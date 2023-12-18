NYT: покинувшие Россию западные компании потеряли свыше 103 млрд долларов
Автор статьи отмечает, что Москва превратила "ожидаемое бедствие" в "схему обогащения"
18 декабря 2023, 07:00, ИА Амител
Иностранные компании, которые ушли с российского рынка, потеряли свыше 103 млрд долларов, о чем свидетельствуют финансовые отчетности. Такую оценку привела газета The New York Times.
Автор статьи отмечает, что Москва превратила "ожидаемое бедствие" в "схему обогащения". При этом на Западе были уверены, что бойкот России зарубежными организациями погубит ее экономику, однако государству удалось выстоять.
"Экономические контрудары Путина помогли <…> смягчить последствия западной изоляции", – отмечается в публикации.При этом множество иностранных компаний остаются в РФ. Они не хотят терять миллиарды долларов, которые в течение десятилетий вкладывали в местный бизнес.
07:08:34 18-12-2023
Видимо есть что то дороже прибылей ?
07:45:37 18-12-2023
Гость (07:08:34 18-12-2023) Видимо есть что то дороже прибылей ?... лично вы, можете оплатить проезд в трамвае и не поехать
07:54:26 18-12-2023
Гость (07:45:37 18-12-2023) лично вы, можете оплатить проезд в трамвае и не поехать... Сколько стоит проезд в трамвае?
08:02:57 18-12-2023
Гость (07:54:26 18-12-2023) Сколько стоит проезд в трамвае? ... не имею представления. сотку возьми, поди хватит. не за такси же платить будешь.
08:17:50 18-12-2023
Гость (07:45:37 18-12-2023) лично вы, можете оплатить проезд в трамвае и не поехать... Могу
08:45:41 18-12-2023
Гость (08:17:50 18-12-2023) Могу... вперед. какому маршруту сегодня фарт будет?
10:28:58 18-12-2023
Гость (07:08:34 18-12-2023) Видимо есть что то дороже прибылей ?... ну да, репутация называется........ у нас в стране это понятие вообще никак не котируется...
08:04:44 18-12-2023
Украли 300, потеряли103. Профит очевиден...
08:20:04 18-12-2023
Гость (08:04:44 18-12-2023) Украли 300, потеряли103. Профит очевиден...... Ну украсть 300 чистоганом надеются некоторые правительства у другого государства.Как это у них получится и что после этого будет дальше одному Богу известно)
08:29:20 18-12-2023
Ну да, они потеряли, только мы почему - то в нищете живём
08:47:38 18-12-2023
Гость (08:29:20 18-12-2023) Ну да, они потеряли, только мы почему - то в нищете живём... Мы нищчи. Другие богаты, мы нет.
09:00:55 18-12-2023
иностранные компании зарабатывали в РФ миллиарды долларов, на нашем сырье, а почему государство наше торгует только сырьем? вместо того, чтобы перерабатывать это сырье, и получать те же миллиарды долларов, и народ глядишь не в нищете бы жил, вот тебе и 25 миллионов рабочих мест, которые нам уже лет 10 обещают. А сколько наша страна потеряла от того, что наше сырье теперь не покупают в тех объемах, которая закупала Европа? И это не считая замороженных 300 миллиардах долларов в США. Что то мне кажется, счет будет не в нашу пользу, как бы наше правительство щеки не надувало. Особенно, если учитывать, что деньги так и продолжают вывозить за границу, следовательно в нашей экономике эти деньги по прежнему не работают. А как там с иностранцами в советах директоров в наших госкомпаниях? Уже всех уволили или также они сидят и работают на свои страны за наши деньги? Может не кровати переставлять надо, а что то сделать более действенное, пока заведение окончательно не разорилось?
10:50:18 18-12-2023
Гость (09:00:55 18-12-2023) иностранные компании зарабатывали в РФ миллиарды долларов, н... По простому запросу "что продает Россия на мировом рынке" в любом поисковике, найдутся тысячи правильных ответов. И нет, не про сырье, а про технологии и космос, сельское хозяйство и машиностроение, станко-, судо-, приборо- и авиа-строяние, химпром и программное обеспечение.
13:27:51 18-12-2023
Элен без ребят (10:50:18 18-12-2023) По простому запросу "что продает Россия на мировом рынке" в ... Телевизор головного мозга неизлечим. Да на тебе трусы даже и те не российские, чего ты тут нам задуваешь про космос и технологии, бедолага . Слава богам, нас разум не покинул безвозвратно, как тебя.
13:38:35 18-12-2023
Элен без ребят (10:50:18 18-12-2023) По простому запросу "что продает Россия на мировом рынке" в ... ага, вам наплетут по телевизору про продажу технологий, машиностроение, сельское хозяйство. Зерно (сырье) вывозим, а муку (продукт передела) вот нет, почему то Турция наше зерно перемалывает в муку и муку продает, а у нас ума не хватает или желания руководства страны? Про какое сельское хозяйство вы тут пишете? Эта страна, которая себя не может обеспечить инкубационным яйцом и витаминными добавками для птицефабрик и до сих пор его закупает у клятой Европы? и особенно посмешило российское программное обеспечение, а ничего, что наших программистов нанимали иностранные компании для своих проектов (они же и открывали свои филиалы в стране), они же этих программистов и вывезли потом к себе. Теперь их полно работает и живет в Казахстане, Армении, Грузии, Сербии и т.д. в зависимости от того, куда свои филиалы эти компании перевели (друг уехал, компания полностью закрыла все филиалы по стране, причем предлагали уехать именно разработчикам, визуализаторов, аниматоров просто уволили). Интересно, неужели наши убогие Астру или Р7-офис продают за рубеж? От которых все госконторы, которых заставили перейти на это отечественный "программный автопром" плюются, ибо не работает нормально от слова совсем. Вот когда наши программисты напишут систему, равную Windows, вот тогда и возродится наше ПО. Искренне на это надеюсь.
11:27:30 18-12-2023
Гиперинфляцию в нашей стране мы видим ежедневно в магазинах и в своих квитанциях на оплату ЖКХ "лучшим людям страны", превратившим наши дома в свои доходные, как это было ещё в царской России.