Где в Барнауле можно покататься на коньках и сколько это стоит?

Рассекать лед уже можно на нескольких площадках

18 декабря 2025, 07:15, ИА Амител

Человек катается на коньках / Фото: amic.ru

Катание на коньках – одно из главных зимних развлечений как для детей, так и для взрослых.

О том, где в краевой столице организуют катки, какие из них уже открылись и во сколько обойдется любимая зимняя забава в 2025 году, – в материале amic.ru.

Центральный район

Традиционно в Центральном районе работает каток на территории Алтайского филиала РАНХиГС (ул. Партизанская, 187). Однако здесь брать в прокат спортинвентарь могут только студенты вуза.

Также открыты следующие катки:

в парк-отеле "Чайка" (поселок Борзовая Заимка, Пионерская долина, 4) - ежедневно с 09:00 до 20:00. Взять в прокат коньки можно за 300 рублей, вход со своими обойдется в 100 рублей, а покататься на ватрушках можно за 400 рублей.

А вот в Центральном парке каток заливать не будут.​ Об этом сообщили в администрации Барнаула, однако причины не уточнили.

Железнодорожный район

Зимний городок вместе с большим катком есть на парковке ТРЦ Galaxy (пр. Строителей, 117) еще 29 ноября. Он работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Здесь кататься на своих коньках можно бесплатно и без ограничения по времени. Напрокат можно взять коньки от 24 до 48 размера. Для детей до 10 лет он обойдется в 200 рублей/час, для взрослых – 350 рублей/час. Начинающие фигуристы могут бесплатно взять пингвинов-помощников, чтобы увереннее держаться на льду.

В самом торговом центре каждый день с 10:00 до 22:00 работает крытый каток "Динамо-Galaxy". Здесь коньки можно взять в прокат за 500 рублей/час, а пингвинов-помощников – за 300 рублей/час.

Индустриальный район

А в Индустриальном районе каток "Наш спорт" (ул. Ускова, 11) заработал еще в середине ноября. На эту площадку со своими коньками можно зайти за 250 рублей. За эту же цену можно взять опору для катания. Часовой прокат коньков для взрослых обойдется в 350 рублей, а детских (до 34 размера) – в 250 рублей. Каток работает с 10:00 до 22:00.

Кроме того, есть каток на территории спортивно-развлекательного комплекса "Олимпийский" (ул. Власихинская, 69ф). График его работы и стомость проката коньков утверждают.

В парке спорта Алексея Смертина работает спортивный комплекс "Льдинка" и открытый каток на футбольном поле. По будням туда можно прийти со своими коньками, заплатив 250 рублей, взять напрокат взрослые коньки за 350 рублей и детские – за 200. В выходные дни цена будет на 50 рублей больше. Дети до семи лет могут кататься на своих коньках бесплатно. С понедельника по пятницу площадка работает с 12:00 до 21:00 часов, а в выходные и праздничные дни – с 11:00 до 22:00.

Октябрьский район

В декабре в Октябрьском районе заработает большой каток на стадионе "Клевченя" (бульвар 9 Января, 29а). Его планируют открыть в субботу или воскресенье, 20 или 21 декабря. Точная дата станет известна позже.

Кроме того, каток откроют в парке культуры и отдыха "Изумрудный" (пр. Комсомольский, 128). График работы и стоимость проката коньков устанавливается.

В сквере имени Германа Титова можно покататься на своих коньках за 250 рублей/час. Прокат взрослым обойдется в 350 рублей, детям – в 250. Опору для катания также можно взять за 250 рублей. Каток работает ежедневно с 11:00 до 22:00 часов.

Ленинский район

В парке развлечений и отдыха "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149а) аренда коньков обойдется в 300 рублей/час по будням, а в 350 рублей/час – в выходные. В будние дни на своих коньках можно кататься без ограничения по времени за 250 рублей, а в выходные – за 300 рублей. С понедельника по пятницу каток работает с 12:00 до 21:00 часов, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 21:00.

В парке семейного отдыха "Эдельвейс" (ул. Юрина, 275б) с 10:00 до 22:00 можно кататься на своих коньках за 250 рублей в день, а прокат обойдется в 300 рублей за один час.

А еще есть катки на площади Мира (улица Георгия Исакова, 213) и в поселке Казенная Заимка (ул. Кольцевая, 11а). В Казенной Заимке проката коньков не будет, но доступ ко льду свободный и не ограниченный по времени.