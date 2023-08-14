О любви и не только. В Барнауле с сольным проектом под гитару выступит Вадим Капустин
Приятный вечер пройдет на летней террасе бара "Крыша"
14 августа 2023, 11:05, ИА Амител LjN8KC9GN
Барнаул, встречай. В субботу, 19 августа 2023 года, на летней террасе бара "Крыша" со своим сольным проектом Isaac Nightingale* выступит Вадим Капустин. Известный российский музыкант, певец и композитор, обладатель одного из самых красивых и романтичным голосов, четвертьфиналист проекта "Голос 5" будет петь для гостей под гитару.
От улыбок до мурашек по коже
Прошлые концерты Вадима на "Крыше" не оставили равнодушным никого – слушатели испытали море эмоций. Все потому, что фирменный почерк Isaac Nightingale – это электронная поп-музыка западного формата, отличительной чертой которой является качественная техника исполнения песен на английском языке, а также кропотливая работа над звуком, прекрасные мелодии и мечтательный, пронизывающий вокал.
Итак, встреча состоится
На летней террасе бара "Крыша", по адресу: ул. Мало-Олонская, 28. Начало в 19:00, билеты можно приобрести по ссылке.
Все вопросы можно задать по телефону: (3852) 717-350.
ООО "Прайм"
Тел.: (3852) 717-350
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Олонская, 28
krysha.bar
Возрастное ограничение 0+
*Isaac Nightingale* ("Айсик Найтингейл").
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