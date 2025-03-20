Новый терминал барнаульского аэропорта могут достроить уже этим летом

Работы ведутся с опережением графика

20 марта 2025, 14:22, ИА Амител

Строительство нового терминала аэропорта Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый терминал аэропорта Барнаула могут сдать раньше срока. Об этом в ходе совещания 20 марта рассказал вице-премьер правительства Алтайского края Александр Климин.

"Строительство терминала идет с опережением графика. Этим летом работы будут закончены", – заявил заместитель главы краевого кабмина на совещании.

Он добавил, что подрядчик, который занимается возведением объекта, несет большую ответственность. Вместе с тем министр транспорта региона Андрей Подолян напомнил, что в целом проект строительства объекта рассчитан до марта 2026 года.

Новый аэровокзальный комплекс будет в два раза больше существующего и займет площадь 9,7 тысячи квадратных метров. Чтобы в здании было комфортно находиться, там обустроят зону длительного ожидания задержанных рейсов, зал повышенной комфортности, автоматическую камеру хранения багажа, комнату матери и ребенка, здравпункт, кафе и магазины. Пропускная способность – до 600 пассажиров в час. Для сравнения: текущий аэровокзал обслуживает не более 200 пассажиров в час.