотрящего. Просто значи... Там будет унылый жилун с парковкой драндулетов-подснежников по периметру. Кайф
12:59:31 04-01-2026
Барнаул-далеко не последний город России! В нём есть свой Кайф и Харизма!!! Мне 60 лет, я от души за БАРНАУЛ,!!! РОДИНА!!!
Кстати, живу на Южном
13:00:24 04-01-2026
Хороший у нас ГОРОД БАРНАУЛ!!!
Реально!!!
13:21:29 04-01-2026
Ура!!!Уж теперь-то обратят внимание на ремонт хрущевок в центре? Ведь делают все для народа?
13:51:48 04-01-2026
А вообще они в курсе, что там автобусы ездят, и насколько это "удобно" сейчас?
Целых метров сто своими ногами по городу прошел... могу провести экскурсию по дворам центра и пешеходному переходу на октября. Только пусть каску наденет, белую обязательно.
13:53:00 04-01-2026
По -моему, новый облик-это много зелени, отремонтированные дома(желательно в одном стиле, подходящей цветовой гамме), это наличие достаточного количества парковочных мест, это отсутствие пробок в городе, это сохранение культурного наследия Барнаула, это транспорт. Это город для людей, которым комфортно в нем жить.
23:52:03 04-01-2026
Гость (13:53:00 04-01-2026) По -моему, новый облик-это много зелени, отремонтированные ... Парковочных мест бесплатных в центре на всех не хватит. Никогда. Чисто физически
14:56:57 05-01-2026
Гость (23:52:03 04-01-2026) Парковочных мест бесплатных в центре на всех не хватит. Нико... значит нужно ограничить въезд, как делают в других городах мира.
22:23:27 05-01-2026
Гость (23:52:03 04-01-2026) Парковочных мест бесплатных в центре на всех не хватит. Нико... поэтому в центре могут жить только избранные, и только избранные получат парковочные места. А может снести пару небоскребов - вот и места будут для парковок даже в центре.
14:13:48 04-01-2026
ой как денежки нужно освоить....
16:58:46 04-01-2026
Гость (14:13:48 04-01-2026) ой как денежки нужно освоить....... Так денежки лучше всего на "человейниках" "осваиваються", так ждите больше "человейников" вместо зелёных скверов.
15:49:32 04-01-2026
Бастрыкин из Москвы интересуется аварийным домом в Барнауле, а слуги народа ищут "потенциал единого культурного пространства".
16:57:46 04-01-2026
Очевидно, что трамвай выручает многих при поездках к главной территории, отведенной для праздника. По моему, если и убирать кольцо, то с условием сохранения трамвайного пути по улице Ползунова и продления его до улицы Промышленной, где формируется большой жилой многоэтажный район и запланирована новая набережная. Думать надо о ее удобной доступности уже сейчас, как впрочем и о людях, которые будут там жить. Этот отрезок трамвайного пути играл бы ключевую роль в оживлении туристического кластера. Ведь и объекты рекреационной зоны Спичечной фабрики и парк, пешеходная зона с обеих сторон и новая набережная оказались бы легко доступными. Особенно, если от Советской Армии трамвай пойдет по Павловскому тракту. Пока же приехать сюда из дальних, да и не очень дальних, районов города не так просто. Власти приехали сюда не на трамвае и даже не на автобусе или троллейбусе, скорее всего. Во вторых, запустевание кластера в рабочие дни явно говорит, что доступность и людские потоки недооценены. В третьих, подход при котором мнение людей гостей и горожан без личного транспорта игнорируется порочен и постоянно даёт сбои. Это простая истина, о ней не нужно забывать.
14:23:31 05-01-2026
Евгений Иванов (16:57:46 04-01-2026) Очевидно, что трамвай выручает многих при поездках к главной... Для людей это значит мимо своих липучих лап, поэтому от этих "властей" уже смердит..
14:54:03 05-01-2026
Евгений Иванов (16:57:46 04-01-2026) Очевидно, что трамвай выручает многих при поездках к главной... как лихо пресс-служба мэрии минусует адекватные комментарии... единственное "но"- те, кто передвигается на ОТ, для них не люди и с их мнением никто считаться не будет. они слышат только денежные аргументы.
18:08:20 04-01-2026
Какая красивая заказуха. Эти деятели в курсе того, что развитие туристической инфраструктуры и единого пространства напрямую связаны с улучшением транспортной доступности, а не с уничтожением трамвайного движения?
23:55:58 04-01-2026
Чучмек (18:08:20 04-01-2026) Какая красивая заказуха. Эти деятели в курсе того, что разви... Чего им там трамвай так зудит убрать? Ладно на речном шоне парковка нужна из под троллейбусного кольца,а тут что? Отсюда начиналось трамвайное движение Барнаула,детям трамвай интересен всегда даже больше ваших качель,он обеспечивает привоз этих самых посетителей тур.клоастера,да даже немногочисленные туристы отмечали наше трамвайное кольцо (в жж можете почитать записки перископа). Вредители какие-то самоизбранные
17:09:27 15-01-2026
Гость (23:55:58 04-01-2026) Чего им там трамвай так зудит убрать? Ладно на речном шоне п... Клоуны из пресс службы минусуют,а по факту сказать что-то против и нечего
18:14:27 04-01-2026
Если и убирать кольцо с проспекта Социалистического , то пути с Ползунова нет, а наоборот, из нужно продлить до Промышленной, найдя там место для разворота. А ччтобы не беспокоить филармонию можно переложить здесь и там где требуется с применением технологии шумо и вибро гашения.
