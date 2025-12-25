Новый сюрприз. Россияне массово жалуются на потерю слуха после гонконгского гриппа

Жалобы на потерю слуха после перенесенного гриппа А фиксируются по всей России

25 декабря 2025, 17:14, ИА Амител

Переболевший гриппом / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В регионах России фиксируются случаи осложнений после перенесенного гонконгского гриппа, а именно вируса A (H3N2), в том числе – временная потеря слуха. Об этом сообщают переболевшие и подтверждают врачи, пишет Telegram-канал Shot.

Жительница Челябинска в беседе с изданием описала тяжелое течение болезни: температура до 40 °C, сильная боль в глазах, носовое кровотечение, сухость губ и выраженная потливость.

Даже после спада острой фазы у женщины сохраняются кашель, слабость и тошнота, искажение вкусовых ощущений, когда вся еда кажется пересоленной. Аналогичные жалобы, включая одностороннюю потерю слуха, поступают и от других переболевших, в том числе из Москвы.

По данным ведомства, вирус A (H3N2) по‑прежнему доминирует на территории России. Специалисты рекомендуют носить маски в общественных местах, тщательно мыть руки и избегать массового скопления людей.

Врач‑инфекционист Елена Мескина пояснила механизм осложнения:

«При гонконгском гриппе инфекция активно распространяется в области верхних дыхательных путей и нередко проникает в ушную полость. Это вызывает ее воспаление и, как следствие, временную потерю слуха. В большинстве случаев слух восстанавливается по мере выздоровления, но при осложнениях процесс может затянуться на несколько месяцев. В такой ситуации обязательно нужно обратиться к лор‑врачу для диагностики и подбора терапии».

Чтобы не заболеть или облегчить течение инфекции, врачи советуют вакцинироваться – современные вакцины включают штаммы, близкие к A (H3N2). Изолироваться при первых симптомах – не посещать работу, учебу, массовые мероприятия. Пить достаточно жидкости, соблюдать постельный режим.

Конечно же, не заниматься самолечением – противовирусные и жаропонижающие препараты принимать только по назначению врача. Контролировать состояние – при признаках осложнений, в том числе снижении слуха, срочно обратиться к специалисту.

Кроме того, россияне жалуются на проблемы со зрением после перенесенного гриппа А.