О любви и не только. В Барнауле с сольным проектом под гитару выступит Вадим Капустин

Приятный вечер пройдет на летней террасе бара "Крыша"

14 августа 2023, 11:05, ИА Амител LjN8KC9GN

Вадим Капустин / Фото предоставлено организаторами

Барнаул, встречай. В субботу, 19 августа 2023 года, на летней террасе бара "Крыша" со своим сольным проектом Isaac Nightingale* выступит Вадим Капустин. Извест­ный ро­ссийс­кий му­зы­ка­нт, пе­вец и ко­мпо­зи­тор, обладатель одного из самых красивых и романтичным голосов, четвертьфиналист проекта "Голос 5" будет петь для гостей под гитару.

От улыбок до мурашек по коже

Прошлые концерты Вадима на "Крыше" не оставили равнодушным никого – слушатели испытали море эмоций. Все потому, что фирменный почерк Isaac Nightingale – это электронная поп-музыка западного формата, отличительной чертой которой является качественная техника исполнения песен на английском языке, а также кропотливая работа над звуком, прекрасные мелодии и мечтательный, пронизывающий вокал.

Итак, встреча состоится

На летней террасе бара "Крыша", по адресу: ул. Мало-Олонская, 28. Начало в 19:00, билеты можно приобрести по ссылке.

Все вопросы можно задать по телефону: (3852) 717-350.

ООО "Прайм"

Тел.: (3852) 717-350

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Олонская, 28

krysha.bar

Возрастное ограничение 0+

*Isaac Nightingale* ("Айсик Найтингейл").

Фото: предоставлено организаторами

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