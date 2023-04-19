Нужно чуть-чуть потерпеть. За чей счет будут менять учебники в школах для новых ФГОС

"Сразу хочу сказать: есть сегодня учебники, которые пригодны для использования, потому что тематика сохраняется", - говорит Наталья Полосина

19 апреля 2023, 18:54, ИА Амител

В России готовится единая федеральная программа, по которой будут обучаться все школьники страны. В "Переговорке" на amic.ru начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина рассказала, насколько она будет отличаться от того образовательного стандарта, который существует сейчас.

Понадобятся и новые учебники. За чей счет будут их менять и сколько времени на это потребуется — смотрите в нашем видео.

Придется немного потерпеть, отметила чиновник:

"Сразу хочу сказать: есть сегодня учебники, которые пригодны для использования, потому что тематика сохраняется. И мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день на территории Алтайского края 285 тысяч детей в школах. А на одного ребенка приходится 10-13 учебников. И одновременно поменять учебники — особенно в масштабах всей страны — очень сложно".Полную версию "Переговорки" смотрите на портале amic.ru 20 апреля. Узнаете о том, какие новые предметы добавятся и будут ли такие, которые исключат из программы. Поговорили и о новшествах на ЕГЭ и о приеме детей в первые классы в этом году.