18:19:42 04-01-2026
Где бы еще в центре на пятачке от избенки-пятистенки влепить фитиль в 17 этажей! Вот это вопрос? Но о..чен..нь нужно найти. Выгонят, не будет более возможности.
21:17:02 04-01-2026
где он таких людей нашел, которые одобрили перенос елки? Были вчера там, просто капец, парковок нет и машины без конца пресекают пешеходную зону, как в темноте никого не задавили, странно просто. Машины мешают пешеходам, пешеходы мешаются машинам. если убрать кольцо, это не решит проблему парковки, а только усугубит проблему уехать пешим оттуда. Место просто мало. Нужно вернуться к старому традиционному варианту - елка должна быть на Сахарова. 2 недели в году никто не помрет от перекрытия проспекта. А всю эту компанию с франком надо пересадить на ОТ, пусть попробуют поездить, а потом кольца сносить обсуждают.
23:58:41 04-01-2026
Гость (21:17:02 04-01-2026) где он таких людей нашел, которые одобрили перенос елки? Был... Отстой полный. Елка вдали от жилмассивов на окраине. Ледяных фигур нет,одни светодиоды китайские. Аттракционов как раньше нет. Днём вообще делать нечего. Горка унылая тоже для корзиночек,взрослым не скатиться как в старые добрые. Приехать потоптаться чисто по инерции,галку поставить,да уехать
06:24:21 05-01-2026
Гость (21:17:02 04-01-2026) где он таких людей нашел, которые одобрили перенос елки? Был... Как думаешь, Люди, покупающие жилье на Сахарова по 300-400 за квадрат рады ёлке будут? А так да - был с детьми - прокатиться раз с горки, прокатиться раз на лошадке. Прогуляться. Основная проблема этого места - туда нужно специально ехать, рядом не живет никто (но Ракшин с Дерингом это исправить могут, в принципе). Возможно Изумрудный стал бы новой подходящей народной локацией, но деньги вваливаются в так называемый тур.кластер.
15:02:35 05-01-2026
Гость (06:24:21 05-01-2026) Как думаешь, Люди, покупающие жилье на Сахарова по 300-400 з... а почему из- за кучки воров должны страдать добропорядочные горожане и тащиться непонятно куда и непонятно на чем на ёлку? пусть Илиты ставят шумоподавляющие окна, если шум мешает. а ещё лучше, пусть едут на Колыму, где им и место.
городская ёлка должна быть на старом месте! ничего, потерпят 2 недели, не сдохнут. а если да, то и не жалко.
17:16:56 15-01-2026
Элен без ребят (15:02:35 05-01-2026) а почему из- за кучки воров должны страдать добропорядочные ... Нечего строиться там было,вообще плевать на этот жк и его обитателей будущих
22:03:22 04-01-2026
Ходили, смотрели, как еще можно уродовать
09:57:03 05-01-2026
Если устанавливать городскую ёлку в историческом центре Барнаула, то лучше, чем ул.Мало-Тобольская ,нет. Близко от 2-х проспектов с транспортом, много киосков, исторические здания, достаточные площади для всяких ледовых и снежных фигур, не надо ничего перекрывать, как пр. Социалистический перекрывали.место для горок тоже можно найти.Не надо убирать историческую трамвайную линию.После ремонта филармонии шум от трамваев практически не слышно, особенно, когда по каким-то причинам они медленно начинают идти.Просто обязать трамвайщиков на участке филармонии медленнее двигаться.
19:28:14 05-01-2026
Пресс служба города и в праздники работает? Судя по всему 23 - 24 человека.
22:19:53 05-01-2026
Зря комиссия дальше не поехала. На правом берегу Оби есть много прекрасных мест. И от центра недалеко и транспорт ходит и скоро студенческий камбуз построят - и главное в лесу никто не мешает транспорту и рядом с исторической частью города, как просит "большинство" населения города.
12:47:43 06-01-2026
Гость (22:19:53 05-01-2026) Зря комиссия дальше не поехала. На правом берегу Оби есть мн... Студенческий камбуз это как? Студентов прям с баржИ кормить макаронами по флотски будут?
10:40:59 06-01-2026
Вот прихвостни стараются, всем чиновникам-дармоедам дано указание минусовать?
14:26:59 06-01-2026
Ни на площади, ни на Мало-Тобольской делать нечего. Елка на Мало-Тобольской - лучше бы вообще ни ставили, позорище, кто ее наряжал???
17:11:35 15-01-2026
Руки прочь от трамвая! Кроме как ломать ни на что не способны,самоизбранные. Я знаю,вы читаете это. И верните ледяные фигуры с нормальными горками,вредители