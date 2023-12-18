NYT: покинувшие Россию западные компании потеряли свыше 103 млрд долларов

Автор статьи отмечает, что Москва превратила "ожидаемое бедствие" в "схему обогащения"

18 декабря 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Иностранные компании, которые ушли с российского рынка, потеряли свыше 103 млрд долларов, о чем свидетельствуют финансовые отчетности. Такую оценку привела газета The New York Times.

Автор статьи отмечает, что Москва превратила "ожидаемое бедствие" в "схему обогащения". При этом на Западе были уверены, что бойкот России зарубежными организациями погубит ее экономику, однако государству удалось выстоять.

"Экономические контрудары Путина помогли <…> смягчить последствия западной изоляции", – отмечается в публикации.При этом множество иностранных компаний остаются в РФ. Они не хотят терять миллиарды долларов, которые в течение десятилетий вкладывали в местный бизнес.