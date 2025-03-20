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Новый терминал барнаульского аэропорта могут достроить уже этим летом

Работы ведутся с опережением графика

20 марта 2025, 14:22, ИА Амител

Строительство нового терминала аэропорта Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Строительство нового терминала аэропорта Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый терминал аэропорта Барнаула могут сдать раньше срока. Об этом в ходе совещания 20 марта рассказал вице-премьер правительства Алтайского края Александр Климин.

"Строительство терминала идет с опережением графика. Этим летом работы будут закончены", – заявил заместитель главы краевого кабмина на совещании.

Он добавил, что подрядчик, который занимается возведением объекта, несет большую ответственность. Вместе с тем министр транспорта региона Андрей Подолян напомнил, что в целом проект строительства объекта рассчитан до марта 2026 года.

Новый аэровокзальный комплекс будет в два раза больше существующего и займет площадь 9,7 тысячи квадратных метров. Чтобы в здании было комфортно находиться, там обустроят зону длительного ожидания задержанных рейсов, зал повышенной комфортности, автоматическую камеру хранения багажа, комнату матери и ребенка, здравпункт, кафе и магазины. Пропускная способность – до 600 пассажиров в час. Для сравнения: текущий аэровокзал обслуживает не более 200 пассажиров в час.

Барнаул Аэропорт

Комментарии 5

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Гость

14:53:45 20-03-2025

По срокам - про развязку на Южный также говорили, что с опережением графика
По числу пассажиров - открываются новые направления и увеличивается количество рейсов?

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Гость

16:00:24 20-03-2025

Везде строят красивые здания новых терминалов. У нас же убогая безликая коробка.

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Гость

16:00:54 20-03-2025

Не говорите ГОП, пока не перепрыгнешь.
Не надо спешить с комментариями, очень это опасно.

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например

23:13:01 20-03-2025

не говори гоп ..пока не досторишь Музей на пл. Октября!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Гость

07:20:41 21-03-2025

Это мнение чинуши, который в стройке аэропорта является примерно никем. Есть собственник - Новапорт, который может повлиять на сроки. Есть генподрядчик - МСУ1, от которого в первую очередь зависит стройка. Они еще тепловой контур не закрыли, чтобы начать делать внутренние инженерные и отделочные работы. А эти козлодоевы уже кукарекают про пятилетку в 2 года…

